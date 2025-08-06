Carte grise perdue ou volée : que faire ?

Avoir la carte grise (certificat d’immatriculation) est indispensable pour conduire légalement. En cas de perte, de vol ou de détérioration, il est essentiel de réagir rapidement. Découvrez ce qu’il faut faire et les démarches à suivre.

Que risque-t-on si l'on roule sans carte grise ?

Rouler sans carte grise expose à une amende forfaitaire allant jusqu’à 750 € et à un risque d’immobilisation du véhicule. Il est donc essentiel d’agir dès que possible en cas de disparition du document.

Déclarer la perte ou le vol de la carte grise

En cas de vol

Déposez obligatoirement une plainte au commissariat ou à la gendarmerie.

Conservez le procès-verbal, indispensable pour lancer la demande de duplicata.

En cas de perte ou détérioration

Une déclaration de perte (formulaire Cerfa 13753*04) suffit pour circuler légalement pendant 1 mois, sans plainte nécessaire.

Étape 2 : demander un duplicata en ligne

La demande se fait uniquement sur le site de l’ANTS (Agence nationale des titres sécurisés) ou via un professionnel agréé.

Après validation, vous obtenez un Certificat Provisoire d'Immatriculation (CPI) imprimable, valable un mois en attendant le duplicata final.

Pièces justificatives requises

Pour finaliser la demande, vous devez fournir :

Déclaration de perte/vol (Cerfa),

Récépissé de plainte (en cas de vol),

Pièce d’identité,

Justificatif de domicile (moins de 6 mois),

Permis de conduire,

Contrôle technique valide,

Attestation d’assurance du véhicule.

Les démarches sont rarement longues si les documents sont complets.

Étape 3 : coût et réception du duplicata

Les frais fixes s’élèvent à ≈ 13,76 € (11 € de gestion + 2,76 € de redevance). Selon la région, s’ajoute le coût du cheval fiscal.

En cas de dossier incomplet, l'émission du duplicata peut être retardée.

FAQ – Questions fréquentes sur la perte ou le vol de carte grise

Faut-il déclarer la perte de sa carte grise pour demander un duplicata ?

Oui, mais pas toujours : seul le formulaire Cerfa suffit pour une perte simple (pas de plainte nécessaire).

Qui peut faire la demande ?

Le titulaire ou le cotitulaire du certificat, ou une personne mandatée avec procuration écrite.

Combien coûte un duplicata de carte grise ?

Environ 13,76 € de frais fixes, plus le cheval fiscal régional si applicable.

Combien de temps puis-je rouler avec un certificat provisoire d'immatriculation ?

Un certificat provisoire d’immatriculation (CPI) est valable 1 mois en France.





En conclusion

Perdre ou endommager sa carte grise peut être stressant, mais la procédure est désormais rapide grâce aux services en ligne. Restez serein : dès que vous disposez du certificat provisoire, la route redevient accessible. Et si vous avez besoin d’un véhicule pendant cette période, Carrefour Location vous accompagne avec une solution fiable, simple et sans engagement.