Quel véhicule souhaitez-vous louer ?
Trouvez le véhicule parfait pour vos vacances, un déménagement, un déplacement professionnel... et bien plus encore
Location de camion frigorifique
Carrefour Location, votre partenaire de confiance, vous propose la location de camions et remorques frigorifiques au meilleur rapport qualité-prix. Notre engagement envers la satisfaction client a été récompensé par le trophée de la meilleure agence de location de l'année, devançant les réseaux spécialisés en 2023, 2024 et 2025. Que ce soit pour un événement spécial comme un mariage ou un baptême ou encore des besoins professionnels : nos camions frigorifiques abordables sont là pour répondre à toutes vos exigences.
Pourquoi louer un camion frigorifique avec Carrefour Location ?
Chez Carrefour Location, nous comprenons l'importance de maintenir la chaîne du froid pour vos produits sensibles. C'est pourquoi nous mettons à votre disposition une flotte de camions frigorifiques performants et fiables.
La conduite de nos camions frigorifiques est une expérience en soi. Malgré leur taille, ils offrent une maniabilité surprenante, idéale pour naviguer aussi bien en ville que sur les routes nationales. Leur polyvalence les rend parfaits pour une variété d'usages, du transport de denrées alimentaires à la livraison de produits pharmaceutiques.
Notre gamme comprend différents modèles adaptés à vos besoins spécifiques. Du petit utilitaire frigorifique pour les livraisons urbaines à la remorque : chaque utilitaire est régulièrement entretenu et équipé des dernières technologies pour assurer votre confort et votre sécurité.
La flexibilité est au cœur de notre service. Que vous ayez besoin d'un camion frigorifique pour une journée, un week-end ou plusieurs semaines, nous nous adaptons à votre planning. Notre processus de réservation simple et rapide vous permet de planifier votre location en quelques clics, et notre équipe est toujours prête à ajuster les détails selon vos exigences.
De plus, nous incluons une assurance tous risques dans le tarif de location de votre véhicule. Cette couverture complète vous protège contre les imprévus, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre mission de transport, sans vous soucier des risques potentiels sur la route.
Au-delà de ces avantages spécifiques à Carrefour Location, la location d'un camion frigorifique présente de nombreux intérêts pour nos clients. Elle vous évite l'investissement conséquent dans l'achat d'un véhicule spécialisé et les coûts d'entretien associés. Vous bénéficiez ainsi d'un matériel toujours à la pointe de la technologie, conforme aux dernières normes environnementales et sanitaires, sans vous soucier de sa dépréciation ou de sa revente.
La location vous offre également une flexibilité inégalée. Que votre activité soit saisonnière ou que vos besoins varient, vous pouvez adapter la capacité et le type de véhicule à chaque situation. Cette solution est particulièrement avantageuse pour les entreprises en croissance ou celles qui ont des pics d'activité ponctuels.
Pour effectuer votre réservation en ligne, vous n'aurez besoin que de deux documents essentiels : votre permis de conduire original, valable en France métropolitaine (si votre compte utilisateur n'a pas encore été créé), et votre carte bancaire pour finaliser la réservation du véhicule. La simplicité de ce processus vous fait gagner un temps précieux et vous évite les files d'attente en agence.
Les avantages de la réservation en ligne ne s'arrêtent pas là. Vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur la disponibilité de nos véhicules, vous permettant de choisir le camion frigorifique qui correspond exactement à vos besoins. De plus, vous recevez une confirmation immédiate par e-mail, garantissant la sécurité de votre réservation.
Notre système de réservation en ligne vous offre également la possibilité de personnaliser votre location. Vous pouvez sélectionner des options supplémentaires, comme des équipements spécifiques ou des assurances complémentaires, pour adapter parfaitement le véhicule à vos exigences. Et si vous avez la moindre question ou besoin d'assistance, nos équipes en agence sont toujours prêtes à vous aider.
Tout ce qu'il faut savoir sur la location d’un utilitaire frigorifiqueNos camions frigorifiques sont conçus pour répondre aux normes les plus strictes en matière de transport réfrigéré. Équipés de systèmes de réfrigération de pointe, ils garantissent le maintien constant de la température souhaitée, que ce soit pour des produits surgelés, réfrigérés ou à température ambiante contrôlée.
La conduite de nos camions frigorifiques est une expérience en soi. Malgré leur taille, ils offrent une maniabilité surprenante, idéale pour naviguer aussi bien en ville que sur les routes nationales. Leur polyvalence les rend parfaits pour une variété d'usages, du transport de denrées alimentaires à la livraison de produits pharmaceutiques.
