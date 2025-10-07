Week-end en Bretagne en famille : idées de sorties, hébergements et itinéraires

La Bretagne est une région unique en France : ses paysages entre terre et mer, ses légendes celtiques, ses plages sauvages et ses villages pittoresques en font une destination idéale pour un week-end en famille. Que vous soyez amateurs de nature, de patrimoine, d’activités ludiques ou d’expériences insolites, la Bretagne a tout pour plaire aux petits comme aux grands.

Dans cet article, nous vous proposons un guide complet pour organiser un week-end en famille en Bretagne : activités incontournables, hébergements originaux, itinéraires adaptés aux enfants et conseils pratiques pour voyager confortablement avec une voiture de location Carrefour Location.

Pourquoi choisir la Bretagne pour un week-end en famille ?

La Bretagne offre une diversité rare de paysages et d’expériences qui séduisent toutes les générations :

La mer partout : plages familiales, falaises impressionnantes, criques sauvages.

: plages familiales, falaises impressionnantes, criques sauvages. Un patrimoine riche : châteaux, villages médiévaux, cités corsaires.

: châteaux, villages médiévaux, cités corsaires. Une nature préservée : forêts légendaires, îles paradisiaques, sentiers côtiers.

: forêts légendaires, îles paradisiaques, sentiers côtiers. Des activités familiales : parcs animaliers, musées interactifs, parcs d’attractions.

: parcs animaliers, musées interactifs, parcs d’attractions. Des hébergements insolites : cabanes perchées, yourtes, roulottes, maisons en pierre.





Et pour profiter pleinement de votre séjour, rien de mieux que de voyager à votre rythme en voiture. Carrefour Location met à votre disposition des citadines, berlines, familiales et SUV partout en France, pour partir facilement en Bretagne.

Découvrez tous les modèles disponibles chez Carrefour Location .

Idées d’hébergements insolites en Bretagne pour un week-end en famille

Dormir dans un logement insolite transforme un simple week-end en une véritable aventure. Voici quelques expériences à tester :

1. Les cabanes dans les arbres

Les enfants adorent grimper, alors quoi de plus magique que de passer une nuit perchés dans une cabane ? Vue sur la forêt, chants d’oiseaux au réveil, ambiance féérique garantie.

2. Les yourtes et tipis

Parfaits pour initier les enfants à un esprit d’aventure, ces hébergements spacieux et conviviaux sont souvent situés en pleine nature.

3. Les roulottes

Colorées et confortables, elles rappellent l’univers des voyageurs. Une alternative ludique et cosy pour les familles.

4. Les bulles transparentes

Dormir à la belle étoile sans sacrifier le confort, voilà une expérience qui émerveillera petits et grands.

5. Les maisons typiques bretonnes

Pour une immersion culturelle, optez pour une maison en pierre au toit d’ardoise, souvent proche de la mer.

Découvrez les hébergements proposés en Bretagne par Carrefour Voyages.

Activités incontournables pour un week-end en Bretagne en famille

La Bretagne regorge de sites et d’activités adaptées aux familles. Voici une sélection selon vos envies :

1. Découvertes nature

La Côte de Granit Rose : ses rochers aux formes étonnantes fascinent les enfants.

: ses rochers aux formes étonnantes fascinent les enfants. La Forêt de Brocéliande : un lieu magique associé aux légendes du roi Arthur et de Merlin l’enchanteur.

: un lieu magique associé aux légendes du roi Arthur et de Merlin l’enchanteur. Les îles bretonnes : Bréhat, Belle-Île-en-Mer ou l’Île aux Moines, accessibles en bateau pour une excursion dépaysante.





2. Plages familiales

La baie de Saint-Malo : idéale pour les châteaux de sable et les balades à marée basse.

: idéale pour les châteaux de sable et les balades à marée basse. Carnac : plage douce et eau calme, parfaite avec des enfants.

: plage douce et eau calme, parfaite avec des enfants. La presqu’île de Crozon : criques sauvages et paysages grandioses.





3. Culture et patrimoine

Saint-Malo : cité corsaire entourée de remparts, parfaite pour une balade avec poussette.

: cité corsaire entourée de remparts, parfaite pour une balade avec poussette. Vannes : ses maisons à colombages et son port animé séduisent toute la famille.

: ses maisons à colombages et son port animé séduisent toute la famille. Quimper : capitale culturelle de la Cornouaille, pleine de charme breton.





4. Loisirs et parcs

Océanopolis à Brest : un parc marin passionnant qui fait voyager à travers les océans.

un parc marin passionnant qui fait voyager à travers les océans. Parc de Branféré : parc animalier et botanique avec parcours dans les arbres.

parc animalier et botanique avec parcours dans les arbres. Musées interactifs : adaptés aux enfants, ils rendent l’histoire et la science ludiques.





Itinéraires pour un week-end en famille en Bretagne

Selon la durée de votre escapade, voici des suggestions d’itinéraires adaptés :

Week-end 2 jours : Saint-Malo et Dinard

Jour 1 : balade sur les remparts de Saint-Malo, baignade sur la plage du Sillon.

Jour 2 : excursion à Dinard pour profiter de la côte d’Émeraude et de ses villas Belle Époque.





Week-end 3 jours : Golfe du Morbihan

Jour 1 : visite de Vannes et promenade sur le port.

Jour 2 : croisière dans le golfe, escale sur l’Île-aux-Moines.

Jour 3 : découverte des alignements de Carnac et baignade en famille.





Week-end prolongé 4 jours : Finistère Sud

Jour 1 : Quimper et ses ruelles médiévales.

Jour 2 : Concarneau et sa ville close.

Jour 3 : Plages de Bénodet ou Fouesnant.

Jour 4 : excursion à la pointe du Raz.





Voyager confortablement en Bretagne avec Carrefour Location

Un week-end en famille en Bretagne implique de transporter valises, jouets, poussettes et parfois même vélos. Le choix du véhicule est donc essentiel :

Avec des agences présentes partout en France, Carrefour Location vous permet de partir directement de votre ville, pour rejoindre la Bretagne en toute simplicité.

Conseils pratiques pour un week-end réussi en famille

Prévoir des activités variées : alterner visites culturelles, balades nature et moments de détente.

: alterner visites culturelles, balades nature et moments de détente. Adapter le rythme aux enfants : mieux vaut moins d’étapes, mais plus de temps sur place.

: mieux vaut moins d’étapes, mais plus de temps sur place. Opter pour un hébergement adapté : certains proposent des services spécifiques (lits bébé, jeux, repas adaptés).

: certains proposent des services spécifiques (lits bébé, jeux, repas adaptés). Voyager bien équipé : prévoir une glacière, des jouets de voyage, et un coffre de toit si nécessaire avec votre véhicule de location.

: prévoir une glacière, des jouets de voyage, et un coffre de toit si nécessaire avec votre véhicule de location. Anticiper la météo : la Bretagne est belle sous le soleil comme sous la pluie, pensez aux cirés et bottes en caoutchouc !





La Bretagne, un terrain de jeu pour toute la famille

Entre ses paysages marins, ses villages pleins de charme, ses forêts mystérieuses et ses nombreuses activités pour enfants, la Bretagne est une destination incontournable pour un week-end en famille.

Avec Carrefour Location, vous êtes sûrs de trouver le véhicule qui correspond à vos besoins pour voyager confortablement et profiter pleinement de votre séjour.