Location de voiture aéroport Marseille pas chère avec Carrefour Location

Pourquoi louer une voiture à l’aéroport de Marseille-Provence ?

L’aéroport Marseille-Provence (MRS) est l’une des principales portes d’entrée du sud de la France. Situé à Marignane, à une trentaine de minutes du centre-ville, il accueille chaque année des millions de voyageurs venus découvrir la Provence, la Méditerranée et les calanques marseillaises.

Opter pour une location de voiture à l’aéroport de Marseille est le meilleur moyen de profiter pleinement de votre séjour. Contrairement aux transports en commun, qui peuvent être contraignants en termes d’horaires ou de liaisons, une voiture vous offre liberté, confort et flexibilité.

Cependant, les agences de location directement installées dans l’aéroport appliquent souvent des tarifs supérieurs. C’est pourquoi choisir une agence proche mais en dehors de l’aéroport, comme Carrefour Location Vitrolles, peut vous permettre d’économiser tout en bénéficiant d’un service de qualité.

Quels sont les avantages de choisir Carrefour Location Vitrolles plutôt qu’une agence dans l’aéroport de Marseille ?

De nombreux voyageurs comparent les prix et se rendent vite compte qu’une agence extérieure à l’aéroport permet de réduire considérablement le budget transport. Voici pourquoi Carrefour Location Vitrolles est une excellente alternative :

Des prix plus compétitifs

Les loueurs directement présents dans les terminaux appliquent des frais d’installation aéroportuaires. Carrefour Location Vitrolles, situé juste à côté, n’a pas ces surcoûts. Résultat : des tarifs plus attractifs pour les voyageurs. Le premier prix sur place est ainsi de seulement 27€ la journée pour une voiture et 47€ pour un utilitaire. Un accès rapide depuis l’aéroport

L’agence Carrefour Location de Vitrolles se situe à 7,5 km de l’aéroport Marseille-Provence. En taxi, VTC ou même en bus, il est possible de rejoindre l’agence en quelques minutes seulement. Une flotte diversifiée et adaptée

Que vous voyagiez seul, en couple, en famille ou pour affaires, Carrefour Location propose une gamme complète : citadines, compactes, berlines, SUV ou encore utilitaires si vous combinez voyage et déménagement. La garantie Carrefour

Carrefour Location fait partie de l’écosystème Carrefour, ce qui signifie : transparence des prix, fiabilité du service, et possibilité de combiner votre voyage avec d’autres services Carrefour, comme Carrefour Voyages.

Quand réserver une voiture à l’aéroport de Marseille pour payer moins cher ?

Selon les études des plateformes de comparaison, les prix de location à Marseille varient fortement selon la période de l’année et le délai de réservation.

Réserver à l’avance : il est conseillé de réserver environ 3 à 4 semaines avant votre arrivée pour obtenir les meilleurs prix.

: il est conseillé de réserver environ pour obtenir les meilleurs prix. Les mois les moins chers : janvier et février affichent des tarifs bas.

: janvier et février affichent des tarifs bas. Les mois les plus chers : juillet et août sont les plus onéreux.

Astuce Carrefour Location : en réservant directement chez Carrefour Location Vitrolles avant votre arrivée, vous évitez les hausses de dernière minute et profitez de prix fixes, même en haute saison.

Quelle catégorie de voiture louer à Marseille selon votre séjour ?

Le choix de la voiture dépend de votre programme de voyage et du nombre de passagers. Voici un guide pratique pour choisir la catégorie adaptée :

Citadine : idéale pour circuler dans Marseille et trouver facilement une place de parking.

: idéale pour circuler dans Marseille et trouver facilement une place de parking. Berline : parfaite pour un couple ou une petite famille avec bagages.

: parfaite pour un couple ou une petite famille avec bagages. SUV : recommandé pour les familles nombreuses ou pour explorer la Provence confortablement.

: recommandé pour les familles nombreuses ou pour explorer la Provence confortablement. Minibus : pratique pour les groupes ou les familles avec enfants.

Carrefour Location Vitrolles met à disposition ces différentes gammes pour répondre à tous les profils de voyageurs.

Quels documents faut-il pour louer une voiture à l’aéroport de Marseille ?

Pour louer une voiture chez Carrefour Location, il vous faudra :

Un permis de conduire en cours de validité (depuis au moins 3 ans).

(depuis au moins 3 ans). Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport). Vous devez avoir 21 ans minimum.

(carte nationale d’identité ou passeport). Vous devez avoir 21 ans minimum. Une carte bancaire au nom du conducteur principal.

au nom du conducteur principal. Un justificatif de domicile de moins de 3 mois

Où faire le plein avant de restituer votre voiture ?

Les stations-service situées directement dans la zone aéroportuaire sont généralement plus chères. Pour faire des économies, privilégiez les stations situées à Vitrolles, comme celle de votre hypermarché Carrefour, ou sur les axes routiers principaux autour de l’aéroport.

Que visiter à Marseille et dans la région avec votre voiture de location ?

La location d’une voiture vous permet de profiter pleinement des trésors de la région marseillaise :

Le Vieux-Port : cœur battant de Marseille.

: cœur battant de Marseille. La basilique Notre-Dame de la Garde : pour une vue panoramique sur la ville.

: pour une vue panoramique sur la ville. Les Calanques : accessibles en voiture jusqu’aux points de départ des sentiers.

: accessibles en voiture jusqu’aux points de départ des sentiers. Le MUCEM et le Fort Saint-Jean : entre histoire et architecture moderne.

: entre histoire et architecture moderne. Aix-en-Provence : à seulement 30 minutes de route, idéale pour une excursion d’une journée.

: à seulement 30 minutes de route, idéale pour une excursion d’une journée. La Côte Bleue et Cassis : parfaites pour profiter des plages et petits villages méditerranéens.

Combinez votre location de voiture avec un séjour réservé sur Carrefour Voyages pour bénéficier d’une organisation simplifiée et de tarifs avantageux.

Quels sont les horaires à éviter pour circuler autour de Marseille ?

Comme dans toutes les grandes villes, Marseille connaît des pics de circulation :

Le matin entre 7h et 8h30 .

. Le soir entre 18h et 19h30.

Conseil : si vous devez rejoindre le centre-ville depuis l’aéroport, privilégiez les heures creuses pour gagner du temps.

Pourquoi combiner sa location de voiture avec Carrefour Voyages ?

Carrefour ne se limite pas à la location de véhicules : vous pouvez organiser votre voyage de A à Z.

Réservez votre vol + hôtel avec Carrefour Voyages .

. Réservez votre voiture Carrefour Location Vitrolles pour l’arrivée.

FAQ – Location de voiture Aéroport Marseille avec Carrefour Location Vitrolles

Quelle est la distance entre l’aéroport Marseille-Provence et Carrefour Location Vitrolles ?

7,5 km seulement, soit environ 10 minutes en voiture.

Carrefour Location est-il moins cher que les agences dans l’aéroport ?

Oui, les prix sont en moyenne plus bas car l’agence n’est pas soumise aux frais aéroportuaires.

Puis-je louer un véhicule utilitaire dans l'agence Carrefour Location de Vitrolles ?

Oui, Carrefour Location propose aussi bien des voitures de tourisme que des utilitaires.

Puis-je ajouter un conducteur supplémentaire ?

Oui, il est possible d’ajouter un second conducteur et sans frais !

Est-ce possible de réserver à la dernière minute ?

Oui, sous réserve de disponibilité. Cependant, il est conseillé de réserver à l’avance pour bénéficier des meilleurs prix.

Location voiture aéroport de Marseille : ce qu'il faut retenir pour payer moins cher

Pour une location de voiture à l’aéroport de Marseille au meilleur prix, inutile de payer plus cher directement dans le terminal. L’agence Carrefour Location Vitrolles, à seulement 7,5 km, vous garantit des tarifs compétitifs, une large gamme de véhicules et la fiabilité Carrefour. Et pour une organisation optimale de votre séjour, pensez à réserver vos vols et hôtels via Carrefour Voyages.

Avec Carrefour, votre voyage à Marseille commence en toute sérénité !