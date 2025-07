Carrefour Énergies : des solutions adaptées pour votre déménagement et votre logement

Un accompagnement sur mesure pour votre déménagement

Le déménagement est le moment idéal pour repenser vos contrats d'énergie et optimiser votre consommation. Carrefour Énergies vous accompagne dans cette transition avec des offres spécialement conçues pour les personnes en situation de déménagement :

Transfert et souscription simplifiés de vos contrats d'électricité et de gaz

Dès que votre date de déménagement est fixée, Carrefour Énergies vous propose :

Une prise en charge complète de la résiliation de vos anciens contrats

de la résiliation de vos anciens contrats Une mise en service rapide de l'électricité et du gaz dans votre nouveau logement

de l'électricité et du gaz dans votre nouveau logement Un parcours de souscription digitalisé pour gagner du temps

pour gagner du temps Un interlocuteur unique pour toutes vos démarches énergétiques

Cette approche globale vous permet de vous concentrer sur les aspects pratiques de votre installation, sans vous soucier des complexités administratives liées aux contrats d'énergie. Souscrivez en quelques minutes à une offre d'électricité ou de gaz+électricité.

Des offres tarifaires adaptées à votre nouveau logement

Chaque logement possède ses propres caractéristiques énergétiques. C'est pourquoi Carrefour Énergies a développé une gamme d'offres personnalisables :

Des tarifs compétitifs pour l'électricité et le gaz

pour l'électricité et le gaz Des formules adaptées à la taille et au profil énergétique de votre nouveau logement

à la taille et au profil énergétique de votre nouveau logement Des options vertes pour les consommateurs soucieux de l'environnement

pour les consommateurs soucieux de l'environnement Des conseils personnalisés pour choisir l'offre la plus adaptée à vos habitudes de consommation

Grâce à ce large éventail d'options, vous pouvez opter pour la solution énergétique qui correspond le mieux à vos besoins et à votre budget dans votre nouveau lieu de vie.

Des solutions pour améliorer la performance énergétique de votre logement

Au-delà de la simple fourniture d'énergie, Carrefour Énergies vous accompagne dans l'amélioration de la performance énergétique de votre nouveau logement, un enjeu majeur tant pour votre confort que pour votre pouvoir d'achat.

Des solutions de rénovation énergétique clés en main

Pour concrétiser vos projets d'amélioration énergétique, Carrefour Énergies vous propose des solutions complètes :

Chaque solution est pensée pour s'adapter aux spécificités de votre logement et maximiser les économies d'énergie réalisables.

Un accompagnement dans vos démarches d'aides financières

La rénovation énergétique représente un investissement important, mais de nombreuses aides existent pour alléger cette charge. Carrefour Énergies vous accompagne dans l'obtention de ces financements :

MaPrimeRénov' pour les travaux d'économie d'énergie

pour les travaux d'économie d'énergie Certificats d'Économies d'Énergie (CEE) proposés par les fournisseurs d'énergie

proposés par les fournisseurs d'énergie Éco-prêt à taux zéro pour le financement de vos travaux

pour le financement de vos travaux TVA à taux réduit sur les travaux de rénovation énergétique

sur les travaux de rénovation énergétique Aides locales proposées par les collectivités territoriales

Cet accompagnement administratif vous permet de bénéficier de toutes les aides auxquelles vous avez droit, réduisant significativement le coût final de vos travaux.

Des services innovants pour une gestion optimisée de votre énergie

L'emménagement dans un nouveau logement est l'occasion de repenser votre rapport à l'énergie et d'adopter des solutions innovantes pour une consommation plus responsable et économique.

Des équipements connectés pour une maison intelligente

Pour aller plus loin dans la gestion de votre énergie, Carrefour Énergies propose également des solutions domotiques :

Thermostats intelligents pour optimiser votre chauffage

pour optimiser votre chauffage Prises connectées pour contrôler vos appareils à distance

pour contrôler vos appareils à distance Capteurs de présence pour une gestion automatisée de l'éclairage

pour une gestion automatisée de l'éclairage Assistants vocaux compatibles avec vos équipements énergétiques

Ces technologies vous permettent d'améliorer votre confort tout en réduisant votre facture énergétique, une combinaison idéale pour votre nouveau logement.

Un engagement pour une transition énergétique accessible à tous

Au-delà des services proposés, Carrefour Énergies s'engage dans une démarche de démocratisation de la transition énergétique, rendant les solutions vertes accessibles au plus grand nombre.

Des offres d'électricité verte à prix compétitif

Pour les consommateurs soucieux de l'impact environnemental de leur consommation d'énergie, Carrefour Énergies propose :

Des contrats d'électricité 100% renouvelable à tarifs compétitifs

à tarifs compétitifs Une traçabilité garantie de l'origine de l'électricité fournie

de l'origine de l'électricité fournie Un impact carbone réduit pour votre consommation quotidienne

pour votre consommation quotidienne Des options vertes disponibles sans surcoût prohibitif

Ces offres permettent de concilier engagement écologique et maîtrise du budget, un équilibre particulièrement apprécié lors d'un déménagement où les dépenses s'accumulent.

Un acteur engagé dans la sensibilisation aux économies d'énergie

Carrefour Énergies ne se contente pas de fournir des solutions, mais s'implique activement dans la sensibilisation aux économies d'énergie :

Des guides pratiques pour adopter les bons gestes au quotidien

pour adopter les bons gestes au quotidien Des animations de sensibilisation organisés dans les magasins Carrefour

organisés dans les magasins Carrefour Une communauté d'utilisateurs partageant leurs bonnes pratiques

Cette dimension pédagogique vous accompagne durablement dans l'adoption d'habitudes plus responsables en matière de consommation d'énergie.

Simplifiez votre déménagement avec Carrefour Énergies

Le déménagement représente une période de changement propice à l'adoption de nouvelles habitudes énergétiques. Avec Carrefour Énergies, vous bénéficiez d'un partenaire de confiance pour vous accompagner dans cette transition et optimiser la performance énergétique de votre nouveau logement.

De la souscription de vos contrats d'électricité et de gaz jusqu'à la réalisation de travaux de rénovation énergétique, en passant par l'installation d'équipements connectés, Carrefour Énergies vous propose des solutions complètes et personnalisées pour faire de votre nouveau logement un espace confortable, économe et respectueux de l'environnement.

Pour en savoir plus sur les services proposés et bénéficier d'un accompagnement personnalisé dans vos démarches énergétiques, rendez-vous sur energies.carrefour.fr et transformez votre déménagement en opportunité d'optimisation énergétique.