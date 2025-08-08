Premier achat immobilier : bien démarrer en tant que primo-accédant

Acheter son premier bien immobilier est une étape importante, souvent excitante mais parfois source de stress. Pour éviter les erreurs et avancer sereinement, il est essentiel de bien se préparer. Voici un guide complet pour réussir son premier achat.

Que signifie le statut de primo-accédant ?

Bien souvent, nous généralisons ce terme à une personne n'ayant encore jamais acheté un bien immobilier. En réalité, un primo-accédant est une personne n’ayant pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années. Vous pouvez donc avoir été propriétaire à un moment de votre vie et être considéré comme primo-accédant : une information cruciale lorsque l'on sait qu'être primo-accédant ouvre la voie à plusieurs aides spécifiques.

Définir précisément ses critères de recherche

Avant de se lancer, clarifiez vos besoins et vos envies.

Pensez à la localisation, au type de bien (neuf ou ancien), à la surface, au nombre de pièces ou encore à la nécessité de travaux.

Anticipez vos besoins futurs en vous posant les bonnes questions, comme par exemple, avez-vous :

des projets familiaux à venir ?

besoin d'espace pour le télétravail ?

besoin d'être proche de transports, de commerces, d'une école ?

Astuce : hiérarchisez vos critères en distinguant les incontournables (ex. : emplacement) des simples “plus” (ex. : balcon, garage).

Pourquoi acheter dans le neuf est avantageux pour un primo-accédant ?

Prêt à taux zéro (PTZ) : en neuf, il peut couvrir jusqu’à 50 % du prix d’achat, sans intérêt, sous condition de revenus.

: en neuf, il peut couvrir jusqu’à 50 % du prix d’achat, sans intérêt, sous condition de revenus. TVA réduite : parfois abaissée à 5,5 % (au lieu de 20 %) dans les zones prioritaires (QPV, ANRU) sous conditions de ressources et plafonds de prix.

: parfois abaissée à 5,5 % (au lieu de 20 %) dans les zones prioritaires (QPV, ANRU) sous conditions de ressources et plafonds de prix. Bail réel solidaire (BRS) : vous êtes propriétaire du logement sans en être propriétaire du sol, ce qui réduit sensiblement le coût.

: vous êtes propriétaire du logement sans en être propriétaire du sol, ce qui réduit sensiblement le coût. Accession à prix maîtrisé : des logements en promotion à tarifs subventionnés (entre –20 % et –30 %) par des partenariats public-privé.

2. Construire un plan de financement réaliste

Connaître son budget est aussi important que de définir ses critères.

Votre plan doit intégrer :

Votre apport personnel

Les aides disponibles (Prêt à Taux Zéro, Prêt Action Logement, etc.)

(Prêt à Taux Zéro, Prêt Action Logement, etc.) Les frais annexes : notaire, garantie, courtage, déménagement…

💡 Comparez plusieurs offres de prêt et analysez le TAEG (Taux Annuel Effectif Global) plutôt que de vous limiter au taux d’intérêt nominal. Utilisez un simulateur en ligne de capacité d’emprunt ou demandez une estimation à votre banque ou à un courtier.

Exemple de budget chiffré (pour un couple)

Revenus mensuels : 4 000 €

Taux d’endettement : 35 % → mensualité maximale = 1 400 €

À 3 % sur 20 ans : capacité d’emprunt ≈ 252 435 €

Frais annexes : notaire 8 % ≈ 20 195 €, garantie ≈ 2 524 €

Prix envisagé : ≈ 249 716 €

3. Multiplier les visites immobilières

Ne vous contentez pas d’un seul bien. Plus vous visitez, plus vous comprenez le marché.

Munissez-vous d’une check-list ou attribuez un score à chaque logement pour comparer objectivement.

Lors des visites :

Posez des questions sur l’isolation, les charges, le voisinage

Vérifiez l’état général du bien et des installations

Observez le quartier à différents moments de la journée

Astuce : prenez des photos ou des vidéos pour revoir les détails après coup.

💡Consultez notre guide dédié aux questions à poser lors d'une visite immobilière.

4. Examiner attentivement la documentation

Avant de faire une offre, informez-vous :

En copropriété : consultez les procès-verbaux, appels de fonds, fonds de travaux et dettes éventuelles

: consultez les procès-verbaux, appels de fonds, fonds de travaux et dettes éventuelles Diagnostics techniques : amiante, plomb, DPE, etc.

Ces documents permettent de détecter les travaux à venir et d’anticiper les coûts futurs.

5. Signer le compromis de vente (ou le contrat de réservation en VEFA)

Le compromis de vente formalise l’accord entre l’acheteur et le vendeur : il précise le prix, les délais et les clauses suspensives, dont la plus importante est l’obtention du prêt.

En cas d’achat dans le neuf (VEFA), le contrat de réservation joue le même rôle et doit mentionner :

Les caractéristiques du bien

Le prix

La date prévisionnelle de livraison

6. Trouver le financement adapté à votre profil

Si les premières simulations vous ont donné une idée de votre budget, il est maintenant temps de concrétiser votre plan de financement.



En tant que primo-accédant, vous pouvez bénéficier de plusieurs aides, dont le Prêt à Taux Zéro (PTZ), accordé sous conditions de ressources. Prolongé jusqu’en 2027, il permet de financer une partie de votre achat ou de la construction de votre résidence principale.

D’autres dispositifs peuvent également vous aider :

Prêt Épargne Logement (PEL)

Prêt Conventionné (PC)

Prêt d’Accession Sociale (PAS)

Prêt Social Location-Accession (PSLA)

Prêt Action Logement

Aides locales mises en place par certaines collectivités

💡 Conseil : comparez les offres de prêt et renseignez-vous sur les conditions d’accès à chaque aide pour optimiser votre budget.

7. Anticiper et organiser son déménagement

Un déménagement réussi se prépare plusieurs semaines à l’avance. Pensez à :

Résilier votre bail actuel

Transférer vos contrats d’énergie et d’internet

Déclarer votre nouvelle adresse auprès des administrations

Si vous changez de région, vérifiez si vous pouvez bénéficier d’aides au déménagement (entreprises, caisses de retraite…).

8. Signer l’acte authentique chez le notaire

La signature définitive chez le notaire officialise votre statut de propriétaire.

Le notaire vérifie :

Les aspects juridiques du bien (propriété, hypothèques, urbanisme)

Le bon transfert des fonds

Vous recevez immédiatement une attestation de propriété, et l’acte authentique vous parvient quelques semaines plus tard après publication au service de la publicité foncière.

9. Recevoir les clés de votre nouveau logement

Moment symbolique et attendu : la remise des clés !

Elle a lieu le jour de la signature ou à une date convenue. Avant, effectuez une dernière visite pour vérifier :

L’état général du bien

La présence et le bon fonctionnement des équipements prévus

10. Emménager et personnaliser son intérieur

L’emménagement marque le début d’une nouvelle vie.

Aménagez l’espace à votre goût : coin télétravail, style déco (scandinave, industriel, végétal…) ou pièces optimisées pour vos besoins. Inspirez-vous de blogs, réseaux sociaux et magazines, mais surtout créez un lieu qui vous ressemble et dans lequel vous vous sentirez bien.

En résumé

Acheter son premier bien immobilier est un projet de vie qui demande préparation et organisation. En prenant le temps de bien financer, d’anticiper les démarches et de personnaliser votre logement, vous transformerez cette étape en une réussite à la fois personnelle et patrimoniale.