Location voiture courte durée

Publié le
Location voiture : quelle durée choisir ?

Carrefour Location, c’est le bon plan pour la location de voiture de courte durée ! Avec des magasins partout en France et la réservation en ligne disponible dès le lendemain, louez votre voiture pas chère pour une journée, une semaine, un mois. Au delà, il vous sera possible de renouveler votre location ! Retrouvez toute la gamme de voitures en location, de la citadine 4 places au minibus 9 places, disponible à la location de courte durée.

 

Autre véhicule à la location courte durée

Vous recherchez un véhicule à la location pour un groupe jusque 9 personnes ? Vous avez besoin d’une camionnette de déménagement ? d’un camion de transport ? Découvrez toute la gamme de véhicules à la location courte durée sur notre site internet et réservez directement en ligne pour la durée de votre choix.

 

Location d'un utilitaire courte durée

Nos agences de locations de véhicules Carrefour Location vous proposent également une gamme de véhicules utilitaires, camionnettes, camions et fourgons pour un usage professionnel ou pour les particuliers. En plus, tous les véhicules à la location en courte durée Carrefour Location se conduisent avec un simple permis B.

 

