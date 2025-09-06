Location de voiture aéroport Lyon Saint-Exupéry | Carrefour Location

Location de voiture à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry : pourquoi choisir Carrefour Location ?

Voyager via l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, que ce soit pour un déplacement professionnel, un séjour en famille ou une escapade vers les montagnes alpines, soulève toujours la même question : comment assurer sa mobilité rapidement et à moindre coût à la sortie de l’avion ?

La réponse est simple : louer une voiture directement auprès d’une agence proche de l’aéroport. Avec Carrefour Location, vous bénéficiez de tarifs ultra compétitifs, d’une large gamme de véhicules et d’un accès simple et rapide depuis l’aéroport.

Dans cet article, découvrez pourquoi Carrefour Location s’impose comme la meilleure solution pour la location de voiture à l’aéroport de Lyon, quels sont les avantages concrets, comment réserver au meilleur prix, et quelles destinations explorer facilement en voiture dès votre arrivée.

Où se situe l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ?

Situé à 25 km à l’est de Lyon, l’aéroport Saint-Exupéry est un hub stratégique pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Relié directement par l’A43 et desservi par la rocade Est, il permet de rejoindre aussi bien le centre-ville de Lyon que les stations alpines, Genève ou la Vallée du Rhône.

Avec plus de 11 millions de passagers annuels, l’aéroport constitue un point de départ incontournable pour explorer la région. Louer une voiture à proximité est donc la solution idéale pour être autonome dès l’atterrissage.

Où louer une voiture près de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry ?

Si de nombreux loueurs sont installés directement dans l’enceinte aéroportuaire, cela implique souvent :

un temps d'attente important (navettes internes, files d'attente),

des tarifs plus élevés en raison des surcharges aéroportuaires.

En choisissant Carrefour Location, vous accédez à des agences situées à quelques minutes de l’aéroport. Vous profitez ainsi :

d'un gain de temps (pas de navette à attendre),

de prix compétitifs,

d'un large choix de véhicules récents.

Pourquoi choisir Carrefour Location pour votre voiture à l’aéroport de Lyon ?

Voici les principaux avantages qui font de Carrefour Location un choix malin et économique :

1. Des prix attractifs

Les agences Carrefour Location, situées juste à côté de l’aéroport, affichent des tarifs souvent inférieurs de 20 à 40 % par rapport aux loueurs directement implantés dans le terminal. Le premier prix pour une voiture de location est de 23€ la journée avec un forfait de 100km.

2. Une flotte variée

Que vous ayez besoin d’une citadine pratique, d’un SUV pour la montagne, d’un monospace pour la famille ou même d’un utilitaire, Carrefour Location propose un vaste choix de véhicules récents et entretenus.

3. Une flexibilité totale

Location à la journée, week-end, semaine ou plus.

Annulation gratuite jusqu'à 48h avant le départ

Options supplémentaires : siège bébé, GPS, pneus neige ou chaînes.

4. Une proximité pratique

Les agences proches de l’aéroport vous permettent de récupérer rapidement votre voiture sans dépendre des navettes internes, souvent saturées aux heures de pointe. Vous pouvez rejoindre nos agences en moins de 10 minutes depuis l'aéroport.

Quand réserver sa voiture de location à l’aéroport de Lyon ?

Pour bénéficier des meilleurs tarifs, il est conseillé de réserver votre voiture au minimum deux semaines à l’avance.

Certaines périodes connaissent une forte demande :

Hiver : afflux de voyageurs vers les stations de ski.

Été : tourisme dans la vallée du Rhône, en Provence et sur la Côte d'Azur.

Week-ends prolongés et vacances scolaires.

En réservant tôt, vous augmentez vos chances d’obtenir le véhicule de votre choix au meilleur prix.

Quel type de voiture choisir selon votre séjour à Lyon ?

Le choix du véhicule dépend de votre programme :

Pour un séjour urbain → une citadine compacte (stationnement facile dans Lyon).

Pour un voyage en famille → un monospace ou un SUV spacieux.

Pour les routes de montagne → un SUV ou 4x4 avec pneus neige et chaînes.

Pour un déplacement professionnel → une berline élégante et confortable.

Pour transporter du matériel → un utilitaire, disponible aussi près de l'aéroport.

Comment rejoindre votre agence Carrefour Location depuis l’aéroport ?

En sortant de l’aéroport, l’accès aux agences Carrefour Location est facilité par :

l'A43 (direction Lyon centre ou stations alpines),

l'A42 (vers Genève),

la rocade Est pour contourner la circulation du centre.

En quelques minutes via un taxi ou un VTC, vous rejoignez l’agence, récupérez votre voiture et prenez la route.

Que visiter avec une voiture de location depuis l’aéroport de Lyon ?

Lyon et sa région sont idéales à explorer en voiture. Voici quelques destinations accessibles rapidement :

Lyon centre-ville (30 min)

Découvrez le Vieux-Lyon, ses traboules, la Presqu’île et la basilique de Fourvière.

Le Beaujolais (40 min)

Un circuit œnologique à travers les vignobles et villages typiques comme Oingt.

Annecy (1h30)

La “Venise des Alpes” et son lac cristallin.

Les Alpes (2h)

Partez directement vers les stations de ski en hiver.

Genève (2h)

Traversez la frontière pour découvrir le charme de la ville suisse et son lac. Chez Carrefour Location, nos véhicules peuvent circuler à l'étranger sans supplément.

La Côte d’Azur (4h)

Partez en road trip vers Avignon, Aix-en-Provence et Nice.

Combinez votre location de voiture Carrefour Location avec un séjour organisé via Carrefour Voyages. Idéal pour planifier un voyage clé en main en Auvergne-Rhône-Alpes.

Comment louer une voiture pas chère à l’aéroport de Lyon ?

Voici quelques conseils pratiques pour optimiser votre budget :

Réservez tôt : plus la date approche, plus les prix montent.

Privilégiez les agences hors aéroport : comme Carrefour Location.

Comparez la durée : parfois, louer pour 7 jours coûte moins cher que 4 jours.

Choisissez le bon carburant : diesel ou hybride pour les longs trajets.

Anticipez les options utiles : GPS, siège enfant, pneus neige.

Conditions de location avec Carrefour Location

Âge minimum : 21 ans avec 3 ans de permis.

Documents nécessaires : permis de conduire valide + pièce d'identité + carte bancaire au nom du conducteur principal + justificatif de domicile de moins de 3 mois.

Assurances incluses : tous risques, avec option de réduction de franchise disponible.

FAQ – Location de voiture à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry

Combien coûte une location de voiture à l’aéroport de Lyon ?

Chez Carrefour Location, les prix varient selon le modèle et la durée, mais ils sont généralement 20 à 40 % moins chers qu’en agence aéroportuaire classique.

Peut-on louer un véhicule utilitaire près de l’aéroport de Lyon ?

Oui, Carrefour Location propose aussi des utilitaires pour les besoins professionnels ou les déménagements.

Est-il possible de louer une voiture pour aller au ski ?

Oui, des options spécifiques sont disponibles : pneus neige, chaînes, SUV équipés.

Faut-il un GPS pour conduire à Lyon ?

Le GPS est conseillé, mais la plupart des smartphones suffisent avec un support adapté.

Carrefour Location, le choix malin pour louer une voiture à l’aéroport de Lyon

Pour louer une voiture à l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, Carrefour Location s’impose comme le meilleur compromis entre prix, proximité et flexibilité. Avec des agences stratégiquement placées à proximité immédiate, une flotte variée et des tarifs avantageux, vous êtes sûr de voyager en toute sérénité dès votre descente d’avion.

Et pour aller encore plus loin, combinez votre voiture de location avec un séjour clé en main via Carrefour Voyages : vols, hôtels et activités, tout en un clic.

Réservez dès maintenant votre voiture chez Carrefour Location et profitez de votre séjour en Auvergne-Rhône-Alpes en toute liberté.