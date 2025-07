Promotions et codes promos du moment

Besoin de louer une voiture, un camion ou une camionnette à petit prix ? Nous avons très régulièrement une promotion ou un code promo pour vous faire réaliser des économies chez Carrefour Location ! Avec nous, c'est facile de louer un véhicule pas cher dans nos 865 agences de location partout en France.

Location voiture ou utilitaire : promotion et code promo du moment pour les particuliers

Du 19 mai au 19 juin 2025, profitez d'une remise de -15% sur nos utilitaires en réservant avec le code promo DEM25





La promotion est valable sur tous les utilitaires hors camion benne et remorque frigorifique et sur les forfaits 1,2,3,4 jours du lundi au jeudi (exclusion du vendredi et week-end). Les jours fériés fonctionnent en revanche !

Offre valable pour une réservation, prise et restitution du véhicule comprise sur la période mentionnée ci-dessus et dans les agences participantes.

et dans Offre non cumulable avec d’autres promotions en cours.



Voir liste des agences participantes.

Club Pro : le service Carrefour pour les besoins quotidiens des professionnels

Vous souhaitez louer un véhicule dans le cadre de votre activité professionnelle (administrations publiques, entreprises et comités d'entreprises, associations...) ?

Demandez votre carte Club Pro, elle est gratuite et vous permet :

-De choisir votre méthode de paiement : comptant ou différé y compris sur la location de véhicules. Paiement sur Chorus possible !

-De bénéficier de promotions et de remises de fin d'année (selon conditions) sur plus de 80 000 produits alimentaires, non alimentaires et services (location de véhicules et spectacles) dans les magasins Carrefour;

-De retrouver vos factures en ligne dans votre espace professionnel.

Faites réaliser votre carte gratuitement et sans engagement : Souscrire gratuitement au Club Pro

