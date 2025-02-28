Location de voiture pour visiter les Châteaux de la Loire

Pourquoi louer une voiture pour visiter les Châteaux de la Loire ?

Les Châteaux de la Loire comptent parmi les trésors du patrimoine français. Dispersés sur plusieurs départements, ils sont parfois difficiles d’accès en transports en commun. Louer une voiture est donc la solution idéale pour explorer ces merveilles à votre rythme !

Pourquoi louer votre voiture chez Carrefour Location pour votre séjour autours des Châteaux de la Loire ?

Nos agences de location idéalement situées pour visiter les Châteaux de la Loire

Nos voitures et camions disponibles à la location près des Châteaux de la Loire

Que vous voyagiez en couple, en famille ou entre amis, nous avons le véhicule qu'il vous faut :

Voitures : Petites citadines, berlines, SUV... Voir nos voitures

Petites citadines, berlines, SUV... Voir nos voitures Utilitaires : si vous prévoyez de faire des travaux ou de déménager dans la région, retrouvez notre large choix de fourgonnettes et camions. Voir nos utilitaires

Nos voitures récentes et bien entretenues vous garantissent un trajet agréable. De plus, nos utilitaires peuvent être très pratiques pour transporter du matériel si vous planifiez un long séjour ou un déménagement en Centre-Val-de-Loire.

Les 10 plus beaux châteaux à découvrir

Château de Chambord : Un chef-d'œuvre de la Renaissance.

Château de Chenonceau : Le château des Dames, traversant le Cher.

Château d'Azay-le-Rideau : Un joyau posé sur l'eau.

Château de Blois : Ancienne résidence des rois de France.

Château d'Amboise : Dernière demeure de Léonard de Vinci.

Château de Villandry : Célèbre pour ses jardins exceptionnels.

Château de Cheverny : Qui a inspiré Moulinsart dans Tintin.

Château de Saumur : Surplombant la Loire avec une vue imprenable.

Château de Chinon : Forteresse médiévale marquée par Jeanne d'Arc.

Le Clos Lucé : Dernière demeure de Léonard de Vinci.

