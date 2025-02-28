Location de voiture pour visiter les Châteaux de la Loire

Pourquoi louer une voiture pour visiter les Châteaux de la Loire ?

Les Châteaux de la Loire comptent parmi les trésors du patrimoine français. Dispersés sur plusieurs départements, ils sont parfois difficiles d’accès en transports en commun. Louer une voiture est donc la solution idéale pour explorer ces merveilles à votre rythme ! 

 

Les 10 plus beaux châteaux à découvrir

  • Château de Chambord : Un chef-d'œuvre de la Renaissance. Réservez vos billets chez Carrefour Spectacles.
  • Château de Chenonceau : Le château des Dames, traversant le Cher.
  • Château d'Azay-le-Rideau : Un joyau posé sur l'eau. Réservez vos billets chez Carrefour Spectacles.
  • Château de Blois : Ancienne résidence des rois de France.
  • Château d'Amboise : Dernière demeure de Léonard de Vinci.
  • Château de Villandry : Célèbre pour ses jardins exceptionnels.
  • Château de Cheverny : Qui a inspiré Moulinsart dans Tintin.
  • Château de Saumur : Surplombant la Loire avec une vue imprenable.
  • Château de Chinon : Forteresse médiévale marquée par Jeanne d’Arc.
  • Le Clos Lucé : Dernière demeure de Léonard de Vinci. Réservez vos billets chez Carrefour Spectacles.

 

