Checklist déménagement : Les points à ne pas oublier

Le déménagement est une période de transition qui nécessite une organisation sans faille. Pour vous éviter stress et oublis, nous avons préparé une checklist complète qui vous guidera tout au long de ce processus. Avec une bonne préparation, votre changement de domicile se déroulera en toute sérénité, de la résiliation de votre bail jusqu'à l'installation dans votre nouveau foyer.

Préparation et organisation : 3 mois avant le déménagement

Les démarches administratives prioritaires

Trois mois avant votre départ, concentrez-vous sur les formalités administratives incontournables. Commencez par fixer la date précise de votre déménagement, puis adressez votre préavis de départ à votre propriétaire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai légal est de 3 mois pour un logement non meublé, mais peut être réduit à 1 mois dans les zones tendues ou pour les logements meublés.

Contactez également les écoles de vos enfants pour obtenir un certificat de radiation et entamez les démarches d'inscription dans leur futur établissement. Si vous êtes salarié, informez votre employeur qui pourrait vous accorder un congé déménagement ou même une aide financière selon votre convention collective.

Le choix du mode de déménagement (professionnel ou personnel)

Évaluez vos besoins et votre budget pour choisir la solution de déménagement la plus adaptée. Si vous optez pour un déménageur professionnel, demandez plusieurs devis pour comparer les prestations et les tarifs. Cette démarche doit être effectuée au moins deux mois à l'avance pour bénéficier des meilleurs prix et garantir la disponibilité.

Si vous préférez déménager par vos propres moyens, commencez à organiser la location d'un véhicule utilitaire adapté au volume de vos biens et sollicitez l'aide de proches. N'oubliez pas de prévoir le matériel nécessaire comme les cartons, le ruban adhésif, les couvertures de protection et éventuellement un diable. Si besoin, vous pouvez louer ou acheter du matériel directement auprès de votre agence Carrefour Location.

À retenir : Pensez à demander une réservation de stationnement auprès de votre mairie pour le jour du déménagement. Cette démarche, souvent négligée, vous évitera bien des tracas le jour J, surtout en zone urbaine dense.

La planification du calendrier et des échéances

Établissez un planning détaillé des tâches à accomplir jusqu'au jour du déménagement. Commencez le tri de vos affaires dès que possible pour identifier ce que vous souhaitez emporter, vendre, donner ou jeter. Cette étape essentielle vous permettra de réduire le volume à transporter et donc de diminuer le coût du déménagement.

Profitez de cette période pour anticiper certaines dépenses liées au déménagement et vous renseigner sur les aides financières disponibles comme l'AVANCE LOCA-PASS® qui permet de financer votre dépôt de garantie, ou la prime de déménagement de la CAF si vous avez au moins trois enfants.

Actions à mener dans les semaines précédant le déménagement

Les transferts et résiliations de contrats (1-2 mois avant)

Un à deux mois avant votre départ, gérez le transfert ou la résiliation de vos contrats. Contactez vos fournisseurs d'énergie (électricité, gaz, eau) pour planifier la fermeture des compteurs de votre logement actuel et l'ouverture dans votre nouveau domicile. Faites de même pour votre abonnement internet et téléphonique.

Résiliez votre assurance habitation ou demandez son transfert, et informez votre assureur automobile de votre changement d'adresse. Utilisez le service de changement d'adresse en ligne sur le site Service-public.fr pour informer simultanément plusieurs organismes comme la CAF, la CPAM, les services des impôts ou Pôle Emploi.

Afin de faciliter votre déménagement, Carrefour Location s’associe avec papernest. Fini les démarches administratives fastidieuses ! Avec papernest, transférez tous vos contrats (énergie, assurance, internet, mobile) d'un logement à l'autre sans effort. Notre partenaire gére les résiliations et les nouvelles souscriptions pour vous. Le service est entièrement gratuit et ne prend que quelques minutes : profitez-en !

Le tri et la préparation des cartons (15 jours avant)

Deux semaines avant le déménagement, intensifiez le tri et commencez l'emballage de vos affaires en commençant par les objets dont vous n'avez pas besoin au quotidien. Identifiez chaque carton avec son contenu et la pièce de destination pour faciliter le déballage.

Adoptez une méthode d'emballage efficace : placez les objets lourds dans de petits cartons et les plus légers dans de grands cartons. Protégez soigneusement les objets fragiles avec du papier bulle ou des vêtements. Pour la vaisselle, emballez chaque pièce individuellement et utilisez des séparateurs dans les cartons.

Les derniers préparatifs (semaine du déménagement)

Dans les derniers jours, finalisez les détails logistiques de votre déménagement. Souscrivez au service de transfert de courrier proposé par La Poste pour vous assurer de recevoir votre courrier à votre nouvelle adresse pendant la période de transition.

Préparez un carton ou un sac avec les essentiels dont vous aurez besoin dès votre arrivée : documents importants, médicaments, quelques vêtements, produits d'hygiène, chargeurs de téléphone, et de quoi préparer un repas simple. N'oubliez pas de prévoir un kit de nettoyage pour votre ancien et votre nouveau logement.

Le jour J : checklist pour un déménagement sans stress

Les vérifications essentielles avant de quitter l'ancien logement

Le jour du déménagement, effectuez une dernière inspection minutieuse de votre logement. Relevez les compteurs d'eau, d'électricité et de gaz si le logement n'est pas équipé de compteurs communicants, et notez soigneusement ces informations pour les transmettre à vos fournisseurs.

Vérifiez que tous les espaces sont bien vides (placards, cave, grenier, boîte aux lettres) et que le ménage a été correctement réalisé. Assurez-vous d'avoir rassemblé toutes les clés (portes, boîtes aux lettres, garage) à remettre au propriétaire lors de l'état des lieux de sortie.

La coordination efficace du transport et du déchargement

Pour un transport sans accroc, supervisez attentivement les opérations de chargement et déchargement. Si vous faites appel à des déménageurs professionnels, vérifiez avec eux l'inventaire des biens transportés et signalez immédiatement tout problème constaté.

Si vous déménagez par vos propres moyens, assurez-vous que le chargement est bien équilibré dans le véhicule et que les objets fragiles sont correctement calés. Prévoyez des pauses régulières si le trajet est long et veillez à bien sécuriser la cargaison à chaque arrêt.

Les premiers gestes indispensables dans le nouveau logement

À votre arrivée, commencez par vérifier le bon fonctionnement des installations essentielles : électricité, eau, chauffage, serrures. Repérez l'emplacement du tableau électrique et des robinets d'arrêt d'eau, informations qui pourraient s'avérer cruciales en cas d'urgence.

Procédez ensuite à l'état des lieux d'entrée avec votre nouveau propriétaire, en documentant précisément l'état de chaque pièce et en signalant immédiatement tout dysfonctionnement. Installez en priorité les meubles essentiels comme les lits pour assurer un minimum de confort dès la première nuit.

Après le déménagement : les démarches à ne pas négliger

Les changements d'adresse et formalités administratives

Dans les jours qui suivent votre installation, finalisez vos démarches administratives. Inscrivez-vous sur les listes électorales de votre nouvelle commune pour continuer à exercer votre droit de vote. Vous pouvez effectuer cette démarche en ligne ou directement à la mairie.

Mettez à jour l'adresse sur votre carte grise dans le mois suivant votre déménagement

Informez votre médecin traitant et autres professionnels de santé

Actualisez vos coordonnées auprès de vos banques et organismes financiers

Si vous avez des animaux identifiés, signalez votre nouvelle adresse au fichier national I-CAD

La récupération du dépôt de garantie et les aides financières

Suivez de près la restitution de votre dépôt de garantie, qui doit intervenir dans un délai maximum de deux mois après la remise des clés (un mois si l'état des lieux de sortie est conforme à celui d'entrée). Si le propriétaire effectue des retenues, celles-ci doivent être justifiées par des factures ou devis.

Renseignez-vous également sur les aides au déménagement auxquelles vous pourriez avoir droit : prime de déménagement de la CAF (si vous avez au moins trois enfants), aides du Fonds de Solidarité Logement (FSL), ou participation de votre employeur. Ces demandes doivent généralement être effectuées dans les 3 à 6 mois suivant votre emménagement.

L'installation et la sécurisation du nouveau logement

Pour finaliser votre installation, organisez méthodiquement le déballage de vos cartons en commençant par les pièces essentielles comme la cuisine et la salle de bain. Prenez le temps d'aménager votre espace de vie selon vos besoins et vos goûts.

N'oubliez pas de sécuriser votre nouveau logement en vérifiant le bon fonctionnement des serrures, en installant des détecteurs de fumée si nécessaire, et en vous assurant que les installations électriques et de gaz sont conformes. Si votre logement est équipé d'une chaudière, vérifiez que son entretien annuel a bien été effectué.