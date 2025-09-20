Location voiture Brest Gare – Louez près de la gare avec Carrefour Location

Location voiture Gare Brest : trouvez l’alternative économique avec Carrefour Location

Vous arrivez en train à Brest et cherchez une solution de location de voiture à la gare de Brest ? Bonne nouvelle : même si notre agence Carrefour Location n’est pas installée directement dans la gare, elle se trouve à seulement 4 km, soit moins de 30 minutes en transports en commun ou 15 minutes en taxi.

Cet emplacement légèrement en retrait vous permet de profiter de tarifs plus économiques que les agences présentes directement dans la gare. Une solution idéale pour voyager à petit prix tout en gardant flexibilité et confort.

Pourquoi choisir la location de voiture près de la gare de Brest ?

Une alternative économique aux agences situées en gare

Les agences situées directement dans la gare SNCF de Brest offrent un service pratique, mais leurs prix sont souvent plus élevés. Avec Carrefour Location à Brest, vous bénéficiez d’un excellent rapport qualité-prix sans renoncer à la proximité.

Un accès rapide depuis la gare

Tram et bus : moins de 30 minutes pour rejoindre l’agence.

: moins de 30 minutes pour rejoindre l’agence. Taxi : environ 10 à 15 minutes seulement.

: environ 10 à 15 minutes seulement. Flexibilité : un point de retrait rapide et pratique pour tous vos déplacements.

Un large choix de véhicules adaptés à vos besoins

Que vous voyagiez pour le travail, les vacances ou un déménagement, Carrefour Location propose un large choix de voitures et utilitaires :

Citadines pour circuler facilement dans Brest.

pour circuler facilement dans Brest. Berlines & SUV pour plus de confort sur les routes bretonnes.

pour plus de confort sur les routes bretonnes. Monospaces pour les familles ou groupes.

pour les familles ou groupes. Utilitaires pour transporter du matériel ou déménager.

Quels sont les avantages de louer une voiture à Brest Gare ?

Liberté totale pour découvrir la Bretagne

Avec une voiture de location, vous n’êtes pas dépendant des horaires de bus ou de train. Vous pouvez explorer à votre rythme la région :

La presqu’île de Plougastel-Daoulas à seulement 10 km.

à seulement 10 km. La pointe du Raz , site emblématique situé à 120 km.

, site emblématique situé à 120 km. Les Monts d’Arrée et la forêt de Huelgoat, à moins d’une heure de route.

Confort et gain de temps

Plutôt que de jongler entre taxis et transports, une voiture vous assure un déplacement direct vers votre hôtel, votre lieu de rendez-vous ou votre site touristique préféré.

Un service adapté à toutes les durées

Que vous ayez besoin d’une voiture pour quelques heures, une journée, un week-end ou une semaine complète, Carrefour Location s’adapte à vos besoins.

Quand réserver sa location de voiture à Brest Gare ?

La demande de location est particulièrement forte :

Pendant les vacances scolaires .

. Lors des week-ends prolongés .

. Durant les événements nautiques et culturels qui attirent de nombreux visiteurs à Brest.

💡 Astuce : réservez votre voiture au moins 7 jours à l’avance pour bénéficier des meilleurs tarifs et d’un choix plus large de véhicules.

Combien coûte une location de voiture à Brest ?

Les prix varient selon :

La période (janvier est le mois le moins cher, août le plus élevé).

Le type de véhicule (une citadine coûte moins cher qu’un SUV ou qu’un utilitaire).

La durée de location (plus vous louez longtemps, plus le tarif journalier diminue).

En moyenne :

À partir de 25€ par jour en basse saison .

. Autour de 40€ par jour en haute saison.

Chez Carrefour Location, les tarifs restent compétitifs, avec transparence totale : pas de frais cachés, pas de mauvaise surprise.

Quel type de voiture louer à Brest Gare ?

Citadine : idéale pour les trajets en ville (stationnement facile).

: idéale pour les trajets en ville (stationnement facile). Berline/SUV : confort supérieur pour les excursions vers la côte bretonne.

: confort supérieur pour les excursions vers la côte bretonne. Monospace : parfait pour les familles nombreuses.

: parfait pour les familles nombreuses. Utilitaire : recommandé pour un déménagement ou transport de matériel.

💡 Astuce : notre flotte est régulièrement renouvelée, ce qui vous garantit des véhicules récents, confortables et fiables.

Comment rejoindre l’agence Carrefour Location depuis la gare de Brest ?

En transports en commun

Prenez le tramway ligne A depuis la gare jusqu’à la station Porte de Gouesnou, puis un bus en direction de l’agence.

depuis la gare jusqu’à la station Porte de Gouesnou, puis un bus en direction de l’agence. Durée : environ 25 à 30 minutes.

En taxi

Temps de trajet : 10 à 15 minutes .

. Coût : environ 15 à 20 € selon le trafic.

En voiture

L’agence se trouve à seulement 4 km de la gare.

Quels sont les lieux incontournables à visiter autour de Brest avec une voiture de location ?

Dans Brest même

Le port militaire et son histoire maritime.

et son histoire maritime. Oceanopolis , le plus grand centre européen dédié aux océans.

, le plus grand centre européen dédié aux océans. Le musée national de la Marine installé dans le château de Brest.

À moins d’une heure de Brest

Plougastel-Daoulas et ses petites criques.

et ses petites criques. Les Monts d’Arrée , paysages authentiques de Bretagne intérieure.

, paysages authentiques de Bretagne intérieure. La pointe Saint-Mathieu, avec son phare et son panorama exceptionnel.

Plus loin

La pointe du Raz (120 km), un site naturel classé parmi les plus beaux de France.

(120 km), un site naturel classé parmi les plus beaux de France. Pontivy et son charme médiéval, à moins de deux heures.

Gare de Brest location voiture​ : conseils pratiques pour circuler à Brest

Conduire à Brest : ce qu’il faut savoir

Vitesse en ville : 50 km/h (zones 30 près des écoles).

(zones 30 près des écoles). Rocade : limitée à 90 km/h .

. Attention aux radars nombreux sur la RN165.

Stationnement à Brest

16 000 places disponibles, dont 4 000 payantes.

Zone orange : stationnement limité à 3h.

Zone verte : stationnement limité à 8h.

Circulation

Trafic dense le matin (7h-9h) et le soir (16h-18h).

Zones les plus chargées : centre-ville et RN265 (rocade).

Pourquoi choisir Carrefour pour votre location de voiture à Brest Gare ?

Proximité immédiate : agence à 4 km seulement de la gare. Prix attractifs : moins chers que les agences situées dans la gare. Large choix de véhicules : citadines, berlines, SUV, monospaces, utilitaires. Réservation facile en ligne : en quelques clics. Service de confiance : Carrefour Location, un acteur reconnu partout en France.

Location voiture Brest gare​ : ce qu'il faut retenir

Choisir Carrefour Location près de la gare de Brest, c’est allier prix compétitifs, flexibilité et simplicité.

Que vous veniez pour affaires, pour découvrir la Bretagne ou pour un déménagement, vous trouverez un véhicule adapté à vos besoins.

Grâce à la proximité de l’agence et à son large choix de voitures, vous êtes certain de profiter pleinement de votre séjour à Brest et dans le Finistère.