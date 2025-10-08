Jeux à faire en voiture : 40 idées amusantes pour petits et grands pendant le trajet

Jeux à faire en voiture : comment transformer un trajet en moment ludique ?

Les longs trajets en voiture sont souvent synonymes d’impatience : “C’est quand qu’on arrive ?”… Pour éviter l’ennui et les disputes, rien de tel qu’une bonne dose de jeux à faire en voiture ! Que vous voyagiez en famille, en couple ou entre amis, ces jeux simples, drôles et sans matériel rendent le temps sur la route bien plus agréable.

Prêt(e) à transformer votre prochain déplacement en un véritable moment de complicité ? Découvrez plus de 40 idées de jeux pour la voiture, adaptées à tous les âges et à toutes les humeurs.

Comment occuper les enfants en voiture ? Les jeux incontournables

Les enfants ont besoin de bouger, rire et s’amuser, même attachés à leur siège. Voici une sélection de jeux de voiture pour enfants à la fois simples, éducatifs et divertissants.

1. « J’espionne » : le grand classique des jeux en voiture

Un joueur choisit un objet visible dans la voiture ou à l’extérieur, puis dit :

“J’espionne quelque chose de [couleur]...”

Les autres doivent deviner de quoi il s’agit. Ce jeu développe le sens de l’observation et fonctionne à tout âge.

2. « Je mets dans ma valise… »

Ce jeu de mémoire consiste à répéter une liste d’objets à emporter. Chaque joueur ajoute un nouvel élément et doit se souvenir de tous les précédents. Fous rires garantis quand la liste devient interminable !

3. La chasse au trésor de la route

Avant le départ, préparez une liste d’éléments à repérer : un camion rouge, une vache, un panneau “Stop”... Le premier à cocher toute sa liste remporte la partie.

4. Mots interdits

Choisissez trois mots (comme “voiture”, “papa”, “vacances”) que personne n’a le droit de prononcer jusqu’à la prochaine pause. Celui qui enfreint la règle perd un point !

5. “Qui suis-je ?”

Chaque joueur pense à un animal ou un personnage célèbre. Les autres posent des questions fermées (“Oui” ou “Non”) pour deviner de qui il s’agit.

6. “Si j’étais…”

“Si j’étais un animal, je serais… ?” — Les enfants adorent ce jeu d’imagination qui les invite à rêver, créer et raconter des histoires.

7. Devine quel objet

Un joueur pense à un objet présent dans la voiture. Les autres doivent poser des questions jusqu’à le découvrir.

8. Jeux de rimes

Le premier dit un mot (“chocolat”), le suivant doit trouver une rime (“rat”, “chat”, etc.). Le jeu continue jusqu’à ce qu’un joueur sèche.

9. Le petit bac version enfant

Choisissez une lettre et des catégories (animaux, prénoms, villes...). Chaque joueur trouve un mot correspondant à chaque catégorie.

10. “Il était une fois…”

Commencez une histoire, puis laissez votre enfant inventer la suite. Ce jeu stimule la créativité et transforme la route en conte imaginaire.

Jeux de réflexion et de mémoire pour toute la famille

Quand la route s’allonge, les jeux de mots et de mémoire permettent de stimuler les cerveaux tout en s’amusant.

11. Le jeu des plaques d’immatriculation

Regardez les plaques autour de vous et créez un mot à partir des lettres (ex : “AB-456-CD” → “ABRICOT”). Variante : inventez une phrase drôle à partir des lettres !

12. Le pendu

Un papier, un stylo, et le tour est joué. Devinez le mot avant que le dessin ne soit complet !

13. Le jeu des départements

Devinez à quels départements appartiennent les plaques croisées sur la route. Parfait pour apprendre la géographie française.

14. “Je pars en voyage et j’emporte…”

Ce jeu de mémoire (aussi appelé “la suite de mots”) consiste à retenir et répéter la liste croissante d’objets inventés par les joueurs.

15. Le jeu des expressions interdites

Chaque joueur choisit un tic de langage d’un autre (“du coup”, “genre”, “tu vois”) qu’il ne doit plus dire. Fous rires assurés !

16. Le dictionnaire

Un joueur choisit un mot compliqué et lit sa définition, les autres doivent deviner sa signification. Excellent pour enrichir le vocabulaire.

