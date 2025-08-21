Équipements obligatoires en voiture en 2025 : tout savoir pour rouler en règle et en sécurité

En 2025, la sécurité routière reste une priorité pour tous les conducteurs. Que vous preniez le volant de votre propre véhicule ou d’une voiture de location, certaines règles et obligations en matière d’équipement s’appliquent.

Gilet fluorescent, triangle de présignalisation, feux en parfait état… Ces éléments peuvent éviter des accidents, sauver des vies et vous éviter de lourdes amendes. Voici le guide complet des équipements obligatoires et conseillés en voiture cette année.

Les équipements obligatoires en 2025

Le gilet de sécurité fluorescent

Le gilet de haute visibilité, homologué CE, doit toujours être présent dans le véhicule et accessible depuis le siège conducteur. En cas d’arrêt d’urgence, il doit être enfilé immédiatement pour signaler votre présence.

Il est utilisé conjointement avec le triangle de sécurité et les feux de détresse. Ne pas respecter cette obligation peut entraîner une amende allant jusqu’à 375 €.

Le triangle de présignalisation

Homologué E27R, le triangle avertit les autres usagers de la route qu’un véhicule est immobilisé. Il doit être placé à au moins 30 mètres de votre voiture lors d’une panne ou d’un accident, sauf si la situation rend cette manœuvre dangereuse.

Les feux en bon état

Une ampoule grillée n’est pas seulement un risque pour votre visibilité, c’est aussi une infraction. La sanction peut atteindre 180 €, et votre véhicule peut être immobilisé. Il est fortement recommandé de toujours avoir des ampoules de rechange à portée de main.

Les vitres avant conformes

Pour des raisons de sécurité, le pare-brise et les vitres avant doivent laisser passer au moins 70 % de la lumière. Des vitres trop teintées peuvent coûter jusqu’à 375 € d’amende et entraîner un retrait de trois points sur le permis.

Ce qui n’est plus obligatoire mais reste conseillé

L’éthylotest

Depuis le 22 mai 2020, il n’est plus obligatoire. Pourtant, disposer d’un éthylotest homologué NF reste une bonne habitude pour vérifier que vous êtes en état de conduire.

La roue de secours

Elle n’est pas imposée par la loi, mais peut s’avérer précieuse en cas de crevaison. Vérifier régulièrement l’état des pneus reste essentiel, car un pneu usé ou lisse peut entraîner une amende importante et même l’immobilisation du véhicule.

Les autres accessoires utiles

Certains équipements, bien que facultatifs, peuvent rendre de fiers services : un gratte-vitre en hiver, du liquide de refroidissement, un constat amiable, une lampe torche ou encore des gants de protection.

Contrôle technique et accessoires obligatoires

Le contrôle technique reste un passage obligé et rigoureux. En 2025, les défaillances liées aux équipements de sécurité sont strictement sanctionnées. Un gilet manquant, un feu défectueux ou un pneu en mauvais état peuvent entraîner une contre-visite immédiate. Anticiper l’entretien du véhicule est donc essentiel pour éviter des frais supplémentaires et rester en conformité.

Louer un véhicule prêt à rouler avec Carrefour Location

Pour un déplacement ponctuel ou professionnel ou pour un voyage, Carrefour Location propose des voitures conformes à la réglementation 2025. Chaque véhicule est contrôlé et équipé avant sa mise à disposition : gilet fluorescent, triangle de sécurité, feux en parfait état… Vous pouvez ainsi prendre la route sereinement, sans avoir à vérifier chaque point technique.



Louer chez Carrefour Location, c’est aussi bénéficier d’un large choix de modèles, adaptés à vos besoins, pour un trajet en toute sécurité.

Accessoires obligatoires au volant : ce qu’il faut retenir

En 2025, la réglementation routière impose de disposer dans son véhicule de certains équipements comme le gilet de sécurité, le triangle de présignalisation, des feux en parfait état et des vitres avant conformes. D’autres accessoires comme l’éthylotest, la roue de secours ou un kit d’ampoules restent fortement recommandés pour faire face aux imprévus.