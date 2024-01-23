Location utilitaire demi-journée : louer un camion ou camionnette quelques heures

Publié le par STITI Kenza, modifié le
location utilitaire camionnette camion demi journée

Vous avez besoin d'un véhicule utilitaire seulement pour quelques heures pour déplacer une charge lourde ou déménager quelques pièces ? Passez au forfait demi-journée et limitez vos frais de location !

 

Location d'un utilitaire à la demi-journée : quels véhicules disponibles ?

Carrefour Location vous propose une large gamme de véhicules utilitaires pour tous les besoins. Louez un utilitaire allant de 3M3 pour de petites charges à déplacer jusqu'au camion de déménagement 20M3. 

Tous nos utilitaires sont disponibles à la demi-journée : vous pouvez retrouver ici la liste de nos camions et camionnettes.

 

Réserver un forfait demi-journée, que faut-il savoir ?

  • La réservation d'un forfait demi-journée est valable uniquement pour les véhicules utilitaires (le minimum pour une voiture est d'une journée).
  • La réservation d'un forfait demi-journée est possible uniquement avant 13h ou après 13h30.
  • Un forfait demi-journée inclus 50 kms et une durée de location de 4 heures maximum.

 

Comment faire pour louer un utilitaire à la demi-journée ? 

Le forfait demi-journée est disponible uniquement en agence de location. Pour en profiter, rendez-vous dans votre agence de location ou contactez-là par téléphone. Les adresses et numéros de nos agences sont disponibles ici.

 

Félicitations, vous pouvez maintenant réserver une camionnette ou un camion à la demi-journée ! 

STITI Kenza

Rédactrice du blog Carrefour Location

Kenza travaille à rédaction de ce blog dédié à la location de voitures et de camions. Découvrez ses précieux conseils pour vous aider à louer votre véhicule chez Carrefour Location.

