STITI Kenza

Contester un excès de vitesse : guide complet et conseils pratiques

En France, l’excès de vitesse représente près de 80 %...

Publié le par STITI Kenza
Faire réparer sa voiture avec des pièces auto d’occasion : une solution économique et écologique

La réparation automobile représente un poste de dépense important pour...

Publié le par STITI Kenza
location utilitaire camionnette camion demi journée

Location utilitaire demi-journée : louer un camion ou camionnette quelques heures

Vous avez besoin d'un véhicule utilitaire seulement pour quelques heures...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
Comment retrouver facilement sa voiture sur un parking grâce à une astuce simple

Chercher sa voiture sur un parking bondé est une situation...

Publié le par STITI Kenza
Quelle est la limitation de vitesse sur les routes départementales en 2025 : 80 km/h ou 90 km/h ?

Depuis plusieurs années, la vitesse maximale autorisée sur les routes...

Publié le par STITI Kenza
location-vehicule-tourisme.jpg

Véhicule de tourisme

Le véhicule de tourisme, qu’on appelle également véhicule particulier se...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
idee-weekend-carrefour-location.jpg

Évadez-vous de Paris le temps d'un week-end avec Carrefour Location

Besoin de changer d'air ? Découvrez nos destinations coups de...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
amendes-retrait-points-permis.jpg

Sanctions routières : les amendes et retrait de points

La route est régie par des règles strictes. Quelle est...

Publié le par STITI Kenza, modifié le
location-voiture-mariage-evenement.jpg

Location d'un véhicule pour les grandes occasions

Vous célébrez un événement ? Vos moments spéciaux méritent des...

Publié le par STITI Kenza, modifié le