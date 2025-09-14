EVG Amsterdam : guide ultime pour un enterrement de vie de garçon inoubliable

EVG Amsterdam : que faire pour un enterrement de vie de garçon inoubliable ?

Organiser un EVG à Amsterdam est une idée qui séduit de plus en plus de groupes d’amis. La capitale des Pays-Bas est connue pour ses canaux pittoresques, son ambiance festive, son fameux Quartier Rouge et sa bière légendaire. Mais Amsterdam, c’est bien plus que ça : c’est une ville où tout est possible, entre culture, sport, adrénaline et soirées complètement folles.

Dans ce guide complet, découvrez tout ce qu’il faut savoir pour planifier un EVG à Amsterdam, des meilleures activités aux bons plans pratiques, en passant par le logement, le transport et les astuces pour éviter les mauvaises surprises.

Pourquoi organiser un EVG à Amsterdam ?

Amsterdam est régulièrement classée parmi les meilleures destinations en Europe pour fêter un enterrement de vie de garçon. Voici pourquoi :

Accessibilité : à seulement 1h30 de vol de Paris, 3h30 en Thalys ou 5h de route, Amsterdam est facile d’accès.

: à seulement 1h30 de vol de Paris, 3h30 en Thalys ou 5h de route, Amsterdam est facile d’accès. Ambiance festive : entre ses clubs, bars, coffee shops et quartiers animés, la ville ne dort jamais.

: entre ses clubs, bars, coffee shops et quartiers animés, la ville ne dort jamais. Diversité des activités : croisières, beer bike, karting, escape games, musées… il y en a pour tous les goûts.

: croisières, beer bike, karting, escape games, musées… il y en a pour tous les goûts. Cadre unique : ses canaux, ses vélos et son charme architectural en font un décor parfait pour des souvenirs mémorables.

En résumé : un terrain de jeu géant pour un EVG qui restera gravé dans les mémoires.

EVG Amsterdam : quelles activités incontournables choisir ?

1. La croisière sur les canaux avec open bar : l’activité culte d’un EVG à Amsterdam

Difficile d’imaginer un EVG à Amsterdam sans une croisière sur ses canaux inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Pendant 1h30, vous naviguez avec vos amis, un verre à la main, musique en fond et ambiance festive. Beaucoup d’offres incluent un open bar (bière, vin, softs), parfois même des pizzas ou un DJ.

C’est l’occasion idéale pour trinquer au futur marié tout en profitant d’un cadre unique.

2. Le Beer Bike : pédaler et boire en même temps

Le Beer Bike est l’une des activités les plus emblématiques des enterrements de vie de garçon à Amsterdam. Imaginez un immense vélo collectif équipé d’un bar : vous pédalez tous ensemble dans les rues de la ville tout en sirotant des bières fraîches.

Capacité : jusqu’à 17 personnes.

Chauffeur sobre inclus (heureusement !).

Ambiance garantie, fou rire obligatoire.

C’est une façon unique de découvrir Amsterdam… en gardant la bonne humeur au sommet.

3. Le Quartier Rouge : une expérience nocturne incontournable

Quand on parle d’EVG à Amsterdam, impossible d’ignorer le Quartier Rouge (Red Light District). Véritable mythe, c’est l’un des lieux les plus animés de la ville :

Bars et pubs traditionnels : bières locales, cocktails et ambiance survoltée.

: bières locales, cocktails et ambiance survoltée. Clubs et boîtes de nuit : pour danser jusqu’au bout de la nuit.

: pour danser jusqu’au bout de la nuit. Coffeeshops : célèbres dans le monde entier, pour tester l’expérience légale locale.

: célèbres dans le monde entier, pour tester l’expérience légale locale. Spectacles érotiques : cabarets… pour ceux qui veulent pimenter la soirée.

Conseil : pour éviter de vous disperser, optez pour une tournée des bars encadrée. Cela permet de profiter des meilleures adresses avec shots inclus et sans perdre du temps à chercher où aller.

4. La Heineken Experience : pour les amateurs de bière

Si le futur marié aime la bière, impossible de manquer la Heineken Experience. Dans l’ancienne brasserie de la marque, vous découvrez l’histoire de cette bière mythique, son processus de fabrication et vous terminez la visite par une dégustation.

C’est une activité plus tranquille mais qui plaira aux passionnés et offrira un moment convivial au groupe.

5. Les sports et activités insolites : adrénaline et fou rires

Un EVG réussi, c’est aussi des activités originales qui sortent de l’ordinaire :

Flyboard : voler au-dessus de l’eau grâce à des jets puissants.

: voler au-dessus de l’eau grâce à des jets puissants. Laser Game : défier vos amis dans une arène futuriste.

: défier vos amis dans une arène futuriste. Bubble Football : jouer au foot enfermé dans une bulle gonflable géante.

: jouer au foot enfermé dans une bulle gonflable géante. Escape Game : résoudre des énigmes en équipe.

: résoudre des énigmes en équipe. Karting : affronter le futur marié sur la piste.

Ces activités ajoutent une touche sportive et décalée à votre séjour.

6. Activités insolites et blagues pour le futur marié

Amsterdam est la ville parfaite pour organiser des surprises ! Quelques idées :

Sexy réveil : une danseuse vient réveiller le futur marié.

