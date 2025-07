Prendre l'autoroute avec une voiture ou un camion Carrefour Location

Lorsque vous prévoyez un trajet sur l'autoroute, comprendre les catégories de péages est essentiel pour maîtriser vos coûts. Chez Carrefour Location, nous vous facilitons la tâche en associant clairement chacun de nos véhicules à sa catégorie de péage.

Les catégories de péages : des tarifs basés sur la taille du véhicule

Les péages autoroutiers sont classés en différentes catégories selon les dimensions et le type de véhicule. En comprenant ces catégories, vous pouvez anticiper les coûts de votre trajet et faire des choix éclairés lors de la location de votre véhicule.

Péage de catégorie 1 : voiture et camionnette

Les véhicules de cette catégorie sont généralement des voitures particulières, des camionnettes et des utilitaires légers. Chez Carrefour Location, toutes nos voitures et nos camionnettes 3m3 et 6m3 sont classées dans cette catégorie.

Péage de catégorie 2 : fourgon pour un déménagement plus important et camion benne

La catégorie 2 concerne principalement des fourgons et des véhicules de taille moyenne : nos fourgons 8m3, 12m3, 15m3 et nos camions benne s'inscrivent dans cette catégorie. Ils offrent plus d'espace pour déménager ou pour faire des travaux tout en garantissant un coût de péage maîtrisé.

Péage de catégorie 3 : gros utilitaire pour grand déménagement

Destinée aux véhicules plus imposants, la catégorie 3 concerne les véhicules de grande envergure. Nos camions 20m3 chez Carrefour Location sont classés dans cette catégorie, assurant une grande capacité de stockage pour les déplacements nécessitant beaucoup d'espace.

Carrefour Location : votre allié pour un trajet autoroutier sans surprise

Grâce à Carrefour Location, bénéficiez d'une transparence totale sur les catégories de péages associées à chaque véhicule. Ainsi, que vous déménagiez, partiez en vacances ou ayez des besoins professionnels, nous vous offrons des solutions adaptées pour un voyage autoroutier économique et sans surprise.

