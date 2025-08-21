Contrôle technique auto 2025 : ce qui change vraiment (et ce qui ne change pas)

Chaque début d’année apporte son lot de rumeurs sur de nouvelles règles pour le contrôle technique. Pour 2025, les discussions se sont enflammées : durcissement des vérifications, nouvelles technologies de détection, hausse des tarifs… Pourtant, la réalité est bien différente. Voici un point complet pour comprendre la situation, éviter les confusions et préparer sereinement votre passage au contrôle.

Pas de nouvelles règles au 1er janvier 2025

Contrairement à certaines informations relayées ces derniers mois, aucune modification majeure ne sera appliquée au contrôle technique en ce début d’année.

Les réseaux Auto Sécurité et Sécuritest confirment qu’aucune procédure, critère d’évaluation ou tarif ne change au 1er janvier 2025. Votre contrôle technique se déroulera donc comme les années précédentes, sans incidence sur votre assurance auto.

D’où viennent les rumeurs ?

Les bruits de couloir évoquaient :

Des outils plus performants pour repérer les fraudes sur les systèmes antipollution (désactivation de l’AdBlue, modifications de moteur, suppression de filtres à particules).

Un contrôle renforcé des freins, suspensions et dispositifs de retenue (ceintures, airbags).

Une attention accrue sur les émissions polluantes, avec détection des manipulations.

Une hausse du prix du contrôle technique, supposément pour financer ces nouveaux équipements.





Ces annonces ont été démenties : elles proviennent d’une confusion avec l’arrivée d’un autre dispositif, l’OBFCM.

OBFCM : un nouvel outil, mais pas pour sanctionner

À partir de janvier 2025, l’OBFCM (On-Board Fuel Consumption Monitoring) devient obligatoire lors du premier contrôle technique pour les véhicules immatriculés après le 1er janvier 2021.

Son rôle : collecter des données sur la consommation réelle de carburant ou d’énergie (pour les véhicules thermiques, hybrides ou électriques).

Important : ces données sont transmises à des fins statistiques et réglementaires, mais n’influencent pas la réussite ou l’échec de votre contrôle technique. Elles ne permettent pas non plus de détecter des fraudes comme la désactivation de l’AdBlue.

Fraudes et AdBlue : un problème persistant, mais non détecté au contrôle

L’AdBlue, utilisé sur les véhicules diesel pour réduire les émissions d’oxydes d’azote, reste une technologie parfois contournée par des conducteurs souhaitant éviter les coûts d’entretien.

Cette pratique est illégale, mais le contrôle technique de 2025 ne prévoit pas encore de dispositif spécifique pour l’identifier.

En cas de défaut technique (pollution excessive, dysfonctionnement du système antipollution), le véhicule peut tout de même être recalé et nécessiter une contre-visite.

Pourquoi cette confusion ?

La médiatisation des enjeux environnementaux, les discussions autour des nouvelles normes et l’évolution régulière des obligations pour les véhicules d’occasion entretiennent un flou.

Beaucoup d’automobilistes ont cru qu’un durcissement général arrivait en 2025, alors qu’il ne s’agit que de la mise en place de l’OBFCM pour certains modèles récents.

Ce qu’il faut retenir pour votre contrôle technique en 2025

Aucune nouvelle règle ne s’applique au 1er janvier 2025.

L’OBFCM concerne uniquement certains véhicules récents et n’impacte pas le résultat du contrôle.

Les fraudes antipollution ne sont pas détectées systématiquement.

Pas de hausse des tarifs liée à des équipements supplémentaires.





Contrôle technique 2025 : ce qu’il faut retenir

En 2025, le contrôle technique conserve ses règles habituelles. Les automobilistes peuvent donc aborder cette échéance sans crainte de changements majeurs.

Restez toutefois attentif aux futures évolutions réglementaires, notamment en matière d’environnement et de sécurité routière. Et en cas d’immobilisation temporaire de votre véhicule, pensez à la location courte durée pour garder votre liberté de mouvement.