Comment se débarrasser définitivement du bambou dans votre jardin ?

Le bambou est magnifique mais peut rapidement transformer un jardin paisible en véritable champ de bataille végétal. S’il apporte une touche exotique, sa croissance fulgurante et ses rhizomes envahissants peuvent vite poser problème, que cela soit sur votre propre terrain ou celui de vos voisins. Heureusement, il existe des méthodes efficaces pour l’éliminer durablement.

Comprendre le bambou : traçant ou non traçant ?

Pour mettre en place la bonne stratégie, il est important de savoir à quel type de bambou vous avez affaire :

Bambou cespiteux (non traçant) : ses rhizomes restent groupés, limitant l’expansion. Peu de risque d’envahissement.

Bambou traçant : ses rhizomes s'étendent très loin, parfois chez les voisins. Sans barrière anti-rhizome, il devient rapidement incontrôlable.

⚠️ Le rhizome est la tige souterraine qui stocke les réserves nutritives du bambou. Tant qu’il est en bonne santé, il produira de nouvelles pousses (turions).

Étapes pour éliminer le bambou

1. Couper toutes les tiges existantes

En mars, équipez-vous d’une débroussailleuse ou d’une scie pour couper les cannes au ras du sol. Cette première étape affaiblit la plante en réduisant sa capacité à photosynthétiser.

2. Supprimer les nouvelles pousses au fur et à mesure

Les semaines suivantes, de nouvelles pousses vont apparaître. Passez régulièrement la tondeuse ou coupez-les à la main dès qu’elles sortent. Répétez cette opération pendant plusieurs saisons : à chaque coupe, le rhizome perd de l’énergie, jusqu’à ne plus pouvoir se régénérer.

3. Extraire les rhizomes

Lorsque les rhizomes sont affaiblis, vous pouvez les arracher à l’aide d’une pioche. Cette méthode est plus rapide que d’attendre leur mort naturelle, mais demande un peu d’huile de coude.

4. La vigilance finale

Même si le bambou semble disparu, restez attentif : un seul fragment de rhizome peut redonner vie à la plante. Pendant deux saisons supplémentaires, surveillez et éliminez toute nouvelle pousse.

Peut-on couper les bambous de son voisin car des pousses arrivent sur mon terrain ?

C'est un sujet connu par de nombreux propriétaires de terrain avec des bambous. Sa propagation est-elle qu'il arrive même parfois qu'une barrière anti-rhizome ne suffise pas.

Selon l’article 673 du Code civil, vous n’êtes pas autorisé à couper vous-même les bambous de votre voisin, même si leurs racines ou tiges envahissent votre terrain. En revanche, vous pouvez exiger qu’il procède à leur coupe, notamment si des branches ou rhizomes dépassent chez vous. La solution la plus efficace reste souvent le dialogue.

Que faire en cas de litige causé par des bambous invasifs appartenant à mon voisin ?

Commencez toujours par une discussion cordiale avec votre voisin. Si cela ne résout pas le problème, envoyez-lui un courrier recommandé avec accusé de réception pour demander la mise en conformité.

En l’absence de réponse ou d’action, vous pouvez contacter le maire de votre commune pour l'informer de la situation. Si cela ne suffit pas, vous pouvez saisir un conciliateur de justice. Si le désaccord persiste, il est possible de porter l’affaire devant le tribunal.

Le juge pourra constater l’empiétement, ordonner la mise en place d’une barrière anti-rhizome ou l’arrachage complet, et éventuellement accorder des dommages-intérêts si votre terrain a subi des dégradations.

Prévenir plutôt que guérir

Aussi esthétique que pratique, le bambou doit être maîtrisé dès sa plantation. Sans confinement adapté, il devient vite un envahisseur. Installer une barrière anti-rhizome ou creuser une tranchée, entretenir régulièrement vos plantations et respecter la législation sont les meilleures garanties pour éviter tout conflit.

Astuce pour prévenir la repousse

Si vous replantez du bambou à l’avenir, vous l'aurez compris : installez une barrière anti-rhizome. Cette barrière doit être enterrée à 60-70 cm de profondeur. Cela limite fortement son expansion incontrôlée. Si cela ne suffit pas, faites appel à un paysagiste qui pourra vous apporter des solutions complémentaires.

Et après l’arrachage ?

Où jeter les bambous ?

Une fois le bambou éliminé, il vous restera souvent un volume important de déchets verts : tiges, racines et terre remuée. Pour évacuer rapidement ces résidus et remettre votre jardin en ordre, l’idéal est d’opter pour une solution pratique et économique.

Louer un camion-benne pour vos travaux de jardinage

Chez Carrefour Location, vous pouvez louer facilement un camion-benne pour transporter vos déchets verts jusqu’à la déchetterie.



✅ Capacité adaptée aux gros volumes

✅ Chargement facile grâce à la benne basculante

✅ Tarifs très compétitifs et réservation rapide en ligne

👉 Réservez votre camion-benne Carrefour Location dès aujourd’hui et profitez d’un jardin propre et dégagé, prêt pour vos nouveaux aménagements.