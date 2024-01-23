Combien coûte une location de voiture ?

louer-voiture-carrefour-location_0.jpg

Faites-vous plaisir avec les voitures, Carrefour Location dès 19€ par jour ! Retrouvez tous les prix de nos voitures et véhicules en location dans l’une de nos 850 agences Carrefour partout en France directement depuis notre site internet et réservez en ligne dès maintenant.

Comment calculer le prix de location d'une voiture?

Pour calculer le prix de la location de votre voiture, c'est très simple. Choisissez le modèle de voiture qui vous intéresse sur notre site, sélectionnez le magasin Carrefour de votre choix, et sélectionnez la durée de votre location pour obtenir le prix de location de la voiture. Il ne vous reste plus qu'à réserver directement en ligne et passer chercher votre voiture en agence. 

 

Location voiture pas chère : louer notre Dacia Sandero

Quel prix pour une location de voiture? 

Avec une large gamme de voitures en location à partir de 4€ par jour, retrouvez tous les prix de location de voitures sur notre site. 

De la voiture citadine 3 portes à la voiture familiale, faites votre choix et partez en balade !

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

