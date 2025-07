Louer une voiture électrique prestigieuse : la Tesla model Y est disponible chez Carrefour Location

Jusqu'à 480 km d'autonomie WLTP

Type de connecteur : Type 2

Superchargeur inclus dans la location (jusqu'à 241 km de recharge en 15 minutes)

Autopilot

Envie de tester la voiture électrique Tesla model Y ? Découvrez les agences Carrefour Location qui proposent une Tesla à louer et réservez dès à présent votre véhicule 100 % électrique. Pour une journée, pour un voyage, ou pour toute l’année, louez une Tesla model Y au meilleur prix dans l’un de nos supermarchés. Le SUV électrique de chez Tesla conjugue grande autonomie, rechargement rapide et facile, confort et performance pour séduire les amoureux des voitures écolos.