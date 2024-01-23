Spacieux et pratique, le minibus est la solution idéale pour voyager en petit groupe avec vos bagages : événement familial ou sportif, départ pour un séminaire en équipe, prenez la route dans la bonne humeur

Avec le Minibus 9 places, Carrefour location vous permet d’organiser week-ends, séjours et déplacements divers en groupe de 6 à 9 personnes. Spacieux, bien équipé, le minibus offre une belle habitabilité pour un véhicule dont le coût de location est raisonnable. Avec ses vraies places assises, Le Minibus permet de parcourir les distances confortablement même avec 9 adultes.

LOUER UN MINIBUS POUR… partir en balade

Un mariage, un baptême, un anniversaire ? La route est parfois un peu longue… c’est l’occasion d’en faire un moment de convivialité en partant à deux familles ou entre amis. Chemin faisant, vous pourrez partager les dernières nouvelles et échanger au sujet de la belle journée qui s’annonce

Des vacances en famille ou entre amis… prendre le temps d’être ensemble, voir ces amis avec qui on se sent bien et se réunir dans le cadre d’un espace de détente…

Un séjour au bord de la mer, un weekend à Lyon, à Bordeaux ou à Paris… ou bien une sortie culturelle partagée… Quand la berline familiale devient un peu juste nous vous proposons la location d’un minibus 9 places pour faire du voyage un moment de qualité

Partir vers les pistes : la semaine au ski, celle que les amateurs de neige attendent toute l’année est enfin là. Mais les équipements demandent un grand coffre : skis, snowboards, chaussures, combinaisons sans oublier les valises. Le Minibus offre suffisamment de place à 9 skieurs et tout ce dont ils ont besoin pour partir à l’assaut des massifs.

Une escapade musicale : aller applaudir son groupe préféré, c’est plus sympa quand on part entre fans. Se mettre dans l’ambiance avant le spectacle, partager son avis sur les derniers albums… c’est être déjà dans un moment festif

LOUER UN MINIBUS POUR… un événement sportif

Pour les golfeurs qui vont à la découverte d’un nouveau parcours, le rangement des clubs et des sacs sera facilité par rapport à la place qu’il nécessite dans le coffre d’un véhicule classique

Les randonneurs pourront explorer de nouveaux espaces en petits groupes, prévoir un itinéraire de plusieurs jours ainsi que quelques courtes haltes

Les associations et clubs sportifs : lorsqu’il s’agit de déplacer toute une équipe, de participer à une compétition, la location de minibus facilite le transport. De nombreuses associations ont déjà recours à cette formule pratique et avantageuse.

… ou pour un déplacement professionnel en équipe

Un rendez-vous client, un événement, un séminaire… le minibus est une excellente alternative au transport individuel. Les membres de l’équipe pourront faire plus ample connaissance ou échanger de manière informelle.

Le Minibus permet le transport de 9 collaborateurs sans faire appel à un chauffeur privé.

ON AIME

- Le côté économique : pour les déplacements en petits groupes, choisir la location d’un minibus c’est choisir le véhicule qui vous permettra de partager un moment agréable en optimisant votre budget : on ne prend plus qu’une voiture au lieu de deux ou trois et l’on divise les frais d’essence et de péage par le nombre de voyageurs

- La convivialité : en partant avec un cercle familial ou un groupe d’amis les kilomètres défilent plus vite

- La sécurité : le minibus est un véhicule plus spacieux tout en restant maniable. La conduite pourra être partagée pour éviter le coup de fatigue

- Le confort : le siège bébé qui prend beaucoup de place à l’arrière du véhicule familial, l’équipement des sportifs, le matériel de puériculture ou les tenues pour la cérémonie… tout cela prendra place dans le coffre tout en laissant à chacun un espace suffisant

- La facilité : pour louer un minibus il suffit d’être titulaire d’un permis B depuis plus de 5 ans. Carrefour location met ses minibus à votre disposition dans plusieurs centaines de villes