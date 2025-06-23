Puis-je louer un camion frigorifique pour un usage personnel ?

Absolument ! Que ce soit pour un déménagement nécessitant le transport de produits frais ou pour un événement spécial comme un mariage, nous proposons la location de camions frigorifiques aux particuliers. Notre équipe est à votre disposition pour vous guider dans le choix du véhicule le plus approprié à votre utilisation.