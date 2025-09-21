location voiture Dax gare

Pourquoi choisir une location de voiture près de la gare de Dax ?

La gare de Dax est l’un des principaux points d’arrivée dans les Landes, que ce soit pour un séjour thermal, un voyage d’affaires ou des vacances dans le Sud-Ouest. Dès votre descente du train, disposer d’une voiture de location est un vrai atout : vous gagnez en autonomie, vous pouvez explorer la région librement et vous adaptez vos trajets à vos envies.

Beaucoup de voyageurs cherchent directement une location de voiture à la gare de Dax. Pourtant, il existe une alternative plus économique et tout aussi pratique : louer son véhicule à l’agence Carrefour Location de Dax, située à seulement 2 km de la gare.

Où se situe l’agence Carrefour Location par rapport à la gare de Dax ?

Contrairement aux agences présentes directement dans l’enceinte ferroviaire, l’agence Carrefour Location de Dax est implantée à 2 km de la gare SNCF. Cette petite distance se traduit par :

grâce aux lignes urbaines, 20 minutes à pied pour les plus motivés.

Cette localisation permet à Carrefour Location de proposer des tarifs plus compétitifs que les agences présentes directement dans la gare. Pour les voyageurs souhaitant faire des économies, c’est une alternative idéale.

Quels types de véhicules louer près de la gare de Dax ?

Carrefour Location propose une flotte diversifiée qui s’adapte à tous les profils de voyageurs :

: parfaites pour se faufiler dans les rues de Dax et trouver facilement une place de parking. Berlines confortables : idéales pour les trajets plus longs, notamment si vous souhaitez explorer le littoral landais ou le Pays basque.

: idéales pour les trajets plus longs, notamment si vous souhaitez explorer le littoral landais ou le Pays basque. SUV et monospaces : pour voyager en famille ou entre amis, avec espace et confort garantis.

: pour voyager en famille ou entre amis, avec espace et confort garantis. Utilitaires : pour vos déménagements, livraisons ou transports de matériel.

Consultez notre flotte complète ici : nos véhicules à louer

Gare Dax location voiture​ : combien coûte une location ?

Les prix varient selon la période, la catégorie de véhicule et la durée de location. En moyenne, d’après les tendances locales :

: à partir de 80 € par jour, Utilitaires : dès 30 € par jour.

💡 Astuce : louer votre véhicule chez Carrefour Location vous permet souvent d’obtenir un tarif inférieur à ceux pratiqués directement sur le parvis de la gare.

Quand réserver sa voiture de location à Dax gare ?

Pour bénéficier des meilleurs prix et assurer la disponibilité du véhicule souhaité, il est conseillé de réserver dès que vos dates de voyage sont fixées.

: les tarifs sont les plus bas, Haute saison (été, férias, vacances scolaires) : la demande explose, pensez à réserver au plus tôt.

Quels sont les avantages de louer près de la gare de Dax ?

Tarifs plus avantageux que dans la gare même, Large choix de véhicules récents, Proximité immédiate de la gare (seulement 2 km), Souplesse pour vos déplacements : séjour thermal, vacances, déménagement, déplacements pros, Service Carrefour Location fiable et transparent : kilométrage, assurances, assistance.

Que visiter à Dax et dans les Landes avec votre voiture de location ?

Une fois votre véhicule récupéré, vous êtes libre d’explorer :

: Bayonne et Biarritz à environ 1h de route. Les grottes d’Isturitz : à 65 km, un site préhistorique fascinant.

Où recharger une voiture électrique à Dax ?

Si vous optez pour un véhicule électrique, la ville est équipée de plusieurs bornes :

: place Saint-Pierre, parking de la Tannerie, place de la Torte. Recharge accélérée (≈ 2h) : place Camille Bouvet, place de la Chalosse, place Joffre.

Conseils pratiques pour circuler et stationner à Dax

: fluide la plupart du temps, sauf aux heures de pointe et pendant les férias. Stationnement : payant en voirie (≈ 1,60 € pour 2h, gratuit les 30 premières minutes), préférer les parkings longue durée pour un tarif plus intéressant (≈ 4 € la journée).

Location voiture Dax gare : Carrefour Location, la bonne adresse pour votre séjour

En résumé, louer une voiture à 2 km de la gare de Dax avec Carrefour Location, c'est :