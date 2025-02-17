Location de voitures et utilitaires à Rennes

Carrefour Location, votre partenaire de confiance, vous propose une location de voiture à Rennes au meilleur rapport qualité-prix. Que vous soyez en déplacement professionnel ou en quête d'aventure dans la capitale bretonne, nous avons le véhicule qu'il vous faut. Élue meilleure agence de location de l'année en 2023, 2024 et 2025, Carrefour Location s'engage à vous offrir une expérience de location sans pareille, alliant confort, sécurité et économies.

Pourquoi opter pour une location de véhicule à Rennes ?

Rennes, joyau de la Bretagne, regorge de trésors à découvrir. Que vous souhaitiez explorer le centre-ville médiéval, vous aventurer dans la forêt de Brocéliande ou longer la côte d'Émeraude, disposer d'un véhicule vous offre une liberté incomparable. Chez Carrefour Location, nous comprenons vos besoins et nous y répondons avec des solutions flexibles et avantageuses.

Nos offres incluent systématiquement une assurance tous risques, vous permettant de rouler l'esprit tranquille. De plus, nous vous offrons la possibilité d'ajouter un second conducteur sans frais supplémentaires, idéal pour partager le volant lors de vos longues escapades bretonnes. Que ce soit pour un déménagement dans le quartier du Thabor, un rendez-vous professionnel au Couvent des Jacobins ou une virée shopping à La Visitation, Carrefour Location est là pour faciliter tous vos déplacements à Rennes et ses environs.

Comment louer une voiture ou un utilitaire à Rennes ?

La location d'un véhicule avec Carrefour Location à Rennes est un jeu d'enfant. Notre processus simplifié vous permet de réserver rapidement et sans stress. Commencez par choisir votre agence de location à Rennes et sélectionnez le véhicule qui correspond à vos besoins. Que vous ayez besoin d'une citadine pour naviguer dans les rues pavées du centre-ville ou d'un utilitaire spacieux pour transporter vos meubles, nous avons la solution adaptée.

Le jour de la location, présentez-vous à l'agence muni des documents suivants : une pièce d'identité originale, votre permis de conduire valide en France métropolitaine, un justificatif de domicile de moins de 3 mois (facture d'électricité, avis d'imposition, etc.) et un moyen de paiement accepté par l'agence. Nos équipes chaleureuses et professionnelles vous accueilleront et vous remettront les clés de votre véhicule, prêt à prendre la route. Avec Carrefour Location, profitez pleinement de votre séjour à Rennes, en sachant que vous bénéficiez d'une assurance tous risques incluse et du deuxième conducteur offert !

Notre agence à Rennes

Pour répondre à vos besoins de mobilité à Rennes, Carrefour Location met à votre disposition une agence stratégiquement située :

Carrefour Location Market Rennes La Poterie - Idéalement placée dans le quartier dynamique de La Poterie, cette agence vous offre un accès facile aux axes routiers principaux, parfait pour partir à la découverte de Rennes et de sa région.

Notre agence Carrefour Location à Rennes La Poterie vous propose une large gamme de véhicules adaptés à tous vos besoins, que ce soit pour un court trajet en ville ou une exploration approfondie de la Bretagne. Située à proximité du centre-ville et des zones commerciales, elle vous permet de démarrer votre aventure rennaise en toute simplicité.

Que faire à Rennes ?

Rennes, capitale de la Bretagne, est une ville qui marie harmonieusement histoire et modernité. Avec votre véhicule de location Carrefour, partez à la découverte de ses trésors :

Flânez dans le centre historique et admirez les maisons à colombages colorées de la place des Lices.

Visitez le Parlement de Bretagne, joyau architectural du 17ème siècle.

Détendez-vous dans le magnifique Parc du Thabor, véritable poumon vert de la ville.

Explorez le Musée des Beaux-Arts et sa riche collection d'art ancien et contemporain.

Faites un tour au marché des Lices, l'un des plus grands marchés de France, chaque samedi matin.

Pour une expérience complète, pourquoi ne pas planifier un séjour à Rennes ? Carrefour Voyages vous propose des options d'hébergement adaptées à tous les budgets. Et pour agrémenter vos soirées, n'hésitez pas à consulter les spectacles à Rennes sur Carrefour Spectacles. Des concerts au Liberté à l'Opéra de Rennes, il y en a pour tous les goûts !

Avec votre véhicule Carrefour Location, vous pourrez également explorer les environs de Rennes :

Partez à la découverte de la mystérieuse forêt de Brocéliande, berceau des légendes arthuriennes.

Visitez le Mont Saint-Michel, merveille architecturale classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, à seulement 1h30 de route.

Explorez la côte d'Émeraude et ses charmantes stations balnéaires comme Saint-Malo ou Dinard.

Que vous soyez en quête d'histoire, de culture, de nature ou de gastronomie, Rennes et sa région ont tout pour vous séduire. Avec Carrefour Location, votre aventure bretonne commence dès maintenant !