Comment vérifier l’état de ses pneus grâce au témoin d’usure ?

La sécurité sur la route commence par des pneus en bon état. Une vérification régulière de l’usure de vos pneus est essentielle pour éviter tout accident. Le témoin d’usure est l’outil le plus pratique pour savoir si vos pneus sont encore sûrs ou s’il est temps de les remplacer.

Qu’est-ce qu’un témoin d’usure de pneu ?

Le témoin d’usure est un petit indicateur installé sur la bande de roulement du pneu. Il peut se présenter sous deux formes :

Dans la rainure du pneu : appelé Tread Wear Indicator (TWI), c’est un petit morceau de caoutchouc de 1,6 mm qui signale l’usure minimale légale.

: appelé Tread Wear Indicator (TWI), c’est un petit morceau de caoutchouc de 1,6 mm qui signale l’usure minimale légale. Sur la bande de roulement : gravé sous forme de chiffres, il disparaît lorsque le pneu atteint la limite d’usure.





Selon le Code de la route, un pneu dont la bande de roulement est inférieure à 1,6 millimètre n’est pas adapté pour la conduite et représente un danger réel sur la route.

Les différents types d’usure des pneus

Chaque type d’usure peut révéler un problème mécanique ou un style de conduite spécifique :

Usure unilatérale : d’un seul côté, souvent liée à un défaut de parallélisme.

: d’un seul côté, souvent liée à un défaut de parallélisme. Usure centrale et concave : signe de sur-gonflage ou sous-gonflage du pneu.

: signe de sur-gonflage ou sous-gonflage du pneu. Usure progressive anormale : peut indiquer un problème de suspension ou de direction.

: peut indiquer un problème de suspension ou de direction. Usure circulaire : liée aux flancs du pneu, souvent causée par un sous-gonflage.

: liée aux flancs du pneu, souvent causée par un sous-gonflage. Usure locale : points spécifiques d’usure, parfois liés à des freinages brusques.





Comment savoir si vos pneus sont usés ?

Pour déterminer si vos pneus sont à changer :

Mesurez la profondeur de la bande de roulement avec une jauge ou observez les témoins d’usure.

avec une jauge ou observez les témoins d’usure. Repérez tout élément décollé , fissure ou déformation.

, fissure ou déformation. Vérifiez l’usure régulière sur l’ensemble du pneu, car elle peut varier selon la position sur l’essieu.





Les risques liés à des pneus usés

Un pneu usé augmente le risque d’aquaplaning, de perte de contrôle et d’accident, surtout sur route mouillée. De plus, ne pas respecter la limite minimale de 1,6 mm peut entraîner une amende de 135 € et des sanctions allant jusqu’à 750 € en cas de majoration.

Il est également interdit d’utiliser des pneus non identiques sur un même essieu. Les pneus doivent correspondre en marque, dimension et structure.

Comment prévenir l’usure des pneus ?

Quelques gestes simples permettent d’augmenter la longévité de vos pneus :

Maintenir une pression adaptée .

. Respecter la charge maximale du véhicule .

. Adapter votre style de conduite en évitant les freinages brusques et les accélérations fortes.

en évitant les freinages brusques et les accélérations fortes. Contrôler régulièrement l’état de vos pneus.





Quand et comment changer ses pneus ?

La durée de vie moyenne d’un pneu varie selon sa gamme :

Type de pneu

Durée de vie moyenne

Bas de gamme

20 000 km

Milieu de gamme

30 000 km

Haut de gamme

50 000 km

Il est recommandé de ne pas utiliser un pneu de plus de 10 ans. Lors d’un changement, privilégiez un remplacement par paire, en veillant à ce que les nouveaux pneus soient identiques aux anciens.

Que faire de ses pneus usés ?

Les pneus usés doivent être rapportés à des professionnels : distributeurs, garages ou centres de collecte agréés. La mise en décharge des pneus est interdite depuis 2003.

Les causes fréquentes de déformation et d’usure

Sous-gonflage : usure sur les flancs, consommation de carburant plus élevée.

: usure sur les flancs, consommation de carburant plus élevée. Sur-gonflage : usure centrale, risque sur la bande de roulement.

: usure centrale, risque sur la bande de roulement. Freinage brusque : provoque des frottements intenses sur la chaussée.

: provoque des frottements intenses sur la chaussée. Défaut de parallélisme : usure asymétrique, souvent en dents de scie.



Véhicule en réparation ? Pensez à louer une voiture de remplacement chez Carrefour Location