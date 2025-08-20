Carte grise voiture : quand la faire ou la refaire ? Guide complet pour éviter une amende

La carte grise, ou certificat d’immatriculation, est un document incontournable pour tout véhicule circulant en France. Elle atteste de l’identité du propriétaire et des caractéristiques du véhicule, et doit toujours être tenue à jour. Mais quand faut-il faire la carte grise ? Quels délais respecter ? Quels documents fournir ? Ce guide pratique vous apporte toutes les réponses pour circuler en toute légalité et éviter des sanctions coûteuses.

Qu’est-ce qu’une carte grise ?

La carte grise est l’équivalent de la carte d’identité de votre véhicule. Elle contient des informations essentielles :

identité du propriétaire,

numéro d’immatriculation,

caractéristiques techniques (puissance, carburant, poids),

conformité au contrôle technique.





À savoir : la carte grise doit obligatoirement être mise à jour à chaque changement lié au véhicule ou à son propriétaire.

Quand faut-il faire ou mettre à jour la carte grise ?

Plusieurs situations exigent une demande ou une mise à jour du certificat d’immatriculation. Les délais sont généralement de 30 jours maximum.

1. Achat d’un véhicule neuf

Lors de l’achat d’un véhicule neuf, vous devez effectuer une demande de carte grise sous un mois. Le dossier doit comporter :

la facture d’achat,

le certificat de conformité,

un justificatif d’identité et de domicile.





2. Achat d’un véhicule d’occasion

Si vous achetez un véhicule d’occasion, l’ancien propriétaire doit vous remettre un certificat de cession et un contrôle technique valide (si le véhicule a plus de 4 ans). Vous avez ensuite 30 jours pour immatriculer le véhicule à votre nom.

3. Changement d’adresse

En cas de déménagement, vous êtes tenu de mettre à jour votre carte grise dans le délai d’un mois. Une nouvelle étiquette ou un nouveau certificat vous sera délivré.

4. Changement de situation personnelle

Un changement d’état civil (mariage, divorce, changement de nom) nécessite également une mise à jour.

5. Importation d’un véhicule étranger

L’achat d’un véhicule en dehors de la France implique une demande de carte grise spécifique, avec présentation du certificat de conformité européen et des documents d’importation.

Quels documents sont nécessaires pour faire une carte grise ?

Voici la liste complète à préparer :

Justificatif d’identité (carte nationale d’identité ou passeport).

(carte nationale d’identité ou passeport). Justificatif de domicile de moins de 6 mois.

de moins de 6 mois. Certificat de cession (en cas d’achat d’occasion).

(en cas d’achat d’occasion). Contrôle technique valide (si le véhicule a plus de 4 ans).

(si le véhicule a plus de 4 ans). Formulaire Cerfa n°13750*05 (demande de certificat d’immatriculation).

(demande de certificat d’immatriculation). Attestation d’assurance du véhicule.





Toutes les démarches s’effectuent désormais en ligne via le site officiel de l’ANTS (Agence Nationale des Titres Sécurisés).

Quelles sont les sanctions en cas de retard ?

Ne pas respecter les délais pour immatriculer ou mettre à jour sa carte grise expose à des sanctions sévères :

Amende forfaitaire de 135 € (pouvant aller jusqu’à 750 €).

(pouvant aller jusqu’à 750 €). Retrait jusqu’à 6 points sur le permis .

. Blocage de la revente du véhicule tant que la carte grise n’est pas conforme.

tant que la carte grise n’est pas conforme. Non-couverture par l’assurance en cas d’accident.





En résumé, circuler avec une carte grise non à jour peut coûter cher, tant financièrement que légalement.

Le coût d’une carte grise

Le prix dépend de plusieurs critères :

la puissance fiscale du véhicule,

du véhicule, la région d’immatriculation (chaque région fixe un tarif du cheval fiscal),

(chaque région fixe un tarif du cheval fiscal), l’énergie utilisée (bonus/malus écologique éventuel).





Un simulateur est disponible sur le site de l’ANTS pour connaître le montant exact.

