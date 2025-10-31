Jours fériés 2026 en France : calendrier complet, ponts et conseils

En 2026, les jours fériés tombent particulièrement bien pour ceux qui souhaitent profiter de week-ends prolongés ou organiser des escapades malines sans trop entamer leur solde de congés. Que vous rêviez d’un week-end de Pâques à la campagne, d’un pont du 8 mai sur la côte, ou d’un voyage durant l’Ascension, ce guide complet vous aidera à planifier l’année.

Quels sont les jours fériés en 2026 en France métropolitaine ?

Voici la liste officielle des 11 jours fériés nationaux en 2026 :

Jour de l’An : Jeudi 1er janvier 2026

Jeudi 1er janvier 2026 Lundi de Pâques : Lundi 6 avril 2026

Lundi 6 avril 2026 Fête du Travail : Vendredi 1er mai 2026

Vendredi 1er mai 2026 Victoire 1945 : Vendredi 8 mai 2026

Vendredi 8 mai 2026 Ascension : Jeudi 14 mai 2026

Jeudi 14 mai 2026 Lundi de Pentecôte : Lundi 25 mai 2026

Lundi 25 mai 2026 Fête nationale : Mardi 14 juillet 2026

Mardi 14 juillet 2026 Assomption : Samedi 15 août 2026

Samedi 15 août 2026 Toussaint : Dimanche 1er novembre 2026

Dimanche 1er novembre 2026 Armistice 1918 : Mercredi 11 novembre 2026

Mercredi 11 novembre 2026 Noël : Vendredi 25 décembre 2026

Bon à savoir : seul le 1er mai est obligatoirement chômé pour tous les salariés, sauf professions spécifiques (santé, tourisme, sécurité…).

Jours fériés en Alsace-Moselle : deux jours fériés supplémentaires

Les habitants d’Alsace et de Moselle bénéficient de deux jours fériés additionnels :

Vendredi Saint : Vendredi 3 avril 2026

Vendredi 3 avril 2026 Saint Étienne : Samedi 26 décembre 2026

Ces jours proviennent d’une tradition locale historique, héritée du régime concordataire allemand du XIXe siècle.

Jours fériés spécifiques dans les DROM-COM (ex DOM-TOM)

Les départements et territoires d’outre-mer (DROM-COM) célèbrent également leurs propres dates commémoratives, souvent liées à l’histoire de l’abolition de l’esclavage :

Guadeloupe : 27 mai 2026

Martinique : 22 mai 2026

Guyane : 10 juin 2026

La Réunion : 20 décembre 2026

Mayotte : 27 avril 2026



Quand tombent Pâques et le lundi de Pâques 2026 ?

En 2026, Pâques sera célébrée le dimanche 5 avril, suivi du lundi de Pâques le 6 avril. Un week-end prolongé de 3 jours idéal pour une première escapade printanière.

Le mois de mai 2026 : le jackpot des jours fériés !

Si vous aimez les ponts, mai 2026 est le mois rêvé : 4 jours fériés et plusieurs opportunités de week-ends prolongés.

Vendredi 1er mai : Week-end de 3 jours

Vendredi 8 mai : Week-end de 3 jours

Jeudi 14 mai : Posez le 15 pour un week-end de 4 jours

Lundi 25 mai : Week-end de 3 jours



Comment faire le pont en mai 2026 ?

Le “méga pont” du mois de mai : 17 jours de repos

Vous rêvez d’un grand voyage en Europe ou d’un road trip complet en France ? Voici le scénario gagnant : posez des congés du lundi 4 au jeudi 7 mai, puis du lundi 11 au mercredi 13 mai et le vendredi 15 mai.

En posant ces 8 jours, combinez aux jours fériés du 1er, 8 et 14 mai : cela donne 17 jours de repos consécutifs !

Ascension 2026 : un long week-end en perspective

Le jeudi 14 mai 2026 sera férié pour l’Ascension. En posant le vendredi 15 mai, vous obtiendrez un week-end de 4 jours, parfait pour une escapade printanière. C’est aussi une période agréable pour visiter la France : météo douce, routes calmes, tarifs encore modérés.

Pentecôte 2026 : week-end prolongé du 23 au 25 mai

Le lundi de Pentecôte tombe le 25 mai 2026. C’est l’un des derniers longs week-ends du printemps avant l’été : idéal pour recharger les batteries. Partez en voiture familiale pour un séjour nature ou louez un utilitaire pour un déménagement avant l’été.

.

Été 2026 : 14 juillet, 15 août et grands départs

Fête nationale – Mardi 14 juillet 2026

Fête nationale – Mardi 14 juillet 2026

Un mardi férié, donc l'occasion parfaite de poser le lundi 13 juillet et profiter d'un week-end de 4 jours. Entre feux d'artifice, festivals et météo estivale, difficile de résister à un petit séjour en bord de mer.

Assomption – Samedi 15 août 2026

Assomption – Samedi 15 août 2026

Cette année, le 15 août tombe un samedi, donc pas de week-end prolongé. Mais c'est une excellente période pour partir en vacances en France : plages, randonnées, ou festivals.

Automne 2026 : Toussaint et Armistice

Toussaint – Dimanche 1er novembre 2026

Malheureusement, le 1er novembre tombe un dimanche. Mais vous pouvez quand même profiter du pont du 11 novembre quelques jours plus tard.

Armistice 1918 – Mercredi 11 novembre 2026

Cette année, l’Armistice tombe un mercredi, ce qui laisse plusieurs possibilités :

Poser le lundi et mardi pour un week-end de 5 jours (8 au 12 novembre).

Poser le jeudi et vendredi pour un break automnal prolongé (11 au 15 novembre).

L’automne est idéal pour un road trip dans les vignobles ou une escapade dans le sud.



.

Noël 2026 et Nouvel An 2027 : la période magique

En 2026, Noël tombe un vendredi, et le 1er janvier 2027 également un vendredi.

De quoi créer de beaux week-ends prolongés pour les fêtes de fin d’année.

Conseils pour bien préparer vos fêtes :

Louez un monospace pour les trajets familiaux vers vos proches.

Optez pour un minibus pour les familles nombreuses (et pour transporter de nombreux cadeaux).

.

Comment optimiser vos congés en 2026 ?

Grâce à la répartition des jours fériés, vous pouvez transformer 15 jours de congés payés en 37 jours de repos !

Exemple de stratégie :

Avril : poser 4 jours autour de Pâques → 8 jours de vacances.

Mai : poser 8 jours autour du 1er, 8 et 14 mai → 17 jours de repos cumulés.

Juillet : poser 1 jour autour du 14 juillet → 4 jours de pause.

Novembre : poser 2 jours autour du 11 → 5 jours off.

Décembre : week-end prolongé à Noël.

En résumé : les jours fériés 2026 à retenir

L’année 2026 promet d’être riche en week-ends prolongés et occasions de voyage. Avec une planification stratégique et l’aide de Carrefour Location, transformez chaque jour férié en moment d’évasion. Que vous partiez en famille, entre amis ou en solo, il y a toujours un véhicule adapté à vos besoins.

Préparez dès maintenant vos ponts et vacances 2026, et prenez la route sereinement avec une voiture ou un utilitaire Carrefour Location !