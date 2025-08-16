Comment devenir ferrailleur ? Guide complet pour tout connaître de ce métier

Le métier de ferrailleur attire de plus en plus de personnes, à la fois pour ses opportunités économiques et pour son rôle dans la transition écologique. Que vous envisagiez de lancer une entreprise ou de commencer comme ferrailleur particulier, voici tout ce qu’il faut savoir pour démarrer.

Qu’est-ce qu’un ferrailleur et quel est son rôle ?

Un ferrailleur est un professionnel qui collecte, trie et revend des métaux (fer, acier, cuivre, aluminium, plomb…). Ces matériaux sont ensuite recyclés et réintroduits dans l’industrie, ce qui contribue à préserver les ressources naturelles et à réduire la pollution liée à l’extraction minière.

En pratique, le ferrailleur :

collecte les déchets métalliques auprès des particuliers et des entreprises,

trie les métaux selon leur nature,

négocie leur revente auprès des centres de recyclage,

respecte la réglementation en matière de stockage et de sécurité.

Comment devenir ferrailleur sans diplôme ?

La bonne nouvelle est qu’il n’existe aucune obligation de diplôme pour exercer comme ferrailleur. Toutefois, une connaissance des métaux et des règles de tri est indispensable.

Pour lancer son activité, il faut :

Déclarer son activité auprès du guichet unique des entreprises. Tenir un registre des transactions (appelé registre de police). Souscrire aux assurances obligatoires, comme la responsabilité civile professionnelle et l’assurance du véhicule. Respecter les normes environnementales, notamment si vous stockez plus de 50 m² de ferraille ou manipulez des produits toxiques (autorisation ICPE).

Quel investissement prévoir pour démarrer comme ferrailleur ?

Un budget minimum de 7 500 € est souvent évoqué, réparti ainsi :

environ 5 000 € pour l’achat d’un utilitaire d’occasion,

2 000 € pour la trésorerie et l’achat des premiers stocks de ferraille,

500 € pour le matériel de protection et de tri.

Plutôt que d’acheter directement un camion, il est possible d’opter pour la location d’un utilitaire adapté. Cela réduit l’investissement de départ et permet de choisir la taille du véhicule en fonction des besoins.

Quel utilitaire choisir pour un ferrailleur ?

L’utilitaire est l’outil de travail central du ferrailleur. Il doit être assez spacieux, robuste et facile à charger/décharger.

Les modèles les plus adaptés sont :

Le camion benne : est le véhicule le plus répandu dans cette activité

est le véhicule le plus répandu dans cette activité La fourgonnette : idéal pour les petits volumes et les débuts,

: idéal pour les petits volumes et les débuts, Le camion avec hayon : pratique pour soulever des charges lourdes sans effort.

Astuce Carrefour Location : que vous ayez besoin d’un camion benne pour quelques jours ou d’un camion hayon pour des collectes régulières, Carrefour Location propose une large gamme d’utilitaires. Louer un camion ferrailleur permet de démarrer son activité sans immobiliser de gros capitaux.

Quelles compétences et précautions de sécurité pour être ferrailleur ?

Le métier peut être physiquement exigeant et parfois dangereux. Les compétences essentielles sont :

reconnaître et trier les métaux,

négocier avec acheteurs et vendeurs,

travailler en respectant les règles de sécurité.

Équipements de protection recommandés :

gants épais et bottes de sécurité,

casque, masque et lunettes de protection lors des découpes,

vêtements renforcés.

Comment trouver de la ferraille à récupérer ?

Les sources d’approvisionnement sont multiples :

entreprises qui génèrent des déchets métalliques,

particuliers souhaitant se débarrasser d’objets encombrants,

chantiers de construction ou de rénovation (attention à la réglementation),

réseaux locaux et associations.

Astuce organisation : planifier des tournées régulières avec son utilitaire permet d’économiser du carburant et d’optimiser les collectes.

Quelle rentabilité attendre en tant que ferrailleur ?

La rentabilité dépend fortement des cours des métaux (cuivre, aluminium, acier, etc.). En surveillant les prix et en choisissant bien ses sources de ferraille, il est possible de générer un revenu régulier.

En moyenne, un récupérateur de métaux peut gagner entre 1 600 € et 2 200 € brut par mois, avec une progression possible vers des postes de gestion de dépôts ou de centres de recyclage.

FAQ – Devenir ferrailleur et louer un utilitaire adapté

Quel diplôme faut-il pour devenir ferrailleur ?

Aucun diplôme n’est obligatoire pour devenir ferrailleur en France. En revanche, il est essentiel de bien connaître les différents types de métaux, la réglementation en vigueur et les règles de sécurité. Des formations courtes existent pour acquérir des compétences spécifiques en recyclage et gestion des déchets métalliques.

Est-ce rentable de devenir ferrailleur ?

Oui, l’activité peut être rentable, surtout si vous suivez l’évolution des cours des métaux (cuivre, aluminium, acier, etc.). Les revenus dépendent des volumes collectés et de la capacité à trouver des débouchés. Un ferrailleur indépendant peut espérer gagner entre 1 600 € et 2 200 € brut par mois, avec des perspectives d’évolution vers des postes de gestion.

Où trouver de la ferraille gratuitement ?

Un ferrailleur peut récupérer de la ferraille auprès de particuliers, d’entreprises locales, sur des chantiers (dans le respect de la loi), ou via des réseaux de collecte. Certains objets encombrants comme les électroménagers, radiateurs, câbles électriques ou matériaux de chantier constituent de bonnes sources de métaux.

Pourquoi louer un camion pour ferrailleur chez Carrefour Location ?

Pour transporter la ferraille en toute sécurité, disposer d’un véhicule adapté est essentiel. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez de :

un large choix d’utilitaires (de la petite fourgonnette au grand camion),

(de la petite fourgonnette au grand camion), des tarifs compétitifs ,

, une flexibilité (location à la journée, au week-end ou au mois),

(location à la journée, au week-end ou au mois), une proximité grâce aux agences Carrefour présentes partout en France.

Cela permet de tester différents formats de véhicules avant d’envisager un achat, ou simplement de réduire les coûts fixes liés à l’activité.

Comment réussir en tant que ferrailleur ?

Devenir ferrailleur est une activité accessible, sans diplôme requis, mais qui demande rigueur, organisation et un bon outil de travail : l’utilitaire. La clé réside dans le respect de la réglementation, la sécurité, et une gestion efficace de la collecte et de la revente.

En louant un camion adapté chez Carrefour Location, vous démarrez plus facilement votre activité de ferrailleur sans engager trop de frais dès le début.