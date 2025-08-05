Entretien et réparation

Vous rencontrez une panne de voiture ou souhaitez éviter les soucis mécaniques ? Découvrez les causes les plus fréquentes, les bons réflexes à adopter et les conseils d’entretien essentiels pour rouler sereinement. Et en cas d’immobilisation de votre voiture, on vous accompagne pour rester mobile sans contrainte.

Tous nos articles Entretien et réparation

Lire l’article
frein à main bloqué voiture

Frein à main bloqué : causes, solutions et alternatives avec Carrefour Location

Votre frein à main est bloqué (mécanique ou électrique) ?...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
climatisation voiture qui ne fonctionne plus : que faire ?

Climatisation voiture qui ne fonctionne plus : causes et solutions de la panne

Rouler en été sans climatisation peut vite tourner au cauchemar,...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
pédale dure frein ou embrayage voiture

Pédale de frein ou d’embrayage dure : causes, solutions et alternatives

Pédale de frein ou d’embrayage dure ? Découvrez les causes,...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
odeur climatisation voiture

Odeur climatisation voiture : causes, solutions et prévention

Mauvaise odeur climatisation voiture ? Découvrez les causes, solutions et...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
eau qui sort du pot d'échappement

Eau qui sort du pot d’échappement : causes, risques et solutions

De l’eau sort de votre pot d’échappement ? Découvrez les...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
voiture avec fuite d'huile moteur : que faire ?

Fuite d’huile moteur sur sa voiture : que faire et comment réagir ?

Une tache noire sous votre voiture ? Une forte odeur...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
Lire l’article
Eau coule sous voiture

Eau qui coule sous la voiture : causes, solutions et alternatives

Vous voyez de l’eau ou un liquide transparent sous votre...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
voiture tremble au freinage : réparation des freins en garage

Ma voiture tremble quand je freine : causes, solutions et alternatives

Votre voiture tremble quand vous freinez ? Disques voilés, plaquettes...

Publié le par LEROUX Baptiste
Lire l’article
bruit roulement voiture

Bruit de roulement voiture : causes, dangers et solutions pour rouler en sécurité

Votre voiture fait un bruit de roulement ? Découvrez les...

Publié le par LEROUX Baptiste

Autres catégoriesAutres catégories

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures