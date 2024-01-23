Location utilitaire demi-journée : louer un camion ou camionnette quelques heures

Vous avez besoin d'un véhicule utilitaire seulement pour quelques heures pour déplacer une charge lourde ou déménager quelques pièces ? Passez au forfait demi-journée et limitez vos frais de location !

Location d'un utilitaire à la demi-journée : quels véhicules disponibles ?

Carrefour Location vous propose une large gamme de véhicules utilitaires pour tous les besoins. Louez un utilitaire allant de 3M3 pour de petites charges à déplacer jusqu'au camion de déménagement 20M3.

Tous nos utilitaires sont disponibles à la demi-journée : vous pouvez retrouver ici la liste de nos camions et camionnettes.

Réserver un forfait demi-journée, que faut-il savoir ?

La réservation d'un forfait demi-journée est valable uniquement pour les véhicules utilitaires (le minimum pour une voiture est d'une journée).

La réservation d'un forfait demi-journée est possible uniquement avant 13h ou après 13h30.

Un forfait demi-journée inclus 50 kms et une durée de location de 4 heures maximum.

Comment faire pour louer un utilitaire à la demi-journée ?

Le forfait demi-journée est disponible uniquement en agence de location. Pour en profiter, rendez-vous dans votre agence de location ou contactez-là par téléphone. Les adresses et numéros de nos agences sont disponibles ici.

Félicitations, vous pouvez maintenant réserver une camionnette ou un camion à la demi-journée !