Notre gamme comprend différents modèles adaptés à vos besoins spécifiques. Du petit utilitaire frigorifique pour les livraisons urbaines à la remorque : chaque utilitaire est régulièrement entretenu et équipé des dernières technologies pour assurer votre confort et votre sécurité.
La flexibilité est au cœur de notre service. Que vous ayez besoin d'un camion frigorifique pour une journée, un week-end ou plusieurs semaines, nous nous adaptons à votre planning. Notre processus de réservation simple et rapide vous permet de planifier votre location en quelques clics, et notre équipe est toujours prête à ajuster les détails selon vos exigences.
Quels sont les avantages de louer un camion ou une remorque frigorifique avec Carrefour LocationChoisir Carrefour Location pour votre utilitaire frigorifique, c'est opter pour la tranquillité d'esprit et l'efficacité. L'un des avantages majeurs que nous offrons est la gratuité du second conducteur. Cette option vous permet de partager la conduite lors de longs trajets, réduisant ainsi la fatigue et augmentant la sécurité de votre transport.
De plus, nous incluons une assurance tous risques dans le tarif de location de votre véhicule. Cette couverture complète vous protège contre les imprévus, vous permettant de vous concentrer pleinement sur votre mission de transport, sans vous soucier des risques potentiels sur la route.
Au-delà de ces avantages spécifiques à Carrefour Location, la location d'un camion frigorifique présente de nombreux intérêts pour nos clients. Elle vous évite l'investissement conséquent dans l'achat d'un véhicule spécialisé et les coûts d'entretien associés. Vous bénéficiez ainsi d'un matériel toujours à la pointe de la technologie, conforme aux dernières normes environnementales et sanitaires, sans vous soucier de sa dépréciation ou de sa revente.
La location vous offre également une flexibilité inégalée. Que votre activité soit saisonnière ou que vos besoins varient, vous pouvez adapter la capacité et le type de véhicule à chaque situation. Cette solution est particulièrement avantageuse pour les entreprises en croissance ou celles qui ont des pics d'activité ponctuels.
Comment louer un camion frigorifique dans l'une de nos agences ?La location d'un camion frigorifique chez Carrefour Location n'a jamais été aussi simple et pratique. Grâce à notre site web intuitif, vous pouvez réserver votre véhicule en quelques clics, 24h/24 et 7j/7. Cette flexibilité vous permet de planifier votre location selon votre emploi du temps, sans contrainte d'horaires d'ouverture d'agence.
Pour effectuer votre réservation en ligne, vous n'aurez besoin que de deux documents essentiels : votre permis de conduire original, valable en France métropolitaine (si votre compte utilisateur n'a pas encore été créé), et votre carte bancaire pour finaliser la réservation du véhicule. La simplicité de ce processus vous fait gagner un temps précieux et vous évite les files d'attente en agence.
Les avantages de la réservation en ligne ne s'arrêtent pas là. Vous bénéficiez d'une visibilité en temps réel sur la disponibilité de nos véhicules, vous permettant de choisir le camion frigorifique qui correspond exactement à vos besoins. De plus, vous recevez une confirmation immédiate par e-mail, garantissant la sécurité de votre réservation.
Notre système de réservation en ligne vous offre également la possibilité de personnaliser votre location. Vous pouvez sélectionner des options supplémentaires, comme des équipements spécifiques ou des assurances complémentaires, pour adapter parfaitement le véhicule à vos exigences. Et si vous avez la moindre question ou besoin d'assistance, nos équipes en agence sont toujours prêtes à vous aider.
On répond à vos questions !
Quelle est la capacité de charge d'un camion frigorifique chez Carrefour Location ?
Nos camions et remorques frigorifiques offrent diverses capacités de charge, allant. Nous vous invitons à consulter les fiches techniques de nos véhicules ou à contacter notre équipe pour trouver le véhicule le mieux adapté à vos besoins spécifiques de transport réfrigéré.
Puis-je louer un camion frigorifique pour un usage personnel ?
Absolument ! Que ce soit pour un déménagement nécessitant le transport de produits frais ou pour un événement spécial comme un mariage, nous proposons la location de camions frigorifiques aux particuliers. Notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans le choix du véhicule le plus approprié à votre utilisation.
Déménagement
Ne ratez aucun bon plan grâce à notre newsletter !