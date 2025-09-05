Location voiture aéroport Bastia pas chère avec Carrefour Location

Pourquoi louer une voiture à l’aéroport de Bastia ?

L’aéroport Bastia-Poretta (BIA), situé à Lucciana, est une porte d’entrée privilégiée pour découvrir la Haute-Corse. Louer un véhicule dès l’arrivée vous offre la liberté d’explorer la Corse à votre rythme, sans dépendre des transports en commun limités dans la région.

L’alternative aux agences de location de voitures à l’aéroport de Bastia

Plusieurs agences (Avis, Hertz, Europcar, Sixt…) opèrent directement dans le terminal. Cependant, Carrefour Location Borgo, située à seulement 3,5 km de l’aéroport dans la commune de Borgo, constitue une solution économique et pratique.

Combien coûte une location de voiture à l'aéroport de Bastia ?

La saison, la durée de la location et le type de véhicule vont jouer sur le prix mais nos tarifs hors aéroport sont généralement plus compétitifs que ceux des agences de loueurs présents sur site, surtout si vous réservez à l’avance. Le premier prix est en moyenne de 34€ chez notre agence de Borgo.

Quand réserver une voiture et comment économiser ?

Réservez au moins 7 à 17 jours à l'avance pour bénéficier de prix inférieurs à la moyenne.

Basse saison (automne-hiver) = meilleures offres.

Anticipation permet accès à une large gamme de véhicules via Carrefour Location, disponible à J+1 jusqu'à 6 mois à l'avance.

Quels véhicules sont disponibles chez Carrefour Location Bastia ?

Une large flotte adaptée à vos besoins :

Distance et accès entre l'aéroport de Bastia et l’agence Carrefour Location de Borgo

L’agence est située à 3,5 km seulement de l’aéroport, soit quelques minutes de route. Elle est très facilement accessible via la RN193 qui relie Bastia, Borgo et l'aéroport. Vous évitez les files d’attente dans le terminal et récupérez votre voiture rapidement.

Conduite, sécurité et stationnement en Corse

Réseau routier corsé, montagneux, exigeant vigilance, surtout sur les virages.

Vitesse maximale : pas d'autoroutes, généralement limitée à 80 km/h, 30–40 km/h en centre-ville.

Stationnement : Bergs, proximité des ports, zones bleues/oranges à Bastia.

Idées d’excursions et itinéraires phares depuis Bastia

Tout explorer est simple depuis Bastia :

Vieux Port, place Saint-Nicolas, cathédrale Sainte-Marie, point de vue Sierra di Pigno.

Itinéraires vers Corte, Cap Corse, routes côtières spectaculaires.

Avantages spécifiques de Carrefour Location

Prix attractifs, souvent inférieurs à ceux des agences présentes directement dans les aeroports.

Accès rapide à seulement 3,5 km de l’aéroport.

Grande diversité de véhicules adaptés à tous les besoins.

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

Assurance tous risques, assistance 24/24, ajout 2nd conducteur inclus

Réservation flexible (J+1 à 6 mois), qualité reconnue.

Possibilité de combiner la location avec la réservation de votre séjour à Bastia avec Carrefour Voyages, pour une solution complète et fluide.

Optez pour Carrefour Location près de l'aéroport de Bastia est la meilleure combinaison entre rapidité, économie, service fiable, et flexibilité. Louez malin à Bastia et voyagez en toute sérénité !