Quand on fait des travaux chez soi

Si pour certains “été” rime avec “vacances”, pour d’autres c’est plutôt synonyme de “travaux”. Si, vous aussi, vous profitez des beaux jours et de ce que vous avez un peu plus de temps pour remettre votre maison à neuf, voici les 4 règles d’or à ne pas oublier avant de faire des travaux chez soi.

Anticiper

L’idée de donner un coup de frais à son chez soi peut tout à fait venir sur un coup de tête. Mais même ainsi, il est essentiel de rester organisé et bien tout planifier. Nous vous conseillons donc de procéder pièce par pièce, en vous fixant un calendrier précis : cela peut être un week-end par pièce par exemple. Cela vous évitera de vous retrouver à devoir tout pousser dans un coin le jour du début des travaux.

Pensez aussi à réserver votre utilitaire à l’avance : entre le matériel de peinture, les nouveaux meubles et les déchets à mettre à la benne vous aurez sûrement besoin d’un moyen de transport. Et n’espérez pas tout faire rentrer dans le coffre de votre Twingo... Alors découvrez le calculateur de volume, pour choisir le véhicule utilitaire qui répondra à vos besoins.

Trier

Comme pour un vrai déménagement, regroupez vos affaires dans des cartons. Classez-les par type d’objet pour vous y retrouver plus facilement et faites des catégories. Vous verrez que tout sera plus simple au moment de re-ranger à la fin des travaux.

Pourquoi ne pas également profiter de cette occasion pour faire un peu de tri dans vos affaires ? Débarrassez-vous des objets qui vous encombrent, donnez les vêtements que vous n’utilisez plus, revendez les meubles dont vous ne voulez plus. Il est temps de repartir sur de bonnes bases !

Stocker

Une fois le tri fait, il faut maintenant libérer la place pour désencombrer les zones de travaux. Que ce soit vous ou des professionnels, il est important de pouvoir circuler librement avec tout le matériel. Si vous n’avez pas de place chez vous pour stocker toutes vos affaires, vous pouvez toujours louer un garde-meubles de proximité. Sur Costockage.fr vous pouvez par exemple stocker toutes vos affaires chez un de vos voisins de manière très simple et sécurisée.

Protéger

Même si vous stockez le plus gros de vos effets chez un voisin, il reste peut-être vos plus gros meubles qui, eux, ne peuvent être déménagés facilement. Nous vous conseillons dans ce cas de les mettre au milieu de la pièce, protégés par une bâche pour les protéger de la poussière et d’éventuels dégâts.

Pour éviter tout problème et si c’est possible, installez également des bâches au sol et aux murs. N’hésitez pas non plus à protéger les zones de passage pour éviter la propagation de la poussière et limiter les éclats de peinture.