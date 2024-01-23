Location de camion benne chez Carrefour Location

La location d'un camion benne est une solution prisée aussi bien par les particuliers que les professionnels. Carrefour Location est le choix idéal pour vos besoins. Vous recherchez une solution fiable et abordable pour louer un camion benne ? Découvrez pourquoi Carrefour Location est la référence pour répondre à vos besoins spécifiques pour la location d'un camion benne pour 1 jour, 1 week-end et jusqu'à 1 mois !

Qu'est-ce qu'un camion benne ?

Un camion benne est un véhicule conçu pour le transport de matériaux en vrac. Avec une benne basculante, il facilite le chargement et le déchargement.

Les différents usages du camion benne

Pour les travaux de construction

Le camion benne est essentiel pour transporter des matériaux comme le sable, le gravier ou le ciment. Pour les chantiers de construction, c'est un outil indispensable pour acheminer les matériaux vers le site et évacuer les déchets.

Evacuation de déchets verts et gravats

Que ce soit pour des travaux de jardinage ou de rénovation, le camion benne est le véhicule idéal pour évacuer les déchets verts ou les gravats. Il garantit une évacuation propre et efficace.

Déplacement d'objets volumineux

Pour le transport d'objets encombrants, la benne offre l'espace nécessaire pour un transport en toute sécurité. Que ce soit pour le transport de machines, d'équipements agricoles ou industriels, le camion benne est le choix privilégié pour garantir une manutention sécurisée.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour louer votre camion benne ?

Carrefour Location, meilleur loueur de l'année 2023, 2024 et 2025 met à votre disposition des camions bennes adaptés à vos besoins spécifiques. Avec un réseau de plus de 850 agences de location à travers la France, profitez de tarifs compétitifs et d'une flotte de véhicules en excellent état. Votre satisfaction est garantie !

Bon à savoir : l'assurance tous risques est incluse dans le prix de votre location. Et vous avez également la possibilité d'ajouter un 2nd conducteur sans frais.

Retrouver notre large sélection de camions bennes.

Comment louer un camion benne chez Carrefour Location ?

Réserver votre camion benne en ligne est simple et rapide :

Sélectionnez votre agence, vos dates de location et réalisez une recherche d'un utilitaire. Choisissez le modèle de camion benne souhaité. Connectez-vous ou créez votre compte en indiquant vos informations personnelles. Ajouter des accessoires ou une protection complémentaire. Confirmez votre réservation.

Quel permis est nécessaire pour conduire un camion benne ?

Comme pour tous les véhicules proposés chez Carrefour, le permis B est suffisant pour conduire un camion benne.

Location d'un camion benne pour un pro

Vous êtes paysagiste ? Ou professionnel du BTP ? Louez dès maintenant votre camion benne de 1 à 30 jours chez Carrefour Location. Profitez des avantages dédiés aux professionnels avec la carte de fidélité gratuite dédiée aux professionnel : le Club Pro.

Où louer un camion Benne chez Carrefour ?

Découvrez nos agences équipées de ce véhicule et réservez dès maintenant en quelques clics !