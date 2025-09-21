location voiture Angers gare

Pourquoi louer une voiture à la gare d’Angers ?

La gare d’Angers Saint-Laud est l’un des principaux points d’entrée dans le Maine-et-Loire. Reliée à Paris en moins d’1h30 en TGV, elle accueille chaque jour des milliers de voyageurs. Que vous arriviez pour un déplacement professionnel, une visite familiale ou un séjour touristique, disposer d’une voiture dès votre arrivée est souvent indispensable.

Mais louer une voiture directement dans la gare peut représenter un coût élevé. Les agences intégrées dans le bâtiment ferroviaire appliquent généralement des tarifs supérieurs. Une alternative économique consiste à choisir Carrefour Location, situé à moins de 4 km, soit 10 minutes en taxi ou 15 minutes en transports en commun de la gare d’Angers.

Où trouver une location de voiture à proximité de la gare d’Angers ?

Les agences présentes directement dans la gare Saint-Laud sont pratiques, mais elles affichent souvent des prix plus élevés que les alternatives légèrement excentrées. Carrefour Location, situé à Angers, propose :

Une large gamme de véhicules (citadines, berlines, SUV, utilitaires).

(citadines, berlines, SUV, utilitaires). Des tarifs compétitifs , souvent plus bas que ceux pratiqués en gare.

, souvent plus bas que ceux pratiqués en gare. Une agence facile d’accès depuis la gare en taxi, VTC ou transports en commun.

Pour en savoir plus sur nos agences angevines : Carrefour Location Angers.

Quels sont les avantages de choisir Carrefour Location près de la gare d’Angers ?

Choisir Carrefour Location à proximité de la gare d’Angers, c’est :

Faire des économies : en évitant les suppléments liés aux agences en gare.

: en évitant les suppléments liés aux agences en gare. Profiter d’une flexibilité totale : réservation à la journée, au week-end ou à la semaine.

: réservation à la journée, au week-end ou à la semaine. Accéder à une flotte variée : citadines pour circuler en centre-ville, breaks ou SUV pour partir en famille, utilitaires pour vos besoins pratiques.

: citadines pour circuler en centre-ville, breaks ou SUV pour partir en famille, utilitaires pour vos besoins pratiques. Une proximité immédiate : seulement 10 minutes de trajet depuis la gare.

Astuce Carrefour Location

Si vous arrivez en train, pensez à réserver votre véhicule à l’avance. Vous sécurisez ainsi le meilleur prix et la disponibilité de votre modèle préféré.

Combien coûte une location de voiture à Angers Gare ?

Les prix varient en fonction de la catégorie du véhicule et de la période de location. En moyenne, à la gare d’Angers Saint-Laud :

Économique : environ 55 €/jour

: environ 55 €/jour Premium : environ 89 €/jour

: environ 89 €/jour Utilitaire : dès 31 €/jour

Chez Carrefour Location, les tarifs sont souvent plus compétitifs qu’en gare. Réserver à l’avance permet également d’obtenir des prix avantageux, surtout en périodes de forte affluence (week-ends prolongés, vacances scolaires, festivals angevins).

Quels types de voitures louer à Angers selon vos besoins ?

Citadine compacte : idéale pour circuler dans le centre piéton d’Angers et se garer facilement.

: idéale pour circuler dans le centre piéton d’Angers et se garer facilement. Berline confortable : parfaite pour des trajets professionnels ou des voyages longue distance.

: parfaite pour des trajets professionnels ou des voyages longue distance. SUV ou monospace : adaptés aux séjours en famille ou entre amis.

: adaptés aux séjours en famille ou entre amis. Utilitaire : pratique pour un déménagement ou le transport de matériel.

Chez Carrefour Location, vous pouvez choisir la catégorie qui correspond exactement à votre projet.

Quelles sont les conditions pour louer une voiture près de la gare d’Angers ?

Pour louer un véhicule chez Carrefour Location, il vous suffit de présenter :

Un permis de conduire valide , détenu depuis au moins 3 ans.

, détenu depuis au moins 3 ans. Une pièce d’identité en cours de validité. Il faut avoir 21 ans minimum.

en cours de validité. Il faut avoir 21 ans minimum. Un justificatif de domicile.

