Baisse des prix chez Carrefour Location

Carrefour continue de baisser ses prix parmi les véhicules les plus demandés

Après une importante baisse de prix réalisée en avril 2024 sur une grande partie de ses véhicules, Carrefour Location récidive en 2025. Les tarif des utilitaires les plus demandés ont baissé en juin 2025* : réalisez encore plus d'économies en profitant ainsi d'un tarif jusqu'à 20% moins cher sur des centaines de camions disponibles à la location. Retrouvez l'ensemble de nos utilitaires.

Pourquoi louer un camion ou une voiture chez Carrefour Location ?

Elu meilleur loueur de voitures et camions en 2023, 2024 et 2025

Plus de 850 agences partout en France

2nd conducteur inclus dans toutes les locations

Assurance tous risques incluse dans toutes les locations

Annulation gratuite jusqu'à 2j avant la prise du véhicule

Possibilité de modifier/prolonger votre réservation sans frais

Une assistance 24/24 et 7/7 si vous rencontrez un problème

Qui peut louer chez Carrefour Location ?

Tous nos véhicules sont accessibles dès 21 ans et 3 ans de permis.

Quels sont les avis des clients de Carrefour Location ?

Plus de 13 000 de nos clients ont voté et nous ont adressé une note moyenne de 4,36/5. Alors, pourquoi pas vous ?

*Baisse de prix globale sur les véhicules 8M3, 11M3 et 12M3 de la flotte Carrefour Location depuis le 16 juin 2025. Les nouveaux tarifs sont consultables

en magasin et sur le site internet en effectuant une recherche de véhicule. Baisse de prix constatée par rapport à une période dite “normale”, indice 100 des prix des forfaits initiaux de 2024 hors promotion. Les tarifs peuvent varier selon l'agence et la période de location.