Location voiture aéroport Strasbourg : profitez de nos offres économiques

Louez votre voiture à Strasbourg Aéroport pour un séjour libre et confortable

Strasbourg, capitale européenne et joyau culturel de l’Alsace, attire chaque année des milliers de visiteurs. Que vous soyez en déplacement professionnel, en week-end touristique ou pour visiter la région, la location de voiture à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim (SXB) vous offre une liberté de mouvement incomparable. Contrairement aux agences situées directement dans le centre-ville ou les gares, nos agences Carrefour Location, notamment à Strasbourg et Mundolsheim, vous proposent des tarifs plus économiques tout en restant à seulement 25 minutes en taxi ou VTC de l’aéroport.

Pourquoi choisir la location de voiture à l’aéroport de Strasbourg ?

Gagnez du temps dès votre arrivée

À votre arrivée à Strasbourg-Entzheim, inutile de dépendre des navettes ou des transports en commun. Avec une voiture de location, vous rejoignez directement votre destination, que ce soit le centre-ville ou les villages pittoresques de la région.

Liberté et flexibilité

Louer une voiture vous permet de circuler à votre rythme. Visitez le Parlement Européen, la cathédrale Notre-Dame, le quartier de la Petite France ou aventurez-vous sur la route des vins. Vous n’êtes plus limité par les horaires de bus ou de train et pouvez organiser vos trajets selon vos envies.

Économies par rapport aux agences en centre-ville

Nos agences Carrefour Location à Strasbourg et Mundolsheim proposent des tarifs compétitifs. Même à 25 minutes de l’aéroport, vous profitez d’un véhicule fiable à un prix souvent inférieur à celui des agences situées directement dans les gares ou dans le terminal.

Quand réserver votre voiture à Strasbourg Aéroport ?

La réservation anticipée est la clé pour obtenir le meilleur tarif. Selon les tendances observées, réserver au moins 2 jours avant votre arrivée permet d’éviter les hausses de prix de dernière minute et de garantir la disponibilité des véhicules les plus populaires, tels que les berlines intermédiaires.

Mois les plus avantageux

Janvier est généralement le mois le moins cher pour louer à Strasbourg, avec un prix moyen de 35 € par jour. À l’inverse, les périodes touristiques comme juin peuvent voir les tarifs grimper à environ 56 € par jour.

Comment choisir le véhicule idéal ?

Nos agences proposent un large éventail de véhicules adaptés à tous les besoins :

Citadines compactes : idéales pour les trajets urbains et le stationnement en centre-ville.

idéales pour les trajets urbains et le stationnement en centre-ville. Berlines économiques : parfaites pour les déplacements professionnels ou familiaux.

parfaites pour les déplacements professionnels ou familiaux. SUV et monospaces : pour un confort optimal lors des trajets en groupe ou pour explorer les environs.

pour un confort optimal lors des trajets en groupe ou pour explorer les environs. Utilitaires : pour les déménagements ou les besoins professionnels.

Quels documents sont requis pour louer à Strasbourg ?

Pour louer une voiture à Strasbourg, vous devez :

Être âgé d’au moins 18 ans (certaines catégories peuvent imposer un âge minimum plus élevé). Présenter un permis de conduire valide depuis au moins 2 ans. Les permis étrangers ou internationaux peuvent être acceptés avec une traduction officielle. Fournir une carte bancaire à votre nom pour la caution. Présenter une pièce d’identité supplémentaire (passeport ou carte d’identité).

Comment se rendre à nos agences depuis l’aéroport de Strasbourg ?

Bien que nos agences ne soient pas directement dans le terminal, elles restent accessibles :

Strasbourg Mundolsheim : à 25 minutes en taxi ou VTC depuis l’aéroport.

Une fois sur place, notre équipe vous accueille, vous remet les clés et vous guide pour un départ rapide et sans stress.

Astuces pour louer une voiture à Strasbourg Aéroport

Évitez les heures de pointe : les trajets vers le centre-ville sont plus rapides en dehors des horaires de 7h30-9h30 et 16h30-18h30.

les trajets vers le centre-ville sont plus rapides en dehors des horaires de 7h30-9h30 et 16h30-18h30. Prévoyez votre itinéraire : Strasbourg et sa région offrent de nombreuses destinations touristiques accessibles en voiture.

Découvrir Strasbourg et l’Alsace en voiture

Avec votre location, explorez :

La cathédrale Notre-Dame et l’horloge astronomique.

et l’horloge astronomique. Le quartier de la Petite France et ses canaux pittoresques.

et ses canaux pittoresques. La route des vins , de Marlenheim à Thann, avec villages typiques et vignobles.

, de Marlenheim à Thann, avec villages typiques et vignobles. Les villages fleuris comme Eguisheim ou Ribeauvillé.

comme Eguisheim ou Ribeauvillé. Les monts et forêts alsaciens, pour des escapades nature.

La voiture vous permet d’organiser vos visites selon vos envies et de profiter pleinement de l’Alsace, été comme hiver, notamment lors du marché de Noël de Strasbourg.

Tarifs et comparatif économique

En moyenne, une voiture à Strasbourg-Entzheim coûte 51 € par jour. Nos agences Carrefour Location proposent souvent des alternatives plus économiques par rapport aux agences directement à l’aéroport. Les prix varient selon la catégorie de véhicule et la période de réservation.

FAQ : tout ce qu’il faut savoir sur la location à Strasbourg Aéroport

Peut-on louer une voiture pour une courte durée ?

Oui, nos offres sont flexibles et adaptées pour une journée, un week-end ou plusieurs semaines.

Peut-on ajouter un second conducteur ?

Oui, un second conducteur peut être ajouté lors de la réservation, sous réserve de présenter les mêmes documents que le conducteur principal. L'ajout d'un conducteur additionnel est gratuit.

Comment annuler ou modifier une réservation ?

Toutes nos réservations peuvent être annulées directement via votre compte en ligne. L'annulation est gratuite jusqu'à 48h avant le départ. La modification est possible en contactant votre agence.

Quels sont les moyens de transport alternatifs ?

Le train ou la navette sont disponibles, mais la voiture reste la solution la plus flexible pour explorer Strasbourg et sa région.

Location de voiture Strasbourg aéroport​

Louer une voiture à l’aéroport de Strasbourg avec Carrefour Location est la solution idéale pour profiter de l’Alsace en toute liberté. Entre tarifs compétitifs, large choix de véhicules, proximité des agences et flexibilité, vous êtes assuré d’un séjour pratique et économique.

