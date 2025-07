Offre spéciale Pro : 30% de réduction sur la location d'utilitaire

Client professionnel : une remise exceptionnelle pour vos locations d'utilitaires

Carrefour Pro vous fait bénéficier d'une remise de 30% sur vos locations de camions jusqu'au 31 décembre 2025.

Profitez-vite d'un large choix de véhicules accessibles : Fourgons, camions avec hayon, utilitaires légers, adaptés à tous vos besoins.

Entreprise, association, collectivité, CSE : comment puis-je profiter de cette promotion spéciale Pro ?

Pour en profiter, il suffit de souscrire gratuitement au Club Pro, le service dédié aux professionnels de Carrefour. C'est sans frais, sans engagement et cela ne prend que 2 minutes : découvrez le Club Pro et tous ses avantages.

Une fois votre compte créé et la carte réceptionnée (délai moyen : 10 jours ouvrés suivant la création en ligne), réservez votre véhicule en agence ou en ligne en utilisant le code promo 30VUPRO et avant le 31 décembre 2025.

L'offre est valable :

-Pour toute location d'un utilitaire en semaine (du lundi au vendredi inclus - hors bennes et remorques frigorifiques),

-Dans les magasins participants,

-Code promo valable uniquement pour les membres du Club Pro possédant une carte : elle devra être passée dans le lecteur de carte à piste, sur le côté du TPE.

Faites réaliser votre carte gratuitement et sans engagement : Souscrire gratuitement au Club Pro

Club Pro : le service Carrefour pour les besoins quotidiens des pros

Club Pro, c'est LA carte de fidélité Carrefour pour l'ensemble des professionnels (administrations publiques, entreprises et comités d'entreprises, associations).

En plus de remises sur la location de véhicules, la carte vous permet d'obtenir :

-Des promotions et des remises de fin d'année (selon conditions) sur plus de 80 000 produits alimentaires, non alimentaires et services (location de véhicules et spectacles) dans les magasins Carrefour;

-De choisir votre méthode de paiement : comptant ou différé. Paiement sur Chorus possible !

-De retrouver vos factures en ligne dans votre espace professionnel.

