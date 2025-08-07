Véhicule de remplacement : comment l’obtenir auprès de votre assurance ?

Votre voiture est immobilisée à la suite d’un accident, d’une panne ou d’un vol ? Vous pouvez bénéficier d’un véhicule de remplacement, à condition d’avoir souscrit cette garantie ou une assurance tous risques. Voici les étapes à suivre, les cas d’éligibilité et une solution pratique pour rester mobile si vous ne pouvez pas en avoir un.

Qu'est-ce qu'un véhicule de remplacement ?

Un véhicule de remplacement est une voiture fournie, temporairement, par votre assurance lors d’une immobilisation de votre véhicule principal (accident, panne, vol, vandalisme). Ce service, souvent inclus en tous risques ou proposé en option, vous permet de continuer à vous déplacer sans interruption. Contrairement au simple véhicule de courtoisie fourni par un garage, le véhicule de remplacement est pris en charge par votre assureur.

Qui peut bénéficier d'une voiture de remplacement et dans quelles situations ?

Conditions d’éligibilité au véhicule de remplacement

La garantie doit être prévue dans votre contrat (inclus ou en option).

Contactez votre assureur pour activer la garantie en cas de sinistre ou panne.

Certains assureurs exigent un constat, une déclaration ou un dépôt de plainte selon le contexte (accident, vol, vandalisme).

Types de situations couvertes

Panne ou incident mécanique : prêt généralement de 3 à 7 jours.

: prêt généralement de 3 à 7 jours. Accident : voiture de remplacement souvent disponible jusqu’à 14 jours.

: voiture de remplacement souvent disponible jusqu’à 14 jours. Vol de véhicule : flotte de prêt jusqu’à 30 à 45 jours maximum.

Que couvre réellement le véhicule de remplacement ?

En général, vous bénéficiez des mêmes garanties que votre propre véhicule (responsabilité civile, vol, incendie, dommages), mais cela dépend du contrat. Il est crucial de vérifier les conditions et les franchises associées.

Dans certains cas, vos garanties peuvent être temporairement transférées au véhicule prêté.

Démarches : comment procéder efficacement ?

Contactez votre assureur ou l’assistance pour activer la garantie. Préparez les documents nécessaires (constat, PV, justificatifs). Vérifiez les conditions exactes : durée, catégorie du véhicule remis, franchises. Une fois validée, votre assureur mandate un prestataire ou un garage pour vous fournir un véhicule. Gardez une trace écrite de la prise en charge et des garanties (responsabilité civile, dommages, etc.).

Véhicule de remplacement et véhicule de courtoisie : quelle différence ?

Le véhicule de remplacement est pris en charge par l’assureur dans le cadre d’un sinistre, tandis que le véhicule de courtoisie est mis à disposition par le garage ou le concessionnaire, principalement pour le confort ou la satisfaction du client.

Pourquoi cette garantie est un vrai plus au quotidien

Maintien de votre mobilité , indispensable pour le travail, les déplacements familiaux ou urgents.

, indispensable pour le travail, les déplacements familiaux ou urgents. Prise en charge sans avancer de frais dans la majorité des cas.

Et si ma garantie n’inclut pas l'option d'un véhicule de remplacement ?

Si votre contrat ne couvre pas le prêt de véhicule, ou que vous êtes au-delà de la durée couverte, vous pouvez rester mobile simplement avec Carrefour Location :

Plus de 850 agences partout en France,

partout en France, Meilleur réseau d'agences de location de véhicules en 2023, 2024 et 2025,

en 2023, 2024 et 2025, Nombreuses voitures disponibles rapidement (citadines, SUV, berlines : thermiques, hybrides ou électriques...)

(citadines, SUV, berlines : thermiques, hybrides ou électriques...) Voitures en boîte auto ou manuelle selon vos préférences,

selon vos préférences, Locations flexibles (journée, semaine, mois),

Réservation en ligne ou en agence proche de chez vous,

Assurance tous risques incluse dans toutes les locations et ajout d'un 2nd conducteur offert,

dans toutes les locations et ajout d'un Assistance 24/24 7/7 incluse.

Une solution pratique pour poursuivre vos déplacements sans interruption.