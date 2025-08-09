Comment transporter sa planche de surf : tous les conseils pour voyager sereinement

Publié le par LEROUX Baptiste
partir avec sa planche de surf en vacances grâce à un utilitaire

Que vous partiez pour votre spot local ou que vous traversiez la planète à la recherche de la vague parfaite, bien transporter sa planche de surf est essentiel. Une mauvaise manipulation peut vite causer des dommages coûteux. Voici un guide complet pour protéger et transporter votre planche, quel que soit votre mode de déplacement.

 

Pourquoi bien protéger sa planche est-il indispensable ?

Le surf n’est pas seulement un sport, c’est un mode de vie. Votre planche est votre compagnon de glisse et doit être protégée comme telle. Les chocs, rayures ou fissures peuvent non seulement abîmer l’esthétique, mais aussi compromettre ses performances. La solution ? Utiliser une housse de qualité, idéalement rembourrée, et renforcer les zones sensibles (nose, tail, rails) pour prévenir tout dommage.

 

Comment transporter sa planche en voiture ou en van ?

Pour la majorité des surfeurs, la voiture ou le van reste le moyen le plus pratique. Installez des barres de toit spéciales surf et fixez vos planches avec des sangles solides, sans trop les serrer. Pour les trajets courts, des pads de toit souples peuvent suffire : ils se montent et se démontent facilement tout en offrant une protection efficace.

Astuce Carrefour Location : Vous partez en road trip sur la côte et vous n’avez pas de véhicule adapté ? Louez un minibus (9 places) ou un utilitaire (3 places) chez Carrefour Location pour transporter vos planches facilement et voyager confortablement. Nos véhicules récents et parfaitement entretenus peuvent circuler librement au sein de l'Union Européenne et en Angleterre sans frais supplémentaires : vous pouvez donc sans problèmes vous rendre au Portugal, dans le Pays Basque français ou espagnol ou encore dans les Cornouailles anglaises pour profiter des meilleurs spots.

 

Prendre l'avion avec sa planche de surf : quelles précautions prendre pour voyager ?

Cette solution est inévitable si vous souhaitez partir avec votre propre matériel en Australie, à Hawaï ou encore à Bali.

Chaque compagnie aérienne a ses propres règles pour le transport des équipements sportifs. Vérifiez-les avant de réserver : poids maximal (souvent 23 à 32 kg), dimensions totales et éventuels frais supplémentaires.
 

Investissez dans une housse robuste et rembourrée, et indiquez toujours au comptoir d’enregistrement qu’il s’agit d’un équipement fragile.

 

Est-il possible de prendre le train avec une planche de surf ?

Oui, mais cela dépend des règles de la compagnie ferroviaire. En France, par exemple, le TGV Inoui accepte les planches si elles sont dans une housse ne dépassant pas 130 cm x 90 cm. Pensez à étiqueter vos bagages avec vos coordonnées et à protéger la planche contre les chocs.

 

Comment transporter sa planche à vélo ou à pied ?

Pour les trajets courts, un surf rack fixé sur le côté ou à l’arrière du vélo est idéal. Il maintient la planche en sécurité et vous laisse pédaler sans déséquilibre.
 

Si vous préférez marcher ou devez traverser un terrain irrégulier, optez pour un chariot de surf : il facilite le transport et protège la planche jusqu’au bord de l’eau.

 

En résumé : quelle est la meilleure solution ?

Le choix du mode de transport dépend de la distance, de votre destination et de vos moyens. L’essentiel est d’investir dans une bonne housse, d’anticiper les contraintes de votre trajet et de sécuriser correctement votre planche.

Partager

LEROUX Baptiste

Responsable du site Carrefour Location

Baptiste Leroux anime le blog dédié à la location de véhicules. Découvrez tous ses conseils et astuces pour vous aider à louer le véhicule idéal selon vos besoins.

Ses derniers articles

Location d'une voiture

Nos berlines, SUV, cabriolets, citadines, familiales et minibus vont vous faire voyager !

fiat-500-carrefour-location

Citadine

renault_captur_suv_carrefour_location

SUV

bmw_serie1_carrefour_location

Berline

minibus carrefour location

Minibus

Voir toutes les voitures

Location d'un utilitaire

Nos camionnettes, camions de déménagement et fourgons sont prêts à vous aider !

Camion 20 m3

Camion 20 m3

location-fiat-fourgon-15m3-Carrefour

Fourgon

carrefour-location-fiat-ducato-8m3

Camionnette

Camion Benne

Camion Benne

Voir tous les utilitaires

Ces articles pourraient vous intéresser

se rendre en voiture en corse avec le ferry

Comment aller en Corse en voiture : guide pratique pour un voyage sans stress

Vous rêvez de vacances en Corse et souhaitez partir avec...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le
préparer sa voiture avant de partir en vacances ou en road trip

Bien préparer sa voiture avant un départ en vacances ou un road trip : le guide complet

Un départ en vacances ou un long road trip se...

Publié le par LEROUX Baptiste
conduire-en-espagne-location

Conduire en Espagne : règles à connaître et conseils avant de partir en voiture

Vous envisagez de partir en Espagne en voiture pour les...

Publié le par LEROUX Baptiste, modifié le