Location de voiture à petit Prix : louer pas cher une Dacia Sandero

Vous cherchez à louer une voiture sans faire de compromis sur votre budget ? Carrefour Location est là pour vous offrir la qualité à un prix accessible.

Location de voiture à petit prix : l'offre irrésistible de Carrefour pour faire des économies sur votre budget automobile

Explorez le monde de la location automobile abordable et fiable avec Carrefour Location. Nous sommes ravis de vous présenter notre gamme de véhicules DACIA, une marque renommée pour son excellent rapport qualité-prix. Que vous recherchiez une solution de mobilité économique pour vos déplacements quotidiens ou que vous souhaitiez explorer de nouveaux horizons, les véhicules DACIA sont prêts à vous accompagner en toute confiance.

Louer un véhicule pas cher est à la portée de tous : notre offre Dacia Sandero est pour vous

Louer une voiture peut rapidement peser sur le budget, surtout lorsqu'on cherche à optimiser chaque dépense. Chez Carrefour Location, nous comprenons ce besoin. Découvrez comment rouler à petit prix sans sacrifier le confort et la fiabilité.

Dacia Sandero : louer une citadine à seulement 4€ par jour

Imaginez pouvoir louer une voiture pour le prix d'un sandwich. Avec la Dacia Sandero de Carrefour Location, c'est désormais possible. Pour seulement 4€ par jour (hors km parcourus), bénéficiez d'une citadine spacieuse et pratique. Ses 5 places et son coffre généreux de 328L vous accompagneront dans tous vos trajets, qu'il s'agisse d'un déplacement professionnel, d'une sortie en famille ou d'une simple course.

Location de voiture en kilomètre illimité : vous ne payez que ce que vous roulez

Avec la Dacia proposée chez Carrefour Location, le concept est simple : vous louez pour 4€ la journée, vous roulez, et vous ne payez que pour les kilomètres parcourus lors de la restitution du véhicule en agence. Pas coûts cachés, tout est transparent.

Location de voiture de 1 jour jusqu'à 1 Mois

Quelle que soit la raison – des vacances prolongées, un besoin professionnel ou un dépannage de dernière minute – nous avons pensé à vous. Avec la possibilité de louer votre Dacia Sandero (ou tout autre véhicule de notre flotte) pour une durée allant jusqu'à un mois renouvelable (en passant par votre agence), vous maîtrisez votre location et votre budget. Imaginez : un mois complet d'utilisation pour seulement 120€ (hors kilomètres parcourus) !

Location de voiture pas chère : rouler à petit prix



Louer une voiture doit être à la portée de tous, sans pour autant compromettre la qualité ou le confort. Carrefour Location s'engage à offrir cette opportunité à tous les budgets. Découvrez notre gamme de voitures à petit prix et vivez la route autrement.

Louer une voiture 5 place à petit prix : la qualité est au rendez-vous !

En réservant une Dacia Sandero à 4€ par jour chez Carrefour Location, vous bénéficiez des mêmes avantages qu'en louant une autre de nos voitures !

Un réseau de plus de 850 agences de location : pour être au plus près de chez vous.

Assurance tous risques incluse.

Le second conducteur est offert pour rendre chaque kilomètre agréable.

La garantie d'un service de qualité, récompensé par le label du meilleur loueur de l'année 2023.

Possibilité d'annuler sa réservation gratuitement en ligne, si celle-ci est réalisée dans les 3 jours précédent la prise du véhicule.

Possibilité de modifier les dates de sa location en ligne jusqu'à 3 jours avant la prise du véhicule

Possibilité de prolonger votre réservation en ligne.

Louer une voiture premier prix : un véhicule équipé des dernières technologies

Découvrez la fiche technique du véhicule en cliquant ici.

Où louer une voiture de tourisme pas chère ?

Découvrez nos agences de location et les véhicules qui y sont proposés en cliquant ici.

Essai de la nouvelle Dacia Sandero : faites vous votre propre avis !

Vous hésitez à acheter cette voiture qui est l'une des meilleures du marché en terme de rapport qualité-prix ? Réservez dès maintenant une journée de location pour tester le véhicule avant d'investir !