Une carte bancaire pour la caution.

Comment rejoindre l’agence Carrefour Location depuis la gare d’Angers ?

La gare d’Angers Saint-Laud se situe en plein centre-ville. Pour rejoindre l’agence Carrefour Location, vous avez plusieurs solutions rapides et économiques :

Taxi ou VTC : environ 10 minutes de trajet.

: environ 10 minutes de trajet. Transports en commun : ligne de bus directe, environ 15 minutes.

: ligne de bus directe, environ 15 minutes. À pied : possible en une quarantaine de minutes si vous voyagez léger.

Que visiter à Angers avec une voiture de location ?

Louer une voiture à Angers, c’est la garantie de découvrir à la fois la ville et ses alentours en toute liberté.

Le château d’Angers et sa célèbre tapisserie de l’Apocalypse.

et sa célèbre tapisserie de l’Apocalypse. La cathédrale Saint-Maurice et le cœur historique.

et le cœur historique. Les parcs et jardins comme l’Arboretum ou le Jardin des Plantes.

comme l’Arboretum ou le Jardin des Plantes. Les bords de Loire pour des balades pittoresques.

pour des balades pittoresques. Les châteaux de la Loire : Brissac, Saumur, Chambord accessibles en voiture.

En moins d’1h30, vous pouvez rejoindre Nantes, Le Mans ou encore le Puy du Fou, ce qui fait de la voiture de location un atout essentiel pour profiter pleinement de la région.

Quand réserver sa voiture à Angers gare pour payer moins cher ?

Les données récentes montrent que :

Réserver au moins 7 jours à l’avance permet d’obtenir de meilleurs prix.

permet d’obtenir de meilleurs prix. Le mois le moins cher est généralement janvier .

. La haute saison touristique (juin, juillet, août) entraîne une hausse des tarifs.

Conseil Carrefour Location : anticipez vos déplacements dès que vous avez vos billets de train pour sécuriser les meilleurs tarifs.

Louer une voiture à Angers gare : questions fréquentes

Quel âge faut-il avoir pour louer une voiture ?

Chez Carrefour Location, il faut avoir au minimum 21 ans et être titulaire d’un permis depuis au moins 3 ans.

Peut-on louer un utilitaire près de la gare d’Angers ?

Oui, Carrefour Location propose plusieurs gabarits d’utilitaires pour vos besoins ponctuels (déménagement, transport de matériel, etc.).

Quels documents apporter le jour du départ ?

Un permis de conduire en cours de validité (y compris celui du conducteur supplémentaire, le cas échéant)

(y compris celui du conducteur supplémentaire, le cas échéant) Une pièce d’identité officielle valide

valide Un justificatif de domicile récent de moins de 3 mois (par exemple : facture d’énergie, avis d’imposition, attestation ou contrat d’assurance logement)

de moins de 3 mois (par exemple : facture d’énergie, avis d’imposition, attestation ou contrat d’assurance logement) Un dépôt de garantie dont le montant varie selon le type de véhicule choisi et les options sélectionnées

Pourquoi Carrefour Location est la meilleure option près de la gare d’Angers ?

En résumé, choisir Carrefour Location pour votre location de voiture à Angers gare c’est :

Le meilleur loueur de véhicules de 2023 à 2025.

de 2023 à 2025. Des prix compétitifs par rapport aux agences situées directement en gare.

par rapport aux agences situées directement en gare. Un accès rapide depuis la gare Saint-Laud.

depuis la gare Saint-Laud. Une gamme complète de voitures et utilitaires.

de voitures et utilitaires. La fiabilité Carrefour, gage de sérieux et de proximité.

Location voiture Angers gare​ : ce qu'il faut retenir

La location de voiture à Angers gare est incontournable pour profiter de votre séjour dans la capitale de l’Anjou. En choisissant Carrefour Location, vous bénéficiez d’une alternative économique, pratique et variée à seulement quelques minutes de la gare Saint-Laud.

N’attendez pas d’être arrivé pour réserver : anticipez et comparez les catégories afin de profiter des meilleurs tarifs et d’une disponibilité garantie. Réservez dès maintenant votre voiture à la gare d'Angers.