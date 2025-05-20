Location de camion à la journée avec Carrefour Location : la solution pratique, rapide et économique

Pourquoi louer un camion à la journée ?

La location de camion à la journée est idéale pour :

Un déménagement léger : cartons, électroménager, mobilier… tout tient en un seul voyage.

Un transport ponctuel : achat de matériaux de construction, équipements volumineux, etc.

Un événement spécial : fêtes, expositions, salons professionnels.



Avec Carrefour Location, vous louez uniquement le temps nécessaire, sans payer plus que ce qu’il vous faut.

Les avantages de la location à la journée avec Carrefour Location

En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez de nombreux avantages :

Des tarifs compétitifs pour une location sur 24 heures.

Une large gamme de camions : d’une camionnette 3m³ pratique en ville au grand camion 20m³ avec hayon pour les chargements volumineux.

Plus de 860 agences partout en France.

Une réservation rapide en ligne ou en agence, avec confirmation immédiate.

Une assurance tous risques incluse, pour rouler l’esprit léger.

L’ajout d’un conducteur additionnel sans frais supplémentaires.

Un kilométrage adapté : la location journée comprend un forfait kilométrique confortable, souvent suffisant pour vos besoins locaux.



Quel camion choisir pour une location à la journée ?

Chez Carrefour Location, plusieurs modèles sont disponibles selon la nature de votre projet :

Petit utilitaire (3-6 m³) : idéal pour quelques cartons, un canapé ou un petit électroménager.

Fourgon moyen (8-12 m³) : parfait pour transporter le contenu d'un studio ou d’un petit appartement.

Camion 20 m³ avec hayon : recommandé pour les déménagements plus importants ou le transport de charges lourdes.





Nos conseillers vous aident à choisir le modèle qui correspond à vos besoins pour maximiser l’espace et limiter le nombre de trajets.

Comment louer un camion à la journée chez Carrefour Location ?

Louer un camion est simple et rapide :

Réservez en ligne en quelques clics sur Carrefour Location . Récupérez votre camion le jour J dans l'agence Carrefour la plus proche de chez vous. Rendez le véhicule dans votre magasin selon les modalités convenues.



Un dépôt de garantie est demandé lors du retrait du véhicule. Pensez à vous munir d'une carte bancaire et d'un permis de conduire en cours de validité.

Astuces pour réussir votre location à la journée

Anticipez vos horaires : essayez de récupérer le camion dès l’ouverture pour profiter pleinement de votre journée.

Organisez le chargement : pour maximiser l’espace, prévoyez des sangles et couvertures.

Respectez le forfait kilométrique : si vous prévoyez un trajet plus long, informez votre agence en avance pour ajuster votre contrat si besoin.



Pourquoi choisir Carrefour Location ?

Carrefour Location, c’est :

865 agences partout en France pour une solution près de chez vous.

Des utilitaires récents et bien entretenus.

récents et bien entretenus. Une flexibilité totale, que vous ayez besoin d'un camion pour une journée ou plus longtemps.

Des prix accessibles et clairs, sans surprise.



Chaque année, des milliers de particuliers et de professionnels nous font confiance pour leurs besoins de location courte durée.

Louez votre camion à la journée dès maintenant