Rouler à l'étranger avec nos véhicules de location

L'Europe s'ouvre à vous ! Découvrez nos conseils pour conduire sereinement à l'étranger avec Carrefour Location.

Location d'une voiture en Europe : c'est possible chez Carrefour

Même si nos agences sont exclusivement localisées en France, Carrefour Location facilite vos voyages à l'étranger. Vous pouvez louer chez nous et conduire sereinement dans de nombreux pays d'Europe :

Allemagne, Autriche, Benelux, Danemark, Espagne, Finlande, France Métropolitaine et Corse, Irlande, Italie, Norvège, Portugal, Royaume-Uni, Suède, Suisse.

Nos voitures et camions sont parfaitement entretenus et conformes aux réglementations européennes. De plus, nous vous fournissons tous les documents nécessaires pour votre voyage.

Louer une voiture en Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Luxembourg, Suisse (...) avec Carrefour Location

Carrefour Location, c'est plus de 850 agences en France ! Nombre d'entre elles sont situées à proximité des frontières de nos voisins européens. L'occasion de démarrer son voyage avec un loueur français de confiance, reconnu meilleure agence de location de 2023 ! Nous avons également un grand nombre d'agences situées à proximité de gares ou d'aéroports internationaux pour faciliter vos déplacements.

Location d'une voiture à l'étranger : consultez nos offres en plus d'un comparateur

Si vous avez l'habitude d'utiliser des comparateurs de prix, pensez à regarder notre offre de véhicules avant de réserver ! Découvrez notre article sur ce sujet.

Conduire à l'étranger : les conseils de Carrefour Location

Préparation avant le départ

Avant de prendre la route pour un autre pays, quelques préparations sont essentielles :

Documentations : Assurez-vous d'avoir votre permis, la carte grise du véhicule et une assurance valable pour le pays visité. Attention pour le Royaume Unis : si vous permis a été obtenu après le Brexit, pensez à obtenir une traduction de votre document (permis international).

Kits de sécurité : Certains pays requièrent un kit de sécurité spécifique. Renseignez-vous et équipez-vous en conséquence.

Équipements spéciaux : Si vous voyagez en hiver, certains pays nécessitent des pneus hiver ou des chaînes.

Informez-vous systématiquement sur le site du Gouvernement pour découvrir les spécificités et recommandations de chaque pays.

Connaître les spécificités de chaque pays

Chaque pays a ses propres règles. Voici quelques particularités :

Espagne et Portugal : Attention aux zones à trafic limité dans les centres-villes.

Allemagne : Sur certaines autoroutes, il n'y a pas de limite de vitesse.

Royaume-Uni et Irlande : Si l'envie vous tente de prendre un ferry pour rejoindre l'un de ces pays : on roule à gauche ! Soyez vigilant, surtout dans les ronds-points.

Louer en toute confiance avec Carrefour Location pour un roadtrip en Europe

L'Europe à portée de volant avec Carrefour Location. Conduire à l'étranger peut sembler intimidant, mais avec une bonne préparation et les conseils de Carrefour Location, c'est un jeu d'enfant. Réservez votre véhicule chez nous, respectez les règles locales, et lancez-vous à la découverte de l'Europe !

Découvrez tous nos conseils de destinations à découvrir sans attendre !