Bien choisir son véhicule de location

Week-end ou vacances, déplacement professionnel simple ou transport d’objets lourds, suivez nos conseils pour y voir plus clair



Choisir un véhicule de location est avant tout déterminé par l’usage que l’on souhaite en faire : les déplacements à but touristique ou professionnel avec ou sans bagages se feront à bord d’une voiture de tourisme.

La location d’un véhicule utilitaire s’avère indispensable dès lors que des marchandises lourdes ou des objets volumineux doivent être déplacés. C’est le cas notamment pour les travaux et les déménagements. Un véhicule utilitaire léger (V.U.L) est un véhicule de moins de 3,5 tonnes de poids total autorisé en charge (PTAC), destiné au transport de marchandises et d’objets encombrants, et qui se conduit avec un permis B classique.

LOUER UN VÉHICULE DE TOURISME

UNE VOITURE DE LOCATION POUR UN WEEK-END OU DES VACANCES

Le type de véhicule sera fonction de l’usage envisagé, du budget, du nombre de passagers et de la distance à parcourir. Le type de destination orientera aussi les choix de manière importante: mer ou montagne, ville ou campagne…

Pour un week-end à deux, une petite citadine compact et fun suffira amplement. Profitez-en pour choisir la Fiat 500 Cabriolet, idéale pour un parcours en bord de mer ou au soleil. S’il s’agit d’un séjour ou d’une sortie en groupe, la location d’un combi accueille jusqu’à 9 passagers avec leurs bagages pour voyager confortablement même sur un long parcours.

UNE VOITURE DE LOCATION POUR REPONDRE A UN BESOIN PROFESSIONNEL PONCTUEL OU DE COURTE DUREE

Remplacement d’un véhicule personnel, formule de location de courte durée pour un usage spécifique dans le cadre du travail, notre gamme répond à vos besoins avec par exemple le Captur, petit SUV compact, ou la Clio. Vous pourrez louer ces véhicules jusqu’à 30 jours consécutifs.

Pour les trajets de moins de 100km, les petites citadines offrent un excellent compromis, entre confort et maniabilité, qui vous permet de circuler facilement en ville et trouver plus aisément une place de parking.

LOUER UN VÉHICULE UTILITAIRE

BIEN CHOISIR SON CAMION DE DÉMÉNAGEMENT

La taille de l’utilitaire réservé sera déterminée par le volume nécessaire, notamment par l’estimation du nombre de cartons à déplacer, en prévoyant une petite marge de sécurité. Grâce au calculateur de volume, soyez sûr de choisir la taille de véhicule qui répondra à vos besoins.

Voici quelques exemples à titre indicatif

• une camionnette de 6m3 facilite le transport de meubles de faibles dimensions, ou de 30 à 40 petits cartons. Le Scudo 6m3 est l’utilitaire le plus maniable de notre flotte; il permet de circuler et de stationner très facilement en ville

• le fourgon de 8m3 accueillera jusqu’à 60 cartons, soit le contenu d’un logement étudiant ou d’un petit studio

• pour un volume de 80 à 100 cartons, un utilitaire de 12 ou 15m3 sera plus adapté, permettant le déménagement d’un appartement de type F2

• un déménagement familial vers un appartement plus spacieux ou une petite maison nécessitera un camion de 20m3. Carrefour location vous propose un modèle avec hayon élévateur et 940kg de charge utile, ce qui facilite la manipulation des objets plus lourds et de l’électroménager

Comment effectuer une location en toute simplicité sur notre site ?

Bien choisir son véhicule de location c’est aussi s’assurer que l’on a choisi les éléments forfaitaires et les options de la manière la plus astucieuse possible.

Au moment de la réservation, notre page récapitulative vous permet de vérifier en un coup d’œil:

- le forfait kilométrique

- les options et leur coût additionnel

- l’assurance tout risque

- l’assistance 24/7

La page de confirmation précise de manière très visuelle

- les documents nécessaires

- le détail de la commande

Le petit plus : des suggestions d’itinéraire pour vous rendre sur le lieu de location du véhicule