Jeux à faire en voiture à deux ou en couple

Envie d’un jeu à faire en voiture à deux pendant un long trajet ? Voici quelques idées pour renforcer la complicité et partager des rires.

17. “Deux vérités et un mensonge”

Chacun énonce trois affirmations : deux vraies, une fausse. L’autre doit trouver laquelle est inventée. Idéal pour se redécouvrir.

18. “À quel point me connais-tu ?”

Posez des questions sur vos goûts, souvenirs ou rêves. Exemple : “Quelle est ma pizza préférée ?” — Le couple gagnant ? Celui qui se connaît le mieux !

19. Blind test musical

Un classique : l’un fredonne un air ou lance une chanson, l’autre doit trouver le titre et l’artiste. Variante : créez une playlist spéciale “voyage en couple”.

🧩 20. Le jeu des catégories

Choisissez un thème (“films romantiques”, “plats préférés”, “pays à visiter”) et citez à tour de rôle des éléments. Celui qui bloque perd !

21. Le cadavre exquis

À deux, inventez une histoire ou un poème phrase après phrase, sans savoir ce que l’autre a écrit. Le résultat est souvent hilarant.

22. “Je n’ai jamais…”

Un jeu simple et drôle pour mieux se connaître, à condition de rester sage au volant !

Jeux à faire entre amis pendant un road trip

Les road trips entre amis sont parfaits pour créer des souvenirs. Voici les meilleurs jeux de voiture entre amis.

23. Blind test géant

Chaque passager choisit une chanson. Le premier qui trouve le titre gagne un point.

24. “J’ai déjà / Je n’ai jamais”

Tour à tour, chacun révèle une expérience vécue (ou non). Les autres doivent deviner si c’est vrai ou faux.

25. Quiz de culture G

Préparez des questions sur les films, la musique, les capitales ou l’histoire. Le gagnant est sacré “roi de la route”.

26. “Faire coucou”

Chaque passager fait coucou aux voitures croisées. Celui qui obtient le plus de réponses gagne !

27. Les phrases à rallonge

Chaque joueur ajoute un mot à une phrase déjà commencée. À la fin, on obtient souvent des histoires absurdes !

Jeux de créativité et d’imagination

28. Écrire un poème ou une chanson

Choisissez un thème et inventez ensemble un texte. Bonus : chantez-le à la prochaine pause !

29. Origami express

Avec une simple feuille, fabriquez des animaux ou avions en papier. Parfait pour les enfants.

30. Le jeu du rôle inversé

Chaque joueur imite une autre personne du groupe : ton de voix, mimiques… Les fous rires ne manqueront pas.

Jeux éducatifs pour apprendre en roulant

Les trajets peuvent aussi devenir instructifs.

31. Le jeu des capitales

Une personne cite un pays, les autres doivent donner la capitale.

32. Le jeu des langues

Essayez de dire “bonjour” ou “merci” dans un maximum de langues.

33. Le jeu des drapeaux

Décrivez un drapeau, les autres doivent deviner le pays.

34. Le jeu des faits amusants

Chacun partage une anecdote vraie ou insolite.

Jeux simples pour les tout-petits

35. Le jeu des couleurs

Chaque enfant choisit une couleur et doit repérer un maximum d’objets de cette couleur sur la route.

36. Le jeu des panneaux

Repérez les panneaux routiers spécifiques : stop, sortie, station-service...

37. Compter les animaux

Idéal sur les routes de campagne ! Le premier qui voit dix vaches gagne.

Astuce Carrefour Location : un confort de route qui fait toute la différence

Pour profiter pleinement de ces jeux sans stress, il est essentiel de voyager dans un véhicule confortable, spacieux et bien équipé.

Carrefour Location vous propose une large gamme de voitures adaptées à tous les types de trajets — de la citadine pour un week-end à deux, au monospace idéal pour les familles nombreuses.

Découvrez toutes nos voitures proposées à la location.



Les jeux en voiture, le secret d’un trajet réussi

Qu’il s’agisse d’un départ en vacances, d’une escapade romantique ou d’un road trip entre amis, les jeux à faire en voiture transforment chaque trajet en moment de convivialité. Ils aident à occuper les enfants, créer du lien, et rendre le temps sur la route beaucoup plus agréable.

Alors avant de prendre la route, préparez vos idées de jeux, vos playlists, et pourquoi pas… réservez la voiture parfaite chez Carrefour Location pour voyager confortablement et sereinement.