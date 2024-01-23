Le véhicule de tourisme, qu’on appelle également véhicule particulier se différencie du véhicule utilitaire et du véhicule de société. Qu’est-ce qu’un véhicule de tourisme ? Carrefour Location vous répond.

Qu’est-ce qu’un véhicule de tourisme ?

Un véhicule de tourisme est conçu principalement pour transporter des personnes. Il compte au maximum neuf places assises, conducteur compris. On y retrouve par exemple les berlines, monospaces, minibus ou familiales.



Pour l’identifier, il suffit de consulter la carte grise : dans le champ J1, la mention “VP” (Véhicule Particulier) apparaît pour ce type de véhicule.

Les voitures de tourisme sont idéales pour les déplacements quotidiens, les voyages en famille ou entre amis, et toutes les situations où le confort des passagers prime sur la capacité de chargement. Elles offrent généralement un intérieur bien équipé (sièges réglables, climatisation, systèmes multimédia…) et une tenue de route adaptée aux trajets sur route et autoroute.

Quelles sont les principales différences entre véhicule de tourisme et utilitaire ?

Nombre de places : un véhicule de tourisme compte 4 à 9 places ; un utilitaire, 2 à 3 places. Utilisation : le tourisme privilégie le confort des passagers ; l’utilitaire optimise le transport de charges. Espace intérieur : le tourisme offre des aménagements confortables ; l’utilitaire mise sur la fonctionnalité et la résistance des matériaux. Performances : le tourisme privilégie l’agilité et la stabilité ; l’utilitaire mise sur la puissance de charge et la robustesse. Coût d’entretien : souvent plus élevé pour un utilitaire, du fait d’un usage plus intensif et de visites techniques spécifiques (contrôle pollution entre deux contrôles techniques).

Comment savoir lequel est le plus adapté à vos besoins ?

Le choix dépend de votre usage principal :

Pour transporter des personnes avec confort et sécurité, optez pour un véhicule de tourisme.

avec confort et sécurité, optez pour un véhicule de tourisme. Pour transporter du matériel ou des marchandises , l’utilitaire est le plus adapté.

, l’utilitaire est le plus adapté. Pour un usage mixte, certains modèles dits “dérivés VP” offrent une bonne polyvalence, avec un espace de chargement conséquent et un certain confort à bord.

Location de voiture de tourisme chez Carrefour Location : une solution flexible

Que vous ayez besoin d’un véhicule pour un week-end en famille, un déplacement professionnel ou un transport ponctuel de matériel, Carrefour Location propose un large choix de voitures de tourisme : citadines, berlines, monospaces, minibus 9 places… idéales pour les déplacements confortables et sécurisés.

Avec Carrefour Location, vous bénéficiez d’une solution souple et économique, que ce soit pour une journée, un week-end ou plus. Pas d’engagement à long terme : vous adaptez votre location à vos besoins réels.

Véhicule de tourisme : ce qu'il faut retenir