Location camion week-end

Pour un déménagement, des travaux, un désencombrement de votre maison… Carrefour Location vous accompagne avec une gamme de camions de location pour le temps d’une journée, d’un week-end, ou plus.

Besoin de louer un utilitaire le temps d'un week-end?

Faites votre choix parmi notre gamme de véhicules utilitaires allant de la camionnette 3 m3 au camion avec hayon 20m3 en passant par le camion benne pour les travaux de bricolage ou de jardinage.

En plus, tous les camions, fourgons, utilitaires et autres véhicules proposés par Carrefour Location se conduisent avec un permis B de plus de 3 ans dès l’âge de 21 ans !

Location d'un fourgon le week-end avec Carrefour

Nos locations de camions et fourgons pour le week-end sont disponibles pour 2 à 4 jours, avec un kilométrage adaptatif. Sélectionnez le véhicule utilitaire de votre choix sur le site internet Carrefour location et récupérez-le dans un de nos magasins Carrefour partout en France.

Le week-end va être chargé ! Découvrir les utilitaires à louer pour un week-end.