: une danseuse vient réveiller le futur marié. Fausse arrestation : des faux policiers viennent le chercher avant de révéler un show insolite.

: des faux policiers viennent le chercher avant de révéler un show insolite. Car Smash : défoulez-vous en détruisant une voiture à coups de masse.

De quoi créer des anecdotes mémorables à ressortir le jour du mariage.

EVG Amsterdam : où sortir la nuit ?

La nuit, Amsterdam se transforme en gigantesque terrain de fête. Voici les meilleurs quartiers pour sortir lors d’un EVG :

Red Light District (De Wallen) : le plus connu, incontournable pour un EVG.

(De Wallen) : le plus connu, incontournable pour un EVG. Leidseplein : idéal pour les clubs branchés et les bars à cocktails.

: idéal pour les clubs branchés et les bars à cocktails. Rembrandtplein : ambiance festive avec de grandes boîtes de nuit.

: ambiance festive avec de grandes boîtes de nuit. Jordaan : plus calme mais parfait pour boire un verre dans des cafés typiques.

: plus calme mais parfait pour boire un verre dans des cafés typiques. Westerpark : ambiance alternative et festivals.

Pour un EVG réussi, alternez entre quartiers emblématiques et adresses plus confidentielles.

EVG Amsterdam : où manger en groupe ?

Les enterrements de vie de garçon, ça creuse ! Heureusement, Amsterdam regorge de bonnes adresses pour les grandes tablées :

Restaurants hollandais traditionnels (Kaap & Teinm, Cafe Sonneveld).

(Kaap & Teinm, Cafe Sonneveld). Friteries cultes (comme Fabel Friet, la meilleure de la ville).

(comme Fabel Friet, la meilleure de la ville). Brasseries conviviales avec bières artisanales et plats copieux.

Astuce : pensez à réserver, surtout si vous êtes un grand groupe.

Où dormir à Amsterdam pour un EVG ?

Entre deux soirées, il faut bien dormir (un peu). Trois options principales s’offrent à vous :

Auberges de jeunesse festives : parfaites pour les petits budgets et l’ambiance. Hôtels confortables : pour récupérer sérieusement après les folles nuits. Appartements XXL : idéals pour loger tout le groupe ensemble.

Conseil : réservez tôt. Amsterdam attire plus de 20 millions de touristes par an, et les hébergements partent vite. Vous pouvez découvrir la sélection d'hébergements de Carrefour Voyages dans la capitale des Pays-Bas.

Comment aller à Amsterdam pour un EVG ?

Avion : 1h30 depuis Paris, billets abordables si réservés tôt.

: 1h30 depuis Paris, billets abordables si réservés tôt. Train (Thalys) : 3h30, arrivée directe en centre-ville.

: 3h30, arrivée directe en centre-ville. Voiture ou minibus : environ 5h depuis Paris, idéal en groupe.

Astuce Carrefour Location pour un EVG pas cher

Pour un EVG à Amsterdam en groupe, la solution la plus pratique et économique reste la location d’un minibus 9 places. Avec Carrefour Location, vous partez tous ensemble, vous partagez les frais et vous gardez la liberté de bouger comme vous voulez, sans dépendre des transports en commun.

Budget d’un EVG à Amsterdam : combien prévoir ?

Le budget dépendra de vos choix, mais voici une estimation :

Transport : 50 à 100 € par personne. Ce budget sera considérablement réduit en louant un minibus.

: 50 à 100 € par personne. Ce budget sera considérablement réduit en louant un minibus. Hébergement : 30 à 100 € par nuit/personne.

: 30 à 100 € par nuit/personne. Activités : 20 à 150 € selon les options.

: 20 à 150 € selon les options. Vie nocturne : comptez large (50 à 100 €/soirée).

En moyenne, un week-end EVG à Amsterdam coûte entre 250 et 500 € par personne.

FAQ : tout savoir avant de partir pour un EVG à Amsterdam

Quelle est la meilleure période pour un EVG à Amsterdam ?

L’été (juin à août) est idéal pour les activités extérieures, mais le printemps est magique avec les tulipes.

Peut-on organiser un EVG à Amsterdam en hiver ?

Oui ! Les activités indoor (escape games, laser game, Heineken Experience) compensent largement la météo plus froide.

Y a-t-il des précautions à prendre avec les coffee shops ?

Oui : consommez avec modération, surtout si des activités sportives sont prévues après.

Combien de temps prévoir pour organiser un EVG à Amsterdam ?

Idéalement 2 à 3 mois avant, pour bloquer les meilleures activités et logements.

Pourquoi choisir Amsterdam pour un EVG ?

Un enterrement de vie de garçon à Amsterdam, c’est la garantie d’un week-end festif, dépaysant et mémorable. Entre activités insolites, soirées légendaires et découvertes culturelles, la capitale néerlandaise séduit tous les groupes d’amis en quête d’aventure.

Et pour partir l’esprit tranquille, pensez à la location d’un minibus 9 places Carrefour Location : pratique, économique et convivial pour voyager tous ensemble.

Amsterdam n’attend plus que vous… alors, prêts à offrir au futur marié le week-end de sa vie ?