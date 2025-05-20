Location de camion à la journée avec Carrefour Location : la solution pratique, rapide et économique
Pourquoi louer un camion à la journée ?
La location de camion à la journée est idéale pour :
- Un déménagement léger : cartons, électroménager, mobilier… tout tient en un seul voyage.
- Un transport ponctuel : achat de matériaux de construction, équipements volumineux, etc.
- Un événement spécial : fêtes, expositions, salons professionnels.
Avec Carrefour Location, vous louez uniquement le temps nécessaire, sans payer plus que ce qu’il vous faut.
Les avantages de la location à la journée avec Carrefour Location
En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez de nombreux avantages :
- Des tarifs compétitifs pour une location sur 24 heures.
- Une large gamme de camions : d’une camionnette 3m³ pratique en ville au grand camion 20m³ avec hayon pour les chargements volumineux.
- Plus de 860 agences partout en France.
- Une réservation rapide en ligne ou en agence, avec confirmation immédiate.
- Une assurance tous risques incluse, pour rouler l’esprit léger.
- L’ajout d’un conducteur additionnel sans frais supplémentaires.
- Un kilométrage adapté : la location journée comprend un forfait kilométrique confortable, souvent suffisant pour vos besoins locaux.
Quel camion choisir pour une location à la journée ?
Chez Carrefour Location, plusieurs modèles sont disponibles selon la nature de votre projet :
- Petit utilitaire (3-6 m³) : idéal pour quelques cartons, un canapé ou un petit électroménager.
- Fourgon moyen (8-12 m³) : parfait pour transporter le contenu d'un studio ou d’un petit appartement.
- Camion 20 m³ avec hayon : recommandé pour les déménagements plus importants ou le transport de charges lourdes.
Nos conseillers vous aident à choisir le modèle qui correspond à vos besoins pour maximiser l’espace et limiter le nombre de trajets.
Comment louer un camion à la journée chez Carrefour Location ?
Louer un camion est simple et rapide :
- Réservez en ligne en quelques clics sur Carrefour Location.
- Récupérez votre camion le jour J dans l'agence Carrefour la plus proche de chez vous.
- Rendez le véhicule dans votre magasin selon les modalités convenues.
Un dépôt de garantie est demandé lors du retrait du véhicule. Pensez à vous munir d'une carte bancaire et d'un permis de conduire en cours de validité.
Astuces pour réussir votre location à la journée
- Anticipez vos horaires : essayez de récupérer le camion dès l’ouverture pour profiter pleinement de votre journée.
- Organisez le chargement : pour maximiser l’espace, prévoyez des sangles et couvertures.
- Respectez le forfait kilométrique : si vous prévoyez un trajet plus long, informez votre agence en avance pour ajuster votre contrat si besoin.
Pourquoi choisir Carrefour Location ?
Carrefour Location, c’est :
- 865 agences partout en France pour une solution près de chez vous.
- Des utilitaires récents et bien entretenus.
- Une flexibilité totale, que vous ayez besoin d'un camion pour une journée ou plus longtemps.
- Des prix accessibles et clairs, sans surprise.
Chaque année, des milliers de particuliers et de professionnels nous font confiance pour leurs besoins de location courte durée.
Louez votre camion à la journée dès maintenant
Ne perdez plus de temps : grâce à Carrefour Location, vous pouvez réserver votre camion rapidement et facilement. Pour un déménagement, un transport d’équipement ou tout autre besoin ponctuel, notre offre de location de camion à la journée est la solution idéale.
Location d'un utilitaire
Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !