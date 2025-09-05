Location voiture aéroport Bordeaux – Carrefour Location Mérignac

Pourquoi louer une voiture à l’aéroport de Bordeaux ?

L’aéroport de Bordeaux-Mérignac (BOD) est l’un des plus dynamiques du sud-ouest de la France. Il accueille plus de 6 millions de passagers chaque année et dessert près de 80 destinations en France, en Europe et à l’international. À seulement 12 kilomètres du centre-ville, il constitue un point d’entrée stratégique pour découvrir Bordeaux et toute la région Nouvelle-Aquitaine.

Que vous voyagiez pour affaires, pour un week-end, ou pour un séjour plus long, la location d’une voiture dès votre arrivée est un choix pratique. Elle vous permet d’éviter les contraintes des transports en commun et de profiter d’une liberté totale dans vos déplacements.

Avec une voiture de location, vous pouvez :

Rejoindre rapidement le centre-ville de Bordeaux (20 minutes environ).

Explorer la route des vins (Saint-Émilion, Pomerol, Médoc).

Découvrir le Bassin d’Arcachon et la Dune du Pilat en moins d’une heure.

Partir vers la côte Atlantique (Cap-Ferret, Lacanau) ou encore la Dordogne.

Où trouver une location de voiture proche de l’aéroport de Bordeaux ?

Si de nombreuses agences sont présentes directement dans l’aéroport, il existe une alternative plus économique et pratique : l’agence Carrefour Location de Mérignac, située à seulement 5 km de l’aéroport. Cet emplacement est idéal pour récupérer votre véhicule rapidement après votre vol, tout en bénéficiant de tarifs ultra compétitifs, souvent plus avantageux que ceux proposés à l’intérieur même de l’aéroport.

Quels types de véhicules propose Carrefour Location à Bordeaux ?

Carrefour Location met à disposition une large gamme de véhicules adaptés à tous les besoins :

Petites citadines économiques : parfaites pour circuler et se garer facilement dans le centre-ville de Bordeaux.

: parfaites pour circuler et se garer facilement dans le centre-ville de Bordeaux. Berlines confortables : idéales pour vos déplacements professionnels ou vos trajets longue distance.

: idéales pour vos déplacements professionnels ou vos trajets longue distance. SUV spacieux : pratiques pour vos escapades familiales dans le vignoble ou vers l’océan.

: pratiques pour vos escapades familiales dans le vignoble ou vers l’océan. Véhicules utilitaires : pour transporter objets volumineux ou matériel lors d’un séjour prolongé.

Tous les véhicules Carrefour Location sont régulièrement entretenus, récents et pensés pour garantir confort et sécurité.

Quand réserver sa location de voiture à Bordeaux aéroport ?

D’après les tendances constatées sur le marché de la location, réserver sa voiture environ 2 à 3 semaines avant le départ permet de profiter des meilleurs prix.

Réservation anticipée : jusqu’à 20 % moins cher en moyenne.

: jusqu’à 20 % moins cher en moyenne. Hors saison (novembre-mars) : tarifs plus bas qu’en haute saison estivale.

: tarifs plus bas qu’en haute saison estivale. Été (juillet-août) : forte demande, prix plus élevés.

Conseil Carrefour Location : dès que vos billets d’avion ou votre séjour sont confirmés, pensez à bloquer votre voiture en ligne pour obtenir le meilleur tarif.

Documents nécessaires pour louer une voiture à Bordeaux

Avec Carrefour Location, la procédure est simple et rapide. Pour récupérer votre véhicule, vous devez avoir 21 ans minimum et aurez besoin de :

Votre permis de conduire en cours de validité (depuis au moins 3 ans).

(depuis au moins 3 ans). Une pièce d’identité (carte nationale ou passeport).

(carte nationale ou passeport). Une carte bancaire au nom du conducteur (pour la caution).

(pour la caution). Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Horaires et flexibilité

L’agence Carrefour Location de Mérignac vous permet de retirer et restituer votre véhicule facilement, avec des horaires larges adaptés aux arrivées et départs de l’aéroport de Bordeaux. Anticipez vos horaires de vol pour planifier votre prise en charge ou votre retour de véhicule. Cela vous évitera le stress des correspondances.

Conduire à Bordeaux et autour de l’aéroport : à quoi s’attendre ?

La circulation bordelaise connaît quelques pics de trafic :

Le matin (7h-9h).

Le soir (17h-19h).

Le vendredi après-midi (fort afflux vers la rocade).

Pensez à prévoir un délai supplémentaire lors de vos trajets vers ou depuis l’aéroport. Depuis Mérignac, comptez environ 10 minutes hors heures de pointe pour rejoindre l’aéroport, et 20 à 30 minutes pour atteindre la gare Bordeaux Saint-Jean.

Que visiter à Bordeaux avec votre voiture de location ?

1. Découvrir Bordeaux, ville classée UNESCO

La Place de la Bourse et son miroir d’eau.

et son miroir d’eau. La Cité du Vin , expérience incontournable pour les amateurs de vins.

, expérience incontournable pour les amateurs de vins. Les Quais de la Garonne pour une balade urbaine.

2. Explorer les vignobles mondialement connus

Saint-Émilion , à 45 minutes de route.

, à 45 minutes de route. Médoc et Pauillac , célèbres pour leurs grands crus.

, célèbres pour leurs grands crus. Graves et Pessac-Léognan, à proximité immédiate de Bordeaux.

3. S’évader vers l’Atlantique

Le Cap-Ferret et ses huîtres.

et ses huîtres. Le Bassin d’Arcachon et la majestueuse Dune du Pilat.

et la majestueuse Dune du Pilat. Les plages de Lacanau, spot reconnu pour le surf.

Combiner vol + location de voiture + séjour avec Carrefour

Carrefour propose une expérience complète pour vos voyages :

Carrefour Voyages vous permet de réserver vos billets d’avion, hôtels et séjours. Voir les offres de Carrefour Voyages à Bordeaux.

vous permet de réserver vos billets d’avion, hôtels et séjours. Voir les offres de Carrefour Voyages à Bordeaux. Carrefour Location prend ensuite le relais pour vos déplacements sur place, grâce à son agence de Mérignac, toute proche de l’aéroport.

Ainsi, vous profitez d’un voyage 100 % optimisé, du départ à l’arrivée.

Pourquoi choisir Carrefour Location plutôt qu’un loueur dans l’aéroport ?

Prix compétitifs : jusqu’à 30 % moins chers en moyenne que dans l’aéroport.

: jusqu’à 30 % moins chers en moyenne que dans l’aéroport. Proximité immédiate : seulement 5 km de l’aéroport soit moins de 10min en Taxi ou VTC.

: seulement 5 km de l’aéroport soit moins de 10min en Taxi ou VTC. Service fiable : véhicules récents, réservation simple et transparente.

: véhicules récents, réservation simple et transparente. Souplesse : choix de véhicules variés adaptés à vos besoins.

En résumé : un excellent compromis entre économies et confort de voyage.

Louer une voiture à l'aéroport de Bordeaux : ce qu'il faut retenir

Louer une voiture à l’aéroport de Bordeaux est la solution idéale pour profiter pleinement de votre séjour. Avec l’agence Carrefour Location Mérignac, vous bénéficiez d’un service pratique, économique et de la liberté de découvrir Bordeaux et sa région à votre rythme.

Que vous veniez pour un week-end, des vacances ou un déplacement professionnel, Carrefour Location est votre partenaire de confiance pour vos trajets depuis l’aéroport. Réservez dès aujourd’hui votre véhicule à Bordeaux avec Carrefour Location et préparez sereinement votre voyage.