Déménager frigo sans dégivrer : est-ce possible et conseillé ?

Peut-on déménager un frigo sans le dégivrer : risques et réalités

Déménager un frigo sans le dégivrer est techniquement possible mais fortement déconseillé. En effet, bien que cela puisse sembler pratique pour gagner du temps, cette méthode comporte plusieurs risques importants pour votre appareil et pour le déménagement lui-même.

Dans l'idéal, il faudrait débrancher votre réfrigérateur au moins 24 à 48 heures avant le déménagement pour permettre un dégivrage complet. Un temps plus court ne garantit pas que toute la glace soit fondue, surtout pour la partie congélateur.

Pourquoi le dégivrage est recommandé

Le dégivrage avant transport est recommandé car, en cours de route, la glace va inévitablement fondre et l'eau qui s'écoule peut endommager les circuits électriques de votre appareil. Le compresseur, pièce maîtresse du frigo, est particulièrement vulnérable aux chocs lorsque l'appareil est déplacé avec du givre à l'intérieur.

Les modèles à froid ventilé sont encore plus sensibles à ces problématiques, car leur système de circulation d'air est plus complexe et peut être perturbé par l'excès d'humidité causé par la fonte du givre pendant le transport.

À retenir : Dégivrer votre frigo 24 à 48 heures avant le déménagement protège non seulement votre appareil mais facilite aussi grandement son transport en réduisant son poids et en évitant les fuites d'eau.

Les risques liés au transport d'un frigo non dégivré

Transporter un réfrigérateur non dégivré présente plusieurs dangers. Tout d'abord, l'eau qui s'écoule peut rendre les surfaces glissantes, augmentant le risque d'accidents lors de la manipulation. Un frigo chargé de glace est également plus lourd, ce qui complique son déplacement et augmente le risque de blessures.

Par ailleurs, si vous utilisez un véhicule de location pour votre déménagement, sachez que Carrefour Location propose des utilitaires adaptés au transport d'électroménager, mais l'eau qui s'écoule d'un frigo non dégivré pourrait endommager l'intérieur du véhicule.

Comment transporter un frigo correctement lors d'un déménagement

Pour transporter votre réfrigérateur dans les meilleures conditions, quelques équipements et précautions sont essentiels. Un transport bien préparé vous évitera bien des désagréments et prolongera la durée de vie de votre appareil.

Chez Carrefour Location, vous pouvez trouver des véhicules adaptés à tous types de déménagements, avec l'espace nécessaire pour transporter votre frigo en position verticale, ce qui est crucial pour sa préservation.

Le matériel nécessaire : diable adapté, sangles et protection

Pour déplacer votre réfrigérateur en toute sécurité, équipez-vous d'un diable solide capable de supporter le poids de l'appareil (qui peut dépasser 100 kg pour les grands modèles). Des sangles de maintien sont indispensables pour fixer le frigo au diable et éviter qu'il ne bascule.

Protégez votre appareil avec des couvertures ou du papier bulle pour éviter les éraflures, et n'oubliez pas de fixer la porte avec du ruban adhésif ou une sangle pour qu'elle reste fermée durant le transport.

Maintenir la position verticale

Il est absolument essentiel de transporter votre frigo en position verticale. Pourquoi ? Parce que l'huile présente dans le compresseur pourrait, en cas de position horizontale, s'infiltrer dans les circuits de refroidissement et causer des dommages irréversibles.

Si vous devez incliner légèrement le frigo, par exemple pour passer une porte ou le charger dans le véhicule, veillez à ne pas dépasser un angle de 45° par rapport à la verticale, et toujours avec le moteur (situé en bas) vers le sol.

Les précautions particulières pour les frigos à froid ventilé

Les réfrigérateurs à froid ventilé nécessitent des précautions supplémentaires. Ces modèles disposent d'un système de ventilation qui répartit le froid uniformément dans l'appareil. Leur mécanisme est plus sensible aux chocs et aux changements de position.

Pour ces modèles, il est encore plus important de respecter le temps de repos après le transport avant de rebrancher l'appareil. Un minimum de 3 à 4 heures est recommandé, voire plus si le frigo a été incliné significativement.

Quelles solutions pour préserver vos aliments pendant le déménagement

Si vous êtes préoccupé par la conservation de vos aliments pendant le déménagement, plusieurs options s'offrent à vous. L'objectif est de maintenir la chaîne du froid pour les produits qui l'exigent, tout en optimisant l'organisation de votre déplacement.

Dans l'idéal, planifiez votre alimentation pour consommer la majorité des produits périssables avant le jour J, ce qui vous permettra de déménager avec un frigo quasi vide.

Alternatives au transport du frigo avec des aliments

La meilleure solution est d'éviter complètement de transporter des aliments dans votre réfrigérateur. Vous pouvez par exemple demander à un ami ou un voisin de garder vos denrées périssables le temps du déménagement, ou les donner si vous ne pouvez pas les conserver.

Pour un déménagement longue distance, pensez à utiliser des services de livraison de courses qui peuvent vous approvisionner dès votre arrivée dans votre nouveau logement, évitant ainsi le transport d'aliments frais.

Utilisation de glacières et sacs isothermes

Pour les aliments que vous souhaitez absolument conserver, les glacières et sacs isothermes sont des solutions idéales. Equipés de pains de glace, ils peuvent maintenir une température basse pendant plusieurs heures, suffisamment pour un trajet court à moyen.

Optez pour une glacière de qualité avec une bonne isolation

Utilisez plusieurs pains de glace, préalablement congelés au moins 24h

Emballez les aliments dans du papier aluminium pour une meilleure conservation

Évitez d'ouvrir trop souvent la glacière pour maintenir le froid

Organisation optimale si le trajet est court

Pour un déménagement de courte distance (moins d'une heure), vous pouvez envisager une organisation spécifique. Chargez votre frigo en dernier dans le camion et déchargez-le en premier à l'arrivée pour minimiser le temps de coupure.

Si vous optez pour la location d'un véhicule chez Carrefour Location, vous bénéficierez d'utilitaires récents et bien entretenus, avec un volume adapté pour transporter votre frigo et vos autres meubles en un seul voyage, ce qui optimise le temps de transit de vos produits frais.

Quand et comment rebrancher votre frigo après le déménagement

Une fois arrivé à destination, ne vous précipitez pas pour rebrancher votre réfrigérateur. Un temps de repos est nécessaire pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil après son transport.

La durée d'attente recommandée varie selon les conditions de transport et le type de réfrigérateur que vous possédez.

Temps d'attente recommandé selon le type de transport

Si votre frigo a été transporté en position verticale tout au long du trajet, un temps d'attente de 2 à 3 heures est généralement suffisant avant de le rebrancher. Cela permet aux fluides du circuit de refroidissement de se stabiliser.

En revanche, si l'appareil a dû être incliné significativement ou couché pendant le transport, il est impératif d'attendre au moins 12 heures, voire 24 heures pour les grands modèles ou les trajets longs. Ce délai est essentiel pour permettre à l'huile du compresseur de retourner à sa position initiale.

La procédure de remise en service sécurisée

Pour rebrancher votre réfrigérateur en toute sécurité après le déménagement, suivez ces étapes :

Placez le frigo à son emplacement définitif, en respectant un espace d'au moins 5 cm avec le mur pour la ventilation Vérifiez que l'appareil est bien stable et à niveau Nettoyez l'intérieur avec un mélange d'eau et de vinaigre blanc si ce n'est pas déjà fait Branchez le frigo sur une prise de terre (jamais sur une multiprise) Réglez le thermostat sur une position moyenne

Comment vérifier que tout fonctionne correctement

Après avoir rebranché votre réfrigérateur, attendez quelques heures avant de vérifier son bon fonctionnement. Le compresseur doit se mettre en marche, ce que vous pouvez entendre par un léger ronronnement.

Pour vous assurer que la température baisse correctement, vous pouvez placer un thermomètre à l'intérieur. La température idéale se situe entre 1°C et 4°C pour le réfrigérateur et -18°C pour le congélateur. N'oubliez pas que l'appareil peut mettre jusqu'à 24 heures pour atteindre sa température optimale, surtout pour les grands modèles.

Si vous constatez des anomalies comme des bruits inhabituels, une absence de refroidissement ou une condensation excessive, il est préférable de débrancher l'appareil et de consulter un professionnel.