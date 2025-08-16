Déménagement Marseille : guide complet pour déménager en 2025

Vous prévoyez de déménager à Marseille ? Avec ses calanques, son soleil et son énergie méditerranéenne, la cité phocéenne séduit chaque année des milliers de nouveaux habitants. Mais organiser son installation dans une grande ville demande méthode et anticipation. Entre le choix du quartier, la demande d’autorisation de stationnement, la location d’un camion ou la recherche de cartons, les démarches peuvent vite s’accumuler.

Dans ce guide, découvrez toutes les étapes pour réussir votre déménagement à Marseille, sans stress.

Pourquoi choisir Marseille pour s’installer ?

Avec plus de 2800 heures d’ensoleillement par an, Marseille offre un climat idéal et une qualité de vie recherchée. C’est la deuxième ville de France par sa population, mais elle a su conserver une ambiance conviviale et cosmopolite.

Côté emploi, la métropole Aix-Marseille Provence attire dans la santé, l’éducation, le numérique ou encore la culture. La ville propose aussi un patrimoine riche avec ses musées, festivals et activités en plein air.

Dans quel quartier s’installer à Marseille ?

Marseille s’étend sur 111 quartiers regroupés en 16 arrondissements, chacun avec une identité forte :

La Plaine (1er, 5e, 6e arr.) : dynamique, festive et vivante.

: dynamique, festive et vivante. Cinq-Avenues (4e arr.) : quartier pratique, bien desservi et familial.

: quartier pratique, bien desservi et familial. Roucas-Blanc, Prado, Périer : secteurs chics avec beaux immeubles haussmanniens.

: secteurs chics avec beaux immeubles haussmanniens. La Pointe Rouge : atmosphère de “campagne en ville”, espaces verts et vue mer.

: atmosphère de “campagne en ville”, espaces verts et vue mer. Quartiers nord (13e-16e arr.) : en pleine évolution mais encore contrastés.

💡 Bon à savoir : Si vous cherchez à déménager à Marseille en famille, privilégiez les quartiers proches des écoles et transports. Les jeunes actifs préféreront les secteurs vivants comme la Plaine ou le centre-ville. Découvrez notre guide spécial des meilleurs quartiers pour habiter à Marseille.

Quelles démarches administratives pour déménager à Marseille ?

1. Réserver une place de stationnement

À Marseille, l’autorisation de stationnement pour déménagement est gratuite. Il suffit de faire une demande au minimum deux semaines avant la date prévue (et ajouter 72h si vous êtes sur le tracé du tramway).

L’arrêté doit être affiché 24h avant le jour J, et la réservation doit être faite pour chaque adresse (départ et arrivée).

💡 Bon à savoir : cette autorisation vous permet de demander à la police municipale de faire enlever un véhicule qui occuperait la place réservée.

2. Anticiper vos contrats et démarches

Déclarez votre changement d’adresse (CAF, impôts, assurance, banque…).

(CAF, impôts, assurance, banque…). Souscrivez vos contrats d’énergie et d’internet avant d’emménager.

avant d’emménager. Renseignez-vous sur les aides locales comme le chèque premier logement pour les primo-accédants.

Combien coûte un déménagement à Marseille avec un déménageur ?

Le prix dépend de la taille du logement, de l’accessibilité et de la période :

Environ 600 € pour un studio (20m²) .

. Autour de 1200 € pour un T3 (70m²) .

. Jusqu’à 2500 € pour une maison (140m²).

👉 Pour réduire les coûts :

Déménagez en semaine hors vacances scolaires.

Faites du tri avant de déménager.

Comparez plusieurs solutions, notamment la location d’utilitaires afin de déménager par vos propres moyens.

Où trouver des cartons gratuits à Marseille ?

Pour limiter les frais, pensez aux cartons gratuits. Plusieurs solutions existent :

Demander aux commerçants (supérettes, pharmacies, librairies, cavistes).

(supérettes, pharmacies, librairies, cavistes). Surveiller les annonces de dons en ligne (Leboncoin, Geev, Marketplace).

(Leboncoin, Geev, Marketplace). Faire un tour près des bennes de recyclage (avec respect et précaution).

Comment louer un camion de déménagement à Marseille ?

La location d’un utilitaire est une solution idéale pour maîtriser son budget. Elle vous permet de gérer votre déménagement en autonomie tout en bénéficiant d’un véhicule adapté au volume à transporter.

Carrefour Location : la solution pour louer un utilitaire pas cher

Chez Carrefour Location, vous pouvez louer :

Des camions de différentes tailles adaptés aux studios comme aux grandes maisons.

adaptés aux studios comme aux grandes maisons. Des véhicules disponibles en aller simple pour éviter de ramener le camion.

pour éviter de ramener le camion. Des locations avec kilométrage adapté selon votre trajet.

👉 Astuce Carrefour Location : réservez tôt pour garantir la disponibilité du véhicule correspondant à votre volume.

Déménager des meubles lourds à Marseille : que savoir ?

Marseille compte beaucoup d’immeubles anciens avec escaliers étroits. Si vous devez transporter un piano, un canapé XXL ou une armoire lourde, prévoyez une manutention adaptée. Dans certains cas, il faudra passer par une fenêtre avec un monte-meuble.

Stocker ses affaires avant ou après un déménagement à Marseille

Si vous devez libérer votre ancien logement avant d’intégrer le nouveau, pensez à une solution de garde-meubles ou de box de stockage.

Bien préparer son déménagement à Marseille

Un déménagement à Marseille se prépare à l’avance : établissement du budget, choix du quartier, autorisation de stationnement, préparation des cartons et location de votre camion de déménagement. Louer un utilitaire Carrefour Location vous permet de déménager facilement, à moindre coût et en toute autonomie.

Anticipation et organisation sont les clés d’un déménagement réussi sous le soleil marseillais.