STITI Kenza

Ses derniers articles

Comment vérifier l’état de ses pneus grâce au témoin d’usure ?

La sécurité sur la route commence par des pneus en...

Enlever une mauvaise odeur dans sa voiture : comment s’en débarrasser ?

Rien de plus désagréable que de monter dans sa voiture...

Stationnement dans la rue : astuces pour ne pas avoir d’amende

Le stationnement est une source fréquente de confusion pour de...

Panne sur autoroute : que faire et comment réagir ?

L’autoroute est l’un des moyens les plus sûrs et rapides...

Que faire si ma voiture tombe en panne sur la route ?

Une panne de voiture peut survenir à tout moment...

Suppression des ZFE : ce que cela change pour les automobilistes et l’impact sur vos déplacements

Le 28 mai 2025, les députés de l’Assemblée nationale ont...

Tout savoir sur le permis de conduire à 17 ans

Depuis le 1er janvier 2024, il est possible de passer...

Voie de covoiturage sur le périphérique de Paris : règles, horaires et sanctions

La ville de Paris poursuit son engagement pour une mobilité...

Comment en finir avec les embouteillages ? Nos astuces pour éviter bouchons

Les embouteillages sont l’ennemi juré des conducteurs, qu’il s’agisse des...

