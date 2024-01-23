Comparatif location utilitaire

Vous voulez comparer les tarifs de location de nos utilitaires ? Rendez-vous sur notre site internet pour trouver l’utilitaire qu’il vous faut. Fourgonnette 3m3, camionnette 6m3, fourgon 8m3, camion 11.5m3, camion benne, fourgon 15m3, camion 20m3 avec ou sans hayon… notre gamme de véhicules utilitaires est à votre service dans l’une des agences de location près de chez vous.

Comparer les utilitaires à louer chez Carrefour Location

Que ce soit pour une location d'une journée, d'un weekend, d'une semaine ou plus encore, retrouvez notre comparateur en ligne de location d'utilitaires et faites votre choix parmi tous nos modèles !

Location d'un fourgon ou d'un camion de déménagement : notre comparateur

Retrouvez notre comparatif des différents utilitaires disponibles à la location dans nos agences de location :

Inclus dans la location : une assurance tous risques et la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur pour une expérience de conduite en toute sérénité.

Comment choisir mon camion ou ma camionnette ?

Consultez notre calculateur de volume : il vous recommandera le véhicule adapté à votre besoin !

Quel permis faut-il pour conduire un camion chez Carrefour Location ?

Tous nos véhicules utilitaires proposés à la location se conduisent avec un simple permis B.

Comment conduire un camion ?

Avant de démarrer, familiarisez-vous avec le camion. Les camions 20m³ ont des dimensions et une visibilité différentes de celles des autres utilitaires plus petits. Il servira d'exemple ici.

Notez l'emplacement des rétroviseurs, vérifiez la hauteur du camion et assurez-vous de respecter la capacité de charge du véhicule.

Vérifiez les angles morts : Utilisez les rétroviseurs pour avoir une vision claire de tous les côtés du camion. Ajustez votre siège et votre position de conduite pour une visibilité optimale et un confort de conduite. Gardez vos distances : Un camion nécessite une plus grande distance d'arrêt qu'une voiture, surtout lorsqu'il est chargé. Tournez avec précaution : Anticipez les virages et prenez-les avec une vitesse modérée. Soyez vigilant dans les descentes : Utilisez les freins moteur et évitez de freiner brusquement. Stationnement : Prévoyez un espace plus grand pour le stationnement et gardez à l'esprit la hauteur du camion lors du passage sous des ponts ou dans des parkings couverts.

Besoin d'une location de camion pour transporter des objets volumineux, comme du mobilier acheté chez Ikéa, Conforama, But... ou du matériel de construction acheté chez Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépôt...?

Un grand nombre de nos agences sont situées dans de grandes zones commerciales, à proximité de grandes enseignes d'ameublement ou de bricolage. Pensez à regarder les disponibilités de nos camions lors de vos achats afin de profiter de prix avantageux pour transporter vos meubles, matelas, sacs de ciment... Et évidemment : si vous avez des objets volumineux achetés directement chez Carrefour, comme un salon de jardin ou une machine à laver : rendez-vous directement au service location de votre magasin !

Puis-je faire une location de camion en aller simple ?

Malheureusement, ce service n'est pas proposé pour le moment. Le véhicule doit être rendu dans l'agence d'origine.

Où louer un camion ou un utilitaire ?

Découvrez notre large choix de véhicules dans nos 850 agences de location en France. Faites confiance à Carrefour Location, meilleur loueur de l'année 